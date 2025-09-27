https://ukraina.ru/20250927/gotovy-k-lyubomu-stsenariyu-natsisty-ukrainy-gotovyatsya-to-li-k-vyboram-to-li-k-perevorotu-1069265816.html

"Готовы к любому сценарию". Нацисты Украины готовятся то ли к выборам, то ли к перевороту

Зеленский как президент войны готов будет уступить своё место, если будет заключено перемирие. Так он сказал в интервью американскому изданию Axios

Но выборы могут состояться при многочисленных "если": "если у нас будет перемирие, если будет прекращение огня, то мы сможем использовать этот период и я смогу дать сигнал парламенту, и, возможно, хотя это будет трудно по Конституции, можно будет подумать о проведении выборов. Парламентарии могут попытаться найти способ, как провести выборы. Но нам нужно перемирие", - заявил Зеленский. Но судя по итогам его визита в США, заявлениям Трампа ни о каком перемирии речи не идёт. Его не приближает ни европейская риторика, ни метания Трампа. Однако в самой Украине всё-таки готовят почву если не под реальные выборы в ближайшем будущем, то под взращивание потенциальных лидеров. Судя по публичной активности претендентов несколько. Фаворит, конечно, Залужный с сильными позициями внутри, и мощной поддержкой Лондона. Но не только он. Не стоит забывать о "немецком" крыле в лице Кличко, даже двух Кличко. Мэр Киева Владимир и его брат Виталий ведут активную политическую деятельность с оппозиционным к Зеленскому оттенком. Есть еще волонтёры Притула и Стерненко, ну и старая гвардия политиков – Порошенко* и прочие Ко.Ещё один мощный фланг – действующие военные и силовики. Их точно опасно для Зеленского и "Квартала 95" сбрасывать со счетов. Политический аналитик Евгений Прокопишин считает, что именно настроения военных не дают Зеленскому не соблюдать видимость демократичности своей власти: "Зеленский заявил о готовности провести выборы во время войны – есть только одно условие: Мы готовы. Если будет перемирие, даже если это сложно согласно нашей Конституции, при прекращении огня мы можем провести выборы". Возможно, мнение изменилось из-за того, что кто-то из советников/помощников рассказал о сильном снижении поддержки власти среди военных, и тогда было бы логично провести выборы без них".Но провести выборы без военных едва ли получится. К такому сценарию они давно готовы. Об это хотя бы указывает наружная политическая реклама, которая развешена по улицам крупных городов. Так недавно появился плакат с рекламой третьей отдельной штурмовой бригады, которую возглавляет Андрей Билецкий* с надписью: "Готовы к любому сценарию". Как справедливо отметили некоторые эксперты, на рекламный плакат по рекрутингу или просто на пиар бригады не очень похоже. Нет призыва вступать в её ряды, нет просьбы поддержать бойцов финансово. Но вот на устрашающий, абстрактный посыл – очень похоже. Только вот кому грозит Билецкий – вопрос открытый.Вот что по этому поводу написал известный украинский политтехнолог Сергей Гайдай:"Реклама – это очень простая и понятная вещь. Вам с помощью слов и иллюстрации предлагают что-то купить или выполнить какое-нибудь полезное для общества действие, если реклама социальная. Но иногда в рекламе содержится скрытое послание... вот этот рекламный баннер меня давно беспокоит. Что вы хотели нам сообщить? Готовы к любому сценарию? Причем, если в других рекламах речь идет о рекрутинге, потому что там лозунг – готовим, то здесь о чем-то другом, потому что – уже готовы. А что за сценарий мы видим, к которому готовы бойцы 3 ОШБ? Билецкий выискивал свою команду. А в небе над их головами взлетает самолет. И кажется, этот самолет украинский и не военный.Мы знаем, что сейчас украинские гражданские самолеты не летают. Единственный вариант, кто может дать приказ поднять такой самолет – власть. И там могут лететь представители власти. Вот такой сценарий. Какие-то представители власти улетают из страны, а Билецкий со своими соратниками остается, потому что готовы к такому ходу событий. Может быть, я здесь себе нафантазировал. А в рекламе совсем другой сюжет. Может, в этом сюжете уже наступил мир, поэтому и летают самолеты. И это о победе. А может наоборот – это российский стратегический бомбардировщик с ядерным оружием? И единственные, кто готов к такому сценарию – это команда Билецкого?"Журналист Денис Гороховский видит в этом безусловно предвыборный подтекст. Конечно, все публичные высказывания силовиков и военных командиров нужно расценивать как политическое заявление. "Все это наталкивает на то, что отдельные военные лидеры сознательно или нет уже присматриваются к большой политике,- написал в своих соцетях Гороховский. - Иными словами, создается впечатление, что они стремятся постепенно конвертировать свой боевой авторитет в будущий политический капитал. Двузначные лозунги на билбордах только усугубляют такие предположения. Еще одним косвенным сигналом является масштабность самой рекламной кампании: схожие плакаты появились во многих регионах, то есть на них потрачены немалые средства. Очевидно, это не стихийная социальная реклама, а спланированная и профинансированная акция. Не исключено, что мы наблюдаем начало похода некоторых командиров в большую политику. И все это еще до окончания войны".И это еще о своих политических амбициях вслух не заявляли главы СБУ и ГУР. А их рейтинг доверия и узнаваемости среди населения крайне высок, впрочем, как и поддержка Запада. Так что у Зеленский не так много возможностей удержать свою власть.О том, как готовится к выборам мэр Киева Кличко - в статье Дмитрия Ковалевича "Новые попытки отстранить Кличко и старые сказки о метро на Троещину. Что происходит в Киеве"*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

