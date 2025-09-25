Молчи и стой. Как киевлянам навязали унижение по расписанию - 25.09.2025 Украина.ру
Молчи и стой. Как киевлянам навязали унижение по расписанию
Молчи и стой. Как киевлянам навязали унижение по расписанию
В центре Киева каждое утро в 9:00 перекрывают движение — активисты с плакатами заставляют водителей выходить из машин и молча стоять. Инициатива, продвигаемая властью, вызывает споры и протесты, превращая память о погибших в обязательный ритуал с элементами принуждения и контроля
Будь ласка, стойЦентр Киева теперь каждый день перекрывают в 9 утра. На пешеходные зебры Крещатика выходят неизвестные активисты с плакатами-обращениями к автомобилистам. По инициативе украинских властей весь Крещатик должен стоять, а водители - разглядывать каракули, выведенные активистами на картонках. Эту акцию назвали минутой молчания в память о погибших."Минута вашей жизни стоит целой жизни", - написано маркером на картонке блондинки с розовой сумочкой. Она спрятала глаза за солнцезащитными очками, картонку держит неуверенно - видимо, сомневается в том, что послание несет хоть какой-нибудь смысл.Подождать за рулем, пока этот перфоманс закончится, теоретически можно, но практически нельзя. Могут заподозрить в недостаточной самосознательности со всеми вытекающими. Поэтому, говоря языком чиновников, "в целях недопущения выявления…" некоторые водители покорно выходят из автомобилей, заводят руки за спину (будто готовы к тому, что сзади кто-то подойдет и наденет наручники), и молча стоят. Один вышел - выйдет второй, за ним третий, и так это и работает. Называется круговой порукой, отчаянно порицаемой рок-музыкантами во времена перестройки. Видели бы вы их хмурые и недовольные лица, будто их заставляют уксус пить!"Минута молчания, выйди из авто", - написано на другой картонке, которую держит в руках парень призывного возраста, тоже в солнцезащитных очках. Это для тех, кто еще не понял, что нужно делать. И ослушаться ведь страшно! Между машин снуют гаишники, а с ними люди в форме, прям как у сотрудников ТЦК. И все под камеры пресс-служб чиновников, журналистов, волонтеров, очевидцев и, наверное, сотрудников СБУ."Память - это культура, начни с себя", - написано на другой картонке. Немного недотягивает до уровня американских печений с предсказаниями, но и так сойдет.С себя начинать не очень-то хотят украинские чиновники. Через два дня после выявления нехватки активистов, к акции подключили работников Центрального универмага. Вот кому действительно не повезло! Если водители могут пораньше или попозже проскочить Крещатик, у этих товарищей рабочий день теперь начинается с картонкой на зебре.И в дождь, и в снег, и в зной - будь ласка, стой.Дернули "Чеку"У каждой инициативы, на которую теоретически можно выделить бюджетные деньги, есть фамилия, имя и отчество. Минуту молчания на Крещатике ввел 36-летний начальник Киевской городской военной администрации Тимур Фируддинович Мамедов (Ткаченко), сын покойного председателя Совета аксакалов азербайджанской диаспоры Фирудина Анвар оглы, друга экс-президента Украины Леонида Кравчука.В сфере его интересов не ура-патриотические акции, а торговля, объекты торговли, рестораны, "туалетные схемы" присвоения земельных участков в Киеве. Но киоски и ларьки - мелковато для государственных масштабов. По-настоящему за раскручивание маховика круговой поруки на Украине несет ответственность команда Владимира Зеленского, и им даже придумывать ничего не пришлось - за основу взяли украинских националистов.В марте 2022 года Зеленский подписал указ о проведении обязательной общенациональной минуты молчания - каждый день в 9 утра. С нарушителей взыскивают по возможности штрафы. Например, в Ровно в январе 2025 года оштрафовали на 510 гривен водителя, который проигнорировал запрещающий жест регулировщика.Где-то в Киеве жители включают по утрам украинский гимн, где-то прекращают работу частные кофейни, и так далее. А где-то игнорируют. В украинской столице однажды чуть не избили таксиста и женщину-пассажира, который внезапно во время движения в 9:00 остановился "на аварийках", чтобы исполнить этот ритуал.