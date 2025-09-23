"А я не знаю". Зеленский скомкал пресс-конференцию и выступил в ООН с призывом к миру - 24.09.2025 Украина.ру
"А я не знаю". Зеленский скомкал пресс-конференцию и выступил в ООН с призывом к миру
"А я не знаю". Зеленский скомкал пресс-конференцию и выступил в ООН с призывом к миру - 24.09.2025 Украина.ру
"А я не знаю". Зеленский скомкал пресс-конференцию и выступил в ООН с призывом к миру
Владимир Зеленский принимает участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН
2025-09-23T23:49
2025-09-24T00:00
Для Владимира Зеленского организовали теплую ванную на полях Генассамблеи ООН 23 сентября. Встреча с президентом США Дональдом Трампом "была очень хорошей", за это время украинский гость успел рассказать ему и про ситуацию на поле боя, и обсудить российскую экономику, и еще много чего. После этого Трамп, дескать, стал владеть большей информацией. Приблизительно такой же, какой владеют в Киеве, сравнил Зеленский."Не буду делиться всеми деталями нашего разговора, но это был хороший разговор", - сказал он журналистам на пресс-конференции спустя какое-то время после беседы с Трампом.Зеленскому теоретически было несложно подводить какие-то итоги непродолжительного общения. Все основные тезисы, которые он использовал, уже были написаны командой Трампа в его соцсети. Так что Зеленский мог просто их прочитать и не импровизировать. Периодически он привставал со стула, резко переключал взгляд с одного журналиста на другого, хлопал по стулу девушки справа, но в какой-то момент совсем отвлекся и полез руками на стол."У нас был достаточно долгий разговор с премьер-министром Словакии", - сказал он, и тут же начал поправлять на столе микрофон. Сотрудники офиса президента Украины прекратили трансляцию, видеозапись удалили. Другие СМИ продолжили транслировать уже с ответов на вопросы.В телеграм-канале Зеленского удалили даже анонс его "Спілкування з медіа за підсумками зустрічі з Дональдом Трампом" в режиме "наживо".Зеленский практически не моргал. Он широко открыл глаза и дергал бровями. Наученный горьким опытом публичного побоища в Овальном кабинете, он приехал в ООН в черном пиджаке на черную рубашку. И не забыл сделать главное, что от него требовал ранее Трамп - сказал спасибо и американскому президенту, и его команде.- Вы обеспокоены тем, что война на Украине выходит из-под контроля? Для многих стран очевидно, что нынешняя Генеральная Ассамблея, возможно, слишком сильно омрачена войной на Ближнем Востоке, в Секторе Газа? Это вас беспокоит? - спросили у Зеленского журналисты.Зеленский замолчал и сделал круглые глаза еще круглее. В посте Трампа ответа на этот вопрос не было, так что нужно было срочно что-то делать. Пауза затянулась неприлично долго, и тогда он выдал:- Я не знаю, - сказал он.Дальше уже пошло по накатанной - и про то, как на Украине стремительно развиваются события, и как он переживает о том, что там сейчас на Украине творится, и каждый новый день для него - испытание. Подергивания бровями прекратились, Зеленский расслабился, дал волю рукам, и активно жестикулировал.- А гарантии безопасности?- Гарантии безопасности, - задумчиво повторил Зеленский. - Все из нас понимают, и президент Трамп… Он готов дать гарантии безопасности после того, как эта война закончится.- И какими же они будут?- Мы понимаем, мы понимаем… Мы не знаем всех деталей… Я не хочу врать… Я имею в виду, что у нас нет… специфических вещей, деталей. Так что я не знаю.Так что добиться чего-то вменяемого от Зеленского у журналистов не получилось. Вероятно, нужно было дать ему время отойти или от эйфории от рукопожатия с Трампом, или просто опьянения. Последнее предположение кажется наивным, но на фоне жесткой критики ООН от Трампа, почему бы и да? Так сказать, для финального аккорда с высокой трибуны, как в русской народной поговорке про "пусти свинью за стол".Но будем реалистами, финального аккорда не случилось. Организаторы мероприятий высокого уровня давным давно все прописали в служебных протоколах. После скомканной пресс-конференции, Зеленского проводили на заседание Совета безопасности по Украине. Пока генсек ООН Антониу Гуттериш читал вступительную речь, Зеленский изучал пачку бумаг, которую ему подложили помощники.Речь была, откровенно говоря, куцей. В картине мира, подложенной в печатном виде Зеленскому, существовали несколько государств:Россия, которую Зеленский обвинял в затягивании вооруженного конфликта,Китай, который в глазах Зеленского представляется мощным, но молчаливым и отстраненным,США, которые тоже очень мощные, и могут гарантировать безопасность,Великобритания и Франция, вместе с которыми Зеленский собрался строить новую архитектуру безопасности Европы.Как итог - призыв ко всем странам-постоянным членам Совбеза ООН объединиться против России. Это Зеленский назвал "призывом к миру".Все, что от Зеленского требовалось на заседании, это просто прочитать текст вслух. С задачей он справился, и по привычке кинул украинской-нацистскую "зигу" напоследок: "Слава Украине". Другие участники заседания не поняли, как им себя вести. И даже переводчик-синхронист с английского на украинский протянул: "хм".
"А я не знаю". Зеленский скомкал пресс-конференцию и выступил в ООН с призывом к миру

23:49 23.09.2025 (обновлено: 00:00 24.09.2025)
 
Владимир Зеленский принимает участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН
Для Владимира Зеленского организовали теплую ванную на полях Генассамблеи ООН 23 сентября. Встреча с президентом США Дональдом Трампом "была очень хорошей", за это время украинский гость успел рассказать ему и про ситуацию на поле боя, и обсудить российскую экономику, и еще много чего. После этого Трамп, дескать, стал владеть большей информацией. Приблизительно такой же, какой владеют в Киеве, сравнил Зеленский.
"Не буду делиться всеми деталями нашего разговора, но это был хороший разговор", - сказал он журналистам на пресс-конференции спустя какое-то время после беседы с Трампом.
Зеленскому теоретически было несложно подводить какие-то итоги непродолжительного общения. Все основные тезисы, которые он использовал, уже были написаны командой Трампа в его соцсети. Так что Зеленский мог просто их прочитать и не импровизировать.
Периодически он привставал со стула, резко переключал взгляд с одного журналиста на другого, хлопал по стулу девушки