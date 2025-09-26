"Замкнется в себе": политтехнолог описал будущее Европы - 26.09.2025 Украина.ру
"Замкнется в себе": политтехнолог описал будущее Европы
"Замкнется в себе": политтехнолог описал будущее Европы
В Европе те, кто не совсем "ку-ку", понимают, что по их не будет, а может стать еще хуже. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
2025-09-26T04:00
2025-09-26T04:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0f/1068703893_0:83:1441:894_1920x0_80_0_0_978c429701a414ed1d7d4d34cbf81493.jpg
У Европы закончилась фантазия, констатировал он. "Обложили себя, обложили нас. Еще была идея шенгенские визы российским гражданам не давать. Не прошла. Причем на уровне Франции и Италии, потому что деньги и рабочие места терять не хотят. Я так не делаю, но некоторые наши соотечественники финансируют недружественную страну НАТО. Кто-то даже на две страны живет. И вот это окошко они закрыть не решились. В Европе те, кто не совсем "ку-ку", понимают, что по их не будет, а еще хуже стать может", - сказал политолог.По словам Бавырина, Европа замкнется в себе. Будет наращивать военные бюджеты. Это приведет к падению уровня жизни и деградации экономики. Железный занавес существовать будет. А отношения с США будут постепенно восстанавливаться, предположил собеседник издания.Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.
"Замкнется в себе": политтехнолог описал будущее Европы

04:00 26.09.2025
 
В Европе те, кто не совсем "ку-ку", понимают, что по их не будет, а может стать еще хуже. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
У Европы закончилась фантазия, констатировал он.
"Обложили себя, обложили нас. Еще была идея шенгенские визы российским гражданам не давать. Не прошла. Причем на уровне Франции и Италии, потому что деньги и рабочие места терять не хотят. Я так не делаю, но некоторые наши соотечественники финансируют недружественную страну НАТО. Кто-то даже на две страны живет. И вот это окошко они закрыть не решились. В Европе те, кто не совсем "ку-ку", понимают, что по их не будет, а еще хуже стать может", - сказал политолог.
По словам Бавырина, Европа замкнется в себе. Будет наращивать военные бюджеты. Это приведет к падению уровня жизни и деградации экономики. Железный занавес существовать будет.
А отношения с США будут постепенно восстанавливаться, предположил собеседник издания.
Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния