Кому Трамп объявил войну и почему Украина и Палестина уже в прошлом: Казаков о глобальных переменах - 27.09.2025 Украина.ру
Кому Трамп объявил войну и почему Украина и Палестина уже в прошлом: Казаков о глобальных переменах
Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру объяснил, к кому обращался и кому... Украина.ру, 27.09.2025
2025-09-27T12:49
2025-09-27T12:49
Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру объяснил, к кому обращался и кому даже угрожал президент США Дональд Трамп с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН и что может за этим последовать.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
новости, украина, дональд трамп, александр казаков, сша, палестина, украина.ру, оон, видео
Новости, Украина, Дональд Трамп, Александр Казаков, США, Палестина, Украина.ру, ООН, Видео

Кому Трамп объявил войну и почему Украина и Палестина уже в прошлом: Казаков о глобальных переменах

12:49 27.09.2025
 
Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру объяснил, к кому обращался и кому даже угрожал президент США Дональд Трамп с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН и что может за этим последовать.