Но как заставить всех ходить строем - вот вопрос. И тогда украинские власти "дернули "Чеку".В мае 2024 года на Харьковском направлении погибла 25-летняя Ирина Цыбух, служившая медиком под позывным "Чека" в подразделении, сформированном на базе запрещенных в России украинских националистических вооруженных формирований. Ее никто бы никогда не вспоминал, если бы об этом не сообщил Зеленский в традиционном видеообращении к нации 29 мая, а в феврале не наградил бы ее посмертно золотой звездой героя Украины.На самом деле все достижения Цыбух укладываются в ее постмайданную активность в Донбассе. С 2015 года девушка (а ей тогда вот-вот исполнилось 18 лет) каталась по сельским и городским школам, и рассказывала ученикам о том, какой прекрасный в Киеве был госпереворот. Школьники этой пропаганде сопротивлялись - ведь к ним выходила мадмуазель, замеченная в симпатиях к Третьему рейху, с фотографиями с атрибутикой нацистов в соцсетях.Например, из школы в Константиновке (Краматорский район) Цыбух, как уроженку Львова, однажды чуть не выгнали. Дети ей прямым текстом сказали: "слышь, ты либо сейчас по-русски будешь говорить, или уходишь". Цыбух детям вешала лапшу на уши про казаков и борьбу за независимость Украины, они ей отвечали рассказами про индустриализацию и Ленина. И вообще, "че она тут со Львова приперлась рассказывать, как жить в Донбассе?"Целью Цыбух, как она сама заявляла, было посеять сомнения у хотя бы 10% учеников в каждом классе. Однако оценить сейчас эффективность ее действий по разжиганию ненависти кажется невозможным.Времена вот такой "единой" Украины Петра Порошенко прошли. При Зеленском "Чеку" сразу взяли в оборот, все-таки отмороженные нацисты - товар штучный, это надо еще поискать. Все, что она делала ранее в Донбассе, назвали "культурным вкладом", и Зеленский вручил ей орден "За заслуги".Под бренд "Ирина "Чека" Цибух" сразу после ее смерти создали общественную организацию "Вшануй", открыли странички в соцсетях. Начались опросы аудитории насчет проведения минут молчания в память о погибших "героях" - собрали "900 лайков". 25 июля в Киеве решились провести акцию, призывали остановить метро, автомобильное движение, а на всех телеэкранах на улицах вывести рекламу.Чтоб в Киеве, как в Ровно!Киев эту команду волонтеров, видимо, раздражает потому, что в столице все происходит совсем не так, как у них на Западной Украине. Сооснователь движения популяризаторов идей Зеленского - Екатерина Даценко из города Острог в Ровненской области с населением в 13 тысяч человек. Больше всего Даценко, с ее же слов, мучает тот факт, что в Остроге полицаи сопровождают "груз 200", люди на колени падают, а в Киеве такого нет.Что в Остроге, маленьком городе, вся жизнь останавливается в 9 утра, динамики орут призыв со всех столбов: "Вшануй". Потом гимн. Все стоят, слушают, молчат."А в Киеве такого нет", - жаловалась она в соцсетях в 2023 году. - "Я не знаю, какой из этого вывод. Возможно, просто напомнить каждому и каждой, и себе, чтобы уделяли эту долбанную минутку для памяти. Я хочу запомнить это чувство. Это очень важно. В Киеве, может быть, и сильнее ощущали войну. Но забыли".В январе 2025 года Даценко приглашали в Верховную Раду - рассказать, почему в Киеве так необходимо перекрывать движение. Тогда она заручилась поддержкой украинских депутатов.И сейчас все получилось. Удалось западенцам заставить Киев плясать под их дуду. И с нескрываемым удовольствием Даценко хвастается:"Теперь останавливается Крещатик. В КГВА говорят, что позже подключат и другие области. Твой родной Львов тоже останавливается. Там все замирает. А еще Харьков, Киевская область, Луцк, Чернигов (с 1 октября), Черкассы, Одесская область, Днепр", - обращается она к мертвой "Чеке" и публикует совместную с ней фотографию. - "Помните, сколько людей говорили, что это абсолютно невозможно?"Теперь возможно все. И по воле селюков и западенцев Киев молча терпит каждый день.