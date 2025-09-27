Венгрия ответила Украине, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 27 сентября - 27.09.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20250927/vengriya-otvetila-ukraine-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-27-sentyabrya-1069269692.html
Венгрия ответила Украине, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 27 сентября
Венгрия ответила Украине, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 27 сентября - 27.09.2025 Украина.ру
Венгрия ответила Украине, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 27 сентября
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отреагировал на заявление его украинского коллеги Андрея Сибиги. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2025-09-27T13:00
2025-09-27T13:00
хроники
эксклюзив
петер сийярто
владимир зеленский
венгрия
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/19/1069143691_0:87:3043:1799_1920x0_80_0_0_6f9692d45c5870c8a4bca77578e85e94.jpg
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в социальной сети X отреагировал на выпад главы МИД Украины Андрея Сибиги."Я могу понять разочарование украинского министра иностранных дел: им пока не удалось втянуть нас в свою войну, и какими бы провокационными ни были его заявления, им не удастся это сделать и в будущем", — заявил Сийярто.Сийярто подчеркнул, что Венгрия — суверенное государство, которое будет защищать своих граждан и не позволит себе быть втянутой в боевые действия.Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига нахамил властям соседнего государства в ответ на их обвинение Владимира Зеленского в "хунгарофобии"."Мы начинаем видеть многое, Петер, в том числе лицемерие и моральное разложение вашего правительства, открытую и скрытую работу против Украины и остальной Европы, то, как вы выслуживаетесь перед Кремлем", — написал Сибига соцсетях.Он заявил, что "нападки" на Зеленского "не изменят того, что мы — и все остальные — видим".Ранее, 26 сентября Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии".Обстрелы и налётыУтром 27 сентября Минобороны России рассказало о налётах украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 27 БПЛА – над территорией Ростовской области, 8 БПЛА – над территорией Брянской области, 6 БПЛА – над территорией Астраханской области, 6 БПЛА – над территорией Воронежской области, 5 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 2 БПЛА – над территорией Курской области, 1 БПЛА – над территорией Белгородской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли один удар по территории этого региона России. На горловском направлении ВСУ выпустили один боеприпас. Повреждено жилое домостроение. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 35 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 35 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 4; Каховка — 8; Корсунка — 4; Великая Лепетиха — 5; Князе-Григоровка — 8; Малая Лепетиха — 3; Новая Каховка — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Алёшки, Пролетарка, Великие Копани и Каховка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 27 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник. От падения осколков повреждены автомобиль и частный дом. Вчера в больницу обратилась женщина, которая получила баротравму в результате атаки беспилотника 22 сентября в Белгороде. Медицинская помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно", — писал губернатор.В Белгородском районе по посёлкам Малиновка, Октябрьский, Северный, сёлам Нечаевка, Ясные Зори и хутору Церковный совершены атаки 12 БПЛА, из которых 8 сбиты. На участке автодороги Ясные Зори — Бочковка повреждён грузовой автомобиль, в селе Нечаевка — помещение предприятия, газопровод и линия электропередачи, в посёлке Малиновка — 2 частных дома, в хуторе Церковный — корпус сельхозпредприятия.В Борисовском районе сёла Байцуры, Берёзовка, Новоалександровка и хутор Красиво подверглись атакам 9 БПЛА, 3 из которых сбиты. В селе Берёзовка повреждены 3 частных дома, 2 надворные постройки и 2 автомобиля, в селе Байцуры — объект торговли, в селе Новоалександровка — газовая труба."В Валуйском муниципальном округе по сёлам Борки, Двулучное, Долгое, Кукуевка, а также хутору Бабка нанесены удары 8 БПЛА, 6 из которых подавлены и сбиты. В хуторе Бабка уничтожены огнём 2 нежилых домовладения и хозпостройка, в селе Двулучное повреждён частный дом", — указывалось в сводке.В Волоконовском районе село Коновалово, хутора Плотвянка и Шаховка атакованы 5 беспилотниками. В селе Коновалово повреждены 2 частных дома, в районе хутора Шаховка — водопровод и 2 помещения на территории предприятия, в хуторе Плотвянка огнём уничтожена хозяйственная постройка.