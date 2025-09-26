https://ukraina.ru/20250926/zamknetsya-v-sebe-polittekhnolog-opisal-buduschee-evropy-1069105407.html

"Замкнется в себе": политтехнолог описал будущее Европы

В Европе те, кто не совсем "ку-ку", понимают, что по их не будет, а может стать еще хуже. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин

У Европы закончилась фантазия, констатировал он. "Обложили себя, обложили нас. Еще была идея шенгенские визы российским гражданам не давать. Не прошла. Причем на уровне Франции и Италии, потому что деньги и рабочие места терять не хотят. Я так не делаю, но некоторые наши соотечественники финансируют недружественную страну НАТО. Кто-то даже на две страны живет. И вот это окошко они закрыть не решились. В Европе те, кто не совсем "ку-ку", понимают, что по их не будет, а еще хуже стать может", - сказал политолог.По словам Бавырина, Европа замкнется в себе. Будет наращивать военные бюджеты. Это приведет к падению уровня жизни и деградации экономики. Железный занавес существовать будет. А отношения с США будут постепенно восстанавливаться, предположил собеседник издания.Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.