Несогласным быть опасноК жителю Киева Артуру Пономареву постучались сотрудники СБУ. Он заинтересовал спецслужбу только потому, что его взбесила эта минута молчания, в которую он должен был остановиться и выйти из автомобиля, и недовольство он выразил публично. Он записал свое мнение на видео и опубликовал на страничке в соцсети. Артур не учел, что в демократической и свободной Украине так делать нельзя."Решил сегодня поехать на работу через Крещатик… Сегодня впервые в 9:00 остановили движение, перекрыли дорогу для минуты молчания. Теперь эта минута молчания на Крещатике будет "обязаловкой", принудительной. Что могу сказать? Мало того, что Крещатик превратили в такой мемориальный комплекс, больше похож на кладбище, так еще и хотят, чтобы люди каждое утро останавливались, занимались этой показухой, как обычно принято на Западе Украины… Ну, теперь уже в Киеве хотят сделать то же самое", - сказал он по-русски.Самое смешное, с его слов, это то, что в Киеве нашлись люди, которые поддерживают это решение властей. И есть даже те, которым нравится, что их заставляют что-то делать. Более того, эти люди возмущены тем, что другие не хотят за ними повторять."Как по мне - достаточно грустная история", - сказал он.Очень быстро эти люди, которым не нравится мнение других, нашли Артура в соцсетях и устроили ему травлю. Парню пришлось оправдываться. Он попытался объяснить, что чтить память погибших - важно, и сам он чтит. Но делать это нужно не в 9 утра по расписанию, а в принципе. Парень извинился, но этого было недостаточно.После беседы с сотрудниками СБУ Артур заговорил по-украински. В соцсетях опубликовали видео, где он стоит с заведенными за спину руками, и извиняется."Извините меня все — и военные, и те, кто потерял кого-то на этой войне... Также хочу поблагодарить сотрудников СБУ, которые приехали и провели со мной профилактическую беседу", - сказал он.Одесский нацист Сергей Стерненко* заявил, что, по его мнению, приключения Артура Пономаренко на этом не закончатся. Стерненко на Украине уже судили за убийство (оправдали), похищение и пытки (заменили срок на условный), пособничество в торговле наркотиками (вряд ли будет приговор). Так что относиться к его словам без недоверия лучше не стоит.*включен в российский перечень террористов и экстремистов
Молчи и стой. Как киевлянам навязали унижение по расписанию

16:27 25.09.2025 (обновлено: 16:29 25.09.2025)
 
В центре Киева каждое утро в 9:00 перекрывают движение — активисты с плакатами заставляют водителей выходить из машин и молча стоять. Инициатива, продвигаемая властью, вызывает споры и протесты, превращая память о погибших в обязательный ритуал с элементами принуждения и контроля
Будь ласка, стой
Центр Киева теперь каждый день перекрывают в 9 утра. На пешеходные зебры Крещатика выходят неизвестные активисты с плакатами-обращениями к автомобилистам. По инициативе украинских властей весь Крещатик должен стоять, а водители - разглядывать каракули, выведенные активистами на картонках. Эту акцию назвали минутой молчания в память о погибших.
"Минута вашей жизни стоит целой жизни", - написано маркером на картонке блондинки с розовой сумочкой. Она спрятала глаза за солнцезащитными очками, картонку держит неуверенно - видимо, сомневается в том, что послание несет хоть какой-нибудь смысл.
Подождать за рулем, пока этот перфоманс закончится, теоретически можно, но практически нельзя. Могут заподозрить в недостаточной самосознательности со всеми вытекающими. Поэтому, говоря языком чиновников, "в целях недопущения выявления…" некоторые водители покорно выходят из автомобилей, заводят руки за спину (будто готовы к тому, что сзади кто-то подойдет и наденет наручники), и молча стоят. Один вышел - выйдет второй, за ним третий, и так это и работает. Называется круговой порукой, отчаянно порицаемой рок-музыкантами во времена перестройки. Видели бы вы их хмурые и недовольные лица, будто их заставляют уксус пить!
"Минута молчания, выйди из авто", - написано на другой картонке, которую держит в руках парень призывного возраста, тоже в солнцезащитных очках. Это для тех, кто еще не понял, что нужно делать. И ослушаться ведь страшно! Между машин снуют гаишники, а с ними люди в форме, прям как у сотрудников ТЦК. И все под камеры пресс-служб чиновников, журналистов, волонтеров, очевидцев и, наверное, сотрудников СБУ.