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и Пороз выпущен 21 боеприпас в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 28 БПЛА, один из которых сбит. В городе Грайворон повреждён легковой автомобиль. В селе Козинка разрушен гараж, повреждены машина и 2 частных дома, один из которых сгорел. Сегодня ночью от ударов беспилотников в городе Грайворон повреждены частный дом и 2 ГАЗели, в селе Головчино на территории коммерческого объекта загорелось оборудование — возгорание ликвидировано."В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Колотиловка, Репяховка и Староселье выпущено 3 боеприпаса и произведены атаки 15 беспилотников, 4 из которых сбиты. На окраине села Репяховка в результате детонации боеприпаса погиб мирный житель", — сообщалось в сводке.В Старооскольском городском округе село Роговатое подверглось атаке 6 беспилотников самолётного типа. Повреждены ангар и линия электропередачи. Аварийные бригады занимаются восстановительными работами.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и хутору Ржавец совершены атаки 40 БПЛА, из которых 31 подавлен и сбит."В городе Шебекино два человека пострадали в результате удара БПЛА по социальному объекту. Им оказали медицинскую помощь, лечение продолжают амбулаторно. Здание получило повреждения. Кроме того, в городе от детонации дрона повреждены оборудование, складское помещение предприятия и автомобиль. Трое мужчин получили ранения при атаках беспилотников на коммерческие объекты в посёлке Маслова Пристань и хуторе Ржавец. Один из них госпитализирован. По оценке медиков, средняя степень тяжести. Двое отпущены на амбулаторное лечение", — писал губернатор.В результате атак повреждены навесы, оборудование 2 коммерческих объектов и 3 автомобиля. В селе Муром разрушены частный дом и 3 хозяйственные постройки, ещё один дом повреждён. В селе Новая Таволжанка огнём уничтожены 2 надворные постройки и дом, а также повреждены 2 квартиры в МКД, 2 автомобиля и частный дом. Сегодня ночью в селе Первое Цепляево от детонации дрона на территории коммерческого объекта произошло возгорание, которое оперативно потушено. Повреждено оборудование. В Новой Таволжанке после сброса взрывного устройства с БПЛА повреждена машина и разрушен частный дом.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, что происходит на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "ВС РФ готовят "засадный полк", а ВСУ - массовое самоубийство. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".
венгрия
россия
украина
Венгрия ответила Украине, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 27 сентября

13:00 27.09.2025
 
© РИА Новости . Алексей Алексеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости . Алексей Алексеев
Перейти в фотобанк
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отреагировал на заявление его украинского коллеги Андрея Сибиги. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в социальной сети X отреагировал на выпад главы МИД Украины Андрея Сибиги.
"Я могу понять разочарование украинского министра иностранных дел: им пока не удалось втянуть нас в свою войну, и какими бы провокационными ни были его заявления, им не удастся это сделать и в будущем", — заявил Сийярто.
Сийярто подчеркнул, что Венгрия — суверенное государство, которое будет защищать своих граждан и не позволит себе быть втянутой в боевые действия.
Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига нахамил властям соседнего государства в ответ на их обвинение Владимира Зеленского в "хунгарофобии".
"Мы начинаем видеть многое, Петер, в том числе лицемерие и моральное разложение вашего правительства, открытую и скрытую работу против Украины и остальной Европы, то, как вы выслуживаетесь перед Кремлем", — написал Сибига соцсетях.
Он заявил, что "нападки" на Зеленского "не изменят того, что мы — и все остальные — видим".
Ранее, 26 сентября Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии".
Обстрелы и налёты
Утром 27 сентября Минобороны России рассказало о налётах украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 27 БПЛА – над территорией Ростовской области, 8 БПЛА – над территорией Брянской области, 6 БПЛА – над территорией Астраханской области, 6 БПЛА – над территорией Воронежской области, 5 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 2 БПЛА – над территорией Курской области, 1 БПЛА – над территорией Белгородской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли один удар по территории этого региона России. На горловском направлении ВСУ выпустили один боеприпас. Повреждено жилое домостроение. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 35 снарядов из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 35 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 4; Каховка — 8; Корсунка — 4; Великая Лепетиха — 5; Князе-Григоровка — 8; Малая Лепетиха — 3; Новая Каховка — 3", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Алёшки, Пролетарка, Великие Копани и Каховка.
Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.
Утром 27 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник. От падения осколков повреждены автомобиль и частный дом. Вчера в больницу обратилась женщина, которая получила баротравму в результате атаки беспилотника 22 сентября в Белгороде. Медицинская помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно", — писал губернатор.
В Белгородском районе по посёлкам Малиновка, Октябрьский, Северный, сёлам Нечаевка, Ясные Зори и хутору Церковный совершены атаки 12 БПЛА, из которых 8 сбиты. На участке автодороги Ясные Зори — Бочковка повреждён грузовой автомобиль, в селе Нечаевка — помещение предприятия, газопровод и линия электропередачи, в посёлке Малиновка — 2 частных дома, в хуторе Церковный — корпус сельхозпредприятия.
В Борисовском районе сёла Байцуры, Берёзовка, Новоалександровка и хутор Красиво подверглись атакам 9 БПЛА, 3 из которых сбиты. В селе Берёзовка повреждены 3 частных дома, 2 надворные постройки и 2 автомобиля, в селе Байцуры — объект торговли, в селе Новоалександровка — газовая труба.
"В Валуйском муниципальном округе по сёлам Борки, Двулучное, Долгое, Кукуевка, а также хутору Бабка нанесены удары 8 БПЛА, 6 из которых подавлены и сбиты. В хуторе Бабка уничтожены огнём 2 нежилых домовладения и хозпостройка, в селе Двулучное повреждён частный дом", — указывалось в сводке.
В Волоконовском районе село Коновалово, хутора Плотвянка и Шаховка атакованы 5 беспилотниками. В селе Коновалово повреждены 2 частных дома, в районе хутора Шаховка — водопровод и 2 помещения на территории предприятия, в хуторе Плотвянка огнём уничтожена хозяйственная постройка.
В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и Пороз выпущен 21 боеприпас в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 28 БПЛА, один из которых сбит. В городе Грайворон повреждён легковой автомобиль. В селе Козинка разрушен гараж, повреждены машина и 2 частных дома, один из которых сгорел. Сегодня ночью от ударов беспилотников в городе Грайворон повреждены частный дом и 2 ГАЗели, в селе Головчино на территории коммерческого объекта загорелось оборудование — возгорание ликвидировано.
"В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Колотиловка, Репяховка и Староселье выпущено 3 боеприпаса и произведены атаки 15 беспилотников, 4 из которых сбиты. На окраине села Репяховка в результате детонации боеприпаса погиб мирный житель", — сообщалось в сводке.
В Старооскольском городском округе село Роговатое подверглось атаке 6 беспилотников самолётного типа. Повреждены ангар и линия электропередачи. Аварийные бригады занимаются восстановительными работами.
В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и хутору Ржавец совершены атаки 40 БПЛА, из которых 31 подавлен и сбит.
"В городе Шебекино два человека пострадали в результате удара БПЛА по социальному объекту. Им оказали медицинскую помощь, лечение продолжают амбулаторно. Здание получило повреждения. Кроме того, в городе от детонации дрона повреждены оборудование, складское помещение предприятия и автомобиль. Трое мужчин получили ранения при атаках беспилотников на коммерческие объекты в посёлке Маслова Пристань и хуторе Ржавец. Один из них госпитализирован. По оценке медиков, средняя степень тяжести. Двое отпущены на амбулаторное лечение", — писал губернатор.
В результате атак повреждены навесы, оборудование 2 коммерческих объектов и 3 автомобиля. В селе Муром разрушены частный дом и 3 хозяйственные постройки, ещё один дом повреждён. В селе Новая Таволжанка огнём уничтожены 2 надворные постройки и дом, а также повреждены 2 квартиры в МКД, 2 автомобиля и частный дом. Сегодня ночью в селе Первое Цепляево от детонации дрона на территории коммерческого объекта произошло возгорание, которое оперативно потушено. Повреждено оборудование. В Новой Таволжанке после сброса взрывного устройства с БПЛА повреждена машина и разрушен частный дом.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О том, что происходит на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "ВС РФ готовят "засадный полк", а ВСУ - массовое самоубийство. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".
