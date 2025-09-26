https://ukraina.ru/20250926/reznya-v-pryamom-efire-kazakov-o-tselyakh-provokatsiy-protiv-rossii-v-kaliningrade-i-pridnestrove-1069202866.html

"Резня в прямом эфире": Казаков о целях провокаций против России в Калининграде и Приднестровье

"Резня в прямом эфире": Казаков о целях провокаций против России в Калининграде и Приднестровье - 26.09.2025 Украина.ру

"Резня в прямом эфире": Казаков о целях провокаций против России в Калининграде и Приднестровье

Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру дал полный анализ выступления президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН

2025-09-26T07:38

2025-09-26T07:38

2025-09-26T07:38

видео

россия

приднестровье

сша

дональд трамп

александр казаков

владимир путин

оон

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069202742_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4d9efa998e063a6e06714c0781988579.jpg

Также он рассказал о вариантах военных провокаций Запада в адрес России и о возможном непростом решении президента России Владимира Путина: 00:27 - Выходит ли Трамп из переговорного процесса? 12:55 - Какую глобальную игру ведёт Трамп? 18:44 - Готова ли Европа воевать без США? 27:31 - Провокация ЕС в Приднестровье.35:55 - Массовые атаки ВСУ на южные регионы России.48:21 - Как победить и не попасть в ловушку?

россия

приднестровье

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, приднестровье, сша, дональд трамп, александр казаков, владимир путин, оон, ес, видео