"Память - это культура, начни с себя", - написано на другой картонке. Немного недотягивает до уровня американских печений с предсказаниями, но и так сойдет.
С себя начинать не очень-то хотят украинские чиновники. Через два дня после выявления нехватки активистов, к акции подключили работников Центрального универмага. Вот кому действительно не повезло! Если водители могут пораньше или попозже проскочить Крещатик, у этих товарищей рабочий день теперь начинается с картонкой на зебре.
И в дождь, и в снег, и в зной - будь ласка, стой.
Дернули "Чеку"
У каждой инициативы, на которую теоретически можно выделить бюджетные деньги, есть фамилия, имя и отчество. Минуту молчания на Крещатике ввел 36-летний начальник Киевской городской военной администрации Тимур Фируддинович Мамедов (Ткаченко), сын покойного председателя Совета аксакалов азербайджанской диаспоры Фирудина Анвар оглы, друга экс-президента Украины Леонида Кравчука.
В сфере его интересов не ура-патриотические акции, а торговля, объекты торговли, рестораны, "туалетные схемы" присвоения земельных участков в Киеве. Но киоски и ларьки - мелковато для государственных масштабов. По-настоящему за раскручивание маховика круговой поруки на Украине несет ответственность команда Владимира Зеленского, и им даже придумывать ничего не пришлось - за основу взяли украинских националистов.
В марте 2022 года Зеленский подписал указ о проведении обязательной общенациональной минуты молчания - каждый день в 9 утра. С нарушителей взыскивают по возможности штрафы. Например, в Ровно в январе 2025 года оштрафовали на 510 гривен водителя, который проигнорировал запрещающий жест регулировщика.
Где-то в Киеве жители включают по утрам украинский гимн, где-то прекращают работу частные кофейни, и так далее. А где-то игнорируют. В украинской столице однажды чуть не избили таксиста и женщину-пассажира, который внезапно во время движения в 9:00 остановился "на аварийках", чтобы исполнить этот ритуал.
Но как заставить всех ходить строем - вот вопрос. И тогда украинские власти "дернули "Чеку".
В мае 2024 года на Харьковском направлении погибла 25-летняя Ирина Цыбух, служившая медиком под позывным "Чека" в подразделении, сформированном на базе запрещенных в России украинских националистических вооруженных формирований. Ее никто бы никогда не вспоминал, если бы об этом не сообщил Зеленский в традиционном видеообращении к нации 29 мая, а в феврале не наградил бы ее посмертно золотой звездой героя Украины.
На самом деле все достижения Цыбух укладываются в ее постмайданную активность в Донбассе. С 2015 года девушка (а ей тогда вот-вот исполнилось 18 лет) каталась по сельским и городским школам, и рассказывала ученикам о том, какой прекрасный в Киеве был госпереворот. Школьники этой пропаганде сопротивлялись - ведь к ним выходила мадмуазель, замеченная в симпатиях к Третьему рейху, с фотографиями с атрибутикой нацистов в соцсетях.
Например, из школы в Константиновке (Краматорский район) Цыбух, как уроженку Львова, однажды чуть не выгнали. Дети ей прямым текстом сказали: "слышь, ты либо сейчас по-русски будешь говорить, или уходишь". Цыбух детям вешала лапшу на уши про казаков и борьбу за независимость Украины, они ей отвечали рассказами про индустриализацию и Ленина. И вообще, "че она тут со Львова приперлась рассказывать, как жить в Донбассе?"
Целью Цыбух, как она сама заявляла, было посеять сомнения у хотя бы 10% учеников в каждом классе. Однако оценить сейчас эффективность ее действий по разжиганию ненависти кажется невозможным.
Времена вот такой "единой" Украины Петра Порошенко прошли. При Зеленском "Чеку" сразу взяли в оборот, все-таки отмороженные нацисты - товар штучный, это надо еще поискать. Все, что она делала ранее в Донбассе, назвали "культурным вкладом", и Зеленский вручил ей орден "За заслуги".
Под бренд "Ирина "Чека" Цибух" сразу после ее смерти создали общественную организацию "Вшануй", открыли странички в соцсетях. Начались опросы аудитории насчет проведения минут молчания в память о погибших "героях" - собрали "900 лайков". 25 июля в Киеве решились провести акцию, призывали остановить метро, автомобильное движение, а на всех телеэкранах на улицах вывести рекламу.
