https://ukraina.ru/20250926/novye-popytki-otstranit-klichko-i-starye-skazki-o-metro-na-troeschinu-chto-proiskhodit-v-kieve-1069207968.html

Новые попытки отстранить Кличко и старые сказки о метро на Троещину. Что происходит в Киеве

Новые попытки отстранить Кличко и старые сказки о метро на Троещину. Что происходит в Киеве - 26.09.2025 Украина.ру

Новые попытки отстранить Кличко и старые сказки о метро на Троещину. Что происходит в Киеве

В столице Украины на этой неделе вновь разгорелась борьба между градоначальником и Офисом президента, который зачищает всех возможных конкурентов Зеленского.

2025-09-26T10:04

2025-09-26T10:04

2025-09-26T10:04

эксклюзив

киев

украина

запад

владимир кличко

владимир зеленский

александр дубинский

офис президента

слуга народа

батькивщина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/08/1060922315_0:0:480:270_1920x0_80_0_0_f9981410308a5a90de43258128497973.jpg

Депутат горсовета от партии "Слуга народа" Андрей Витренко зарегистрировал инициативу о выражении недоверия мэру Киева Виталию Кличко. По его мнению, Кличко не справляется со своими обязанностями, поэтому городу нужен новый мэр. Его поддержала и фракция "Батькивщины" в горсовете, а депутат от этой фракции Алексей Кучеренко на украинских телеканалах рассказывал, что Кличко повышает в городе тарифы "непрозрачно" (не делится доходами).Если решение об отстранении примут, то до избрания нового мэра полномочия городского главы должны быть возложены на секретаря Киеврады, но его тоже пока нет. С другой стороны, выборы на Украине не планируют, а полномочия местных органов власти истекают в октябре. Следовательно, функции мэра переходят подконтрольной Зеленскому военной администрации.Однако Кличко ударил на опережение и без объяснений отменил сессию горсовета, где ему могли выразить недоверие. В свою очередь "Слуги народа" теперь кричат, что город может остаться без утвержденного на следующий год бюджета, если сессии и далее будут срываться.Близкий к мэру Киева бывший секретарь горсовета Владимир Бондаренко называет попытки снести Кличко "отчаянием" центральной власти, но уверен, что это лишь "пробный шар" и такие попытки будут продолжаться. У Кличко также пытаются привязать атаки Офиса президента на антикоррупционеров из НАБУ с накатами на мэра столицы, чтобы заручиться поддержкой западных посольств.В подконтрольной Зеленскому горадминистрации в ходе борьбы с Кличко решили снова ублажить националистов, обязав киевлян-"нерабов" останавливаться ежедневно в 9 утра на минуту молчания. Ради этого на текущей неделе начали даже перекрывать Крещатик. За теми, кто публично выражает недовольство подобной показухой, приходит СБУ, как это было с киевским блогером Артуром Пономарёвым, после того как он назвал Крещатик похожим на кладбище. Нардеп Александр Дубинский в связи с этим задаёт риторический вопрос: далеко ли от обязательной минуты молчания и остановки транспорта до хождения строем?Как водится перед выборами, у Кличко в качестве ответного хода на атаки Офиса президента оживили легенду о строительстве метро на Троещину – его обещают построить с 1980-х годов, когда Советский Союз разработал этот проект, но так и не реализовал.В среду 25 сентября у Кличко заявили, что проектная документация уже почти готова. Об этом же заявляли в начале года, в прошлом году, в 2018-м и так далее – до момента обретения Украиной независимости. Но строить так никто и не начинал. Одной из проблем Киева уже почти 40 лет является удаленность "спальных районов" Левого берега от основной массы рабочих мест на Правобережье. Ежедневно около миллиона киевлян вынуждены добираться с пересадками туда и обратно, довольствуясь предвыборными обещаниями местных властей завершить советский проект.Однако киевские эксперты давно осознали, что эту ветку метро никогда не построят из-за её дороговизны. После Евромайдана в Киеве не открыли ни одной новой станции метро, а тут речь - о целой линии.Киевский транспортный эксперт Дмитрий Беспалов рассказывает изданию "Хмарочос", что история проекта метро на Троещину – это история со спиралями, "когда мы в определённый момент возвращаемся в начальную точку". Такой точкой он называет утверждение бумажного проекта и сметы. Если в 2008 году его стоимость оценивали в $1,8 млрд, то в 2023 - $2,5 млрд. Тем не менее, на перепроектирование и составление новой сметы ежегодно выделяются десятки миллионов гривен. Проще говоря, с 1991 года переписывание проекта без реальных работ кормит целые династии столичных архитекторов и бухгалтеров.Беспалов также рассказывает, что сама по себе ориентация на Запад не позволит реализовать в Киеве столь дорогостоящий проект. "Выделять огромные суммы на такой проект готовы лишь страны, вроде Китая. А западные и авторитетные международные организации не соглашаются финансировать метро на Троещину из-за недостаточного обоснования проекта", - говорит Беспалов. Вместо финансирования строительства метро западные партнеры, по его словам, советуют купить у них же в кредит больше автобусов и локомотивов.Однако сейчас львиную долю средств из местных бюджетов Зеленский забирает себе якобы на нужды обороны. Кроме того, из-за тотальной мобилизации в Киеве просто некому реализовывать масштабные строительные проекты. Отлов мужчин опустошает не только сельскую глубинку, но и столицу, а "людоловы" проходят катком по судьбам и жизням киевлян.На этой неделе по украинским СМИ разошлись кадры с девушкой, которая уже шестой день лежит на асфальте перед воротами ТЦК. Мужа насильно мобилизовали идти, по её словам, ей некуда. Ночи в Киеве уже достаточно холодные, но девушка отказывается уходить и ночует под открытым небом."Вот она Европа и свобода Зеленского, который так смело рассказывал в ООН о борьбе Украины за свободу", - комментирует ситуацию украинский Telegram-канал "Резидент". В комментариях киевляне могут пока лишь выражать надежду, что, как в старых сказках, самоотверженность и любовь девушки сможет развеять тот морок, которым режим Зеленского опутал страну.Подробнее о происходящем на главной улице Украины - Крещатике - в статье Алексея Туманова "Молчи и стой. Как киевлянам навязали унижение по расписанию"

киев

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, киев, украина, запад, владимир кличко, владимир зеленский, александр дубинский, офис президента, слуга народа, батькивщина