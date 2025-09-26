"Резня в прямом эфире": Казаков о целях провокаций против России в Калининграде и Приднестровье - 26.09.2025 Украина.ру
"Резня в прямом эфире": Казаков о целях провокаций против России в Калининграде и Приднестровье
Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру дал полный анализ выступления президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН
Также он рассказал о вариантах военных провокаций Запада в адрес России и о возможном непростом решении президента России Владимира Путина: 00:27 - Выходит ли Трамп из переговорного процесса? 12:55 - Какую глобальную игру ведёт Трамп? 18:44 - Готова ли Европа воевать без США? 27:31 - Провокация ЕС в Приднестровье.35:55 - Массовые атаки ВСУ на южные регионы России.48:21 - Как победить и не попасть в ловушку?
"Резня в прямом эфире": Казаков о целях провокаций против России в Калининграде и Приднестровье

07:38 26.09.2025
 
Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру дал полный анализ выступления президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН
Также он рассказал о вариантах военных провокаций Запада в адрес России и о возможном непростом решении президента России Владимира Путина:
00:27 - Выходит ли Трамп из переговорного процесса?
12:55 - Какую глобальную игру ведёт Трамп?
18:44 - Готова ли Европа воевать без США?
27:31 - Провокация ЕС в Приднестровье.
35:55 - Массовые атаки ВСУ на южные регионы России.
48:21 - Как победить и не попасть в ловушку?