Чтоб в Киеве, как в Ровно!
Киев эту команду волонтеров, видимо, раздражает потому, что в столице все происходит совсем не так, как у них на Западной Украине. Сооснователь движения популяризаторов идей Зеленского - Екатерина Даценко из города Острог в Ровненской области с населением в 13 тысяч человек. Больше всего Даценко, с ее же слов, мучает тот факт, что в Остроге полицаи сопровождают "груз 200", люди на колени падают, а в Киеве такого нет.
Что в Остроге, маленьком городе, вся жизнь останавливается в 9 утра, динамики орут призыв со всех столбов: "Вшануй". Потом гимн. Все стоят, слушают, молчат.
"А в Киеве такого нет", - жаловалась она в соцсетях в 2023 году. - "Я не знаю, какой из этого вывод. Возможно, просто напомнить каждому и каждой, и себе, чтобы уделяли эту долбанную минутку для памяти. Я хочу запомнить это чувство. Это очень важно. В Киеве, может быть, и сильнее ощущали войну. Но забыли".
В январе 2025 года Даценко приглашали в Верховную Раду - рассказать, почему в Киеве так необходимо перекрывать движение. Тогда она заручилась поддержкой украинских депутатов.
И сейчас все получилось. Удалось западенцам заставить Киев плясать под их дуду. И с нескрываемым удовольствием Даценко хвастается:
"Теперь останавливается Крещатик. В КГВА говорят, что позже подключат и другие области. Твой родной Львов тоже останавливается. Там все замирает. А еще Харьков, Киевская область, Луцк, Чернигов (с 1 октября), Черкассы, Одесская область, Днепр", - обращается она к мертвой "Чеке" и публикует совместную с ней фотографию. - "Помните, сколько людей говорили, что это абсолютно невозможно?"
Теперь возможно все. И по воле селюков и западенцев Киев молча терпит каждый день.
Несогласным быть опасно
К жителю Киева Артуру Пономареву постучались сотрудники СБУ. Он заинтересовал спецслужбу только потому, что его взбесила эта минута молчания, в которую он должен был остановиться и выйти из автомобиля, и недовольство он выразил публично. Он записал свое мнение на видео и опубликовал на страничке в соцсети. Артур не учел, что в демократической и свободной Украине так делать нельзя.
"Решил сегодня поехать на работу через Крещатик… Сегодня впервые в 9:00 остановили движение, перекрыли дорогу для минуты молчания. Теперь эта минута молчания на Крещатике будет "обязаловкой", принудительной. Что могу сказать? Мало того, что Крещатик превратили в такой мемориальный комплекс, больше похож на кладбище, так еще и хотят, чтобы люди каждое утро останавливались, занимались этой показухой, как обычно принято на Западе Украины… Ну, теперь уже в Киеве хотят сделать то же самое", - сказал он по-русски.
Самое смешное, с его слов, это то, что в Киеве нашлись люди, которые поддерживают это решение властей. И есть даже те, которым нравится, что их заставляют что-то делать. Более того, эти люди возмущены тем, что другие не хотят за ними повторять.
"Как по мне - достаточно грустная история", - сказал он.
Очень быстро эти люди, которым не нравится мнение других, нашли Артура в соцсетях и устроили ему травлю. Парню пришлось оправдываться. Он попытался объяснить, что чтить память погибших - важно, и сам он чтит. Но делать это нужно не в 9 утра по расписанию, а в принципе. Парень извинился, но этого было недостаточно.
После беседы с сотрудниками СБУ Артур заговорил по-украински. В соцсетях опубликовали видео, где он стоит с заведенными за спину руками, и извиняется.
"Извините меня все — и военные, и те, кто потерял кого-то на этой войне... Также хочу поблагодарить сотрудников СБУ, которые приехали и провели со мной профилактическую беседу", - сказал он.
Одесский нацист Сергей Стерненко* заявил, что, по его мнению, приключения Артура Пономаренко на этом не закончатся. Стерненко на Украине уже судили за убийство (оправдали), похищение и пытки (заменили срок на условный), пособничество в торговле наркотиками (вряд ли будет приговор). Так что относиться к его словам без недоверия лучше не стоит.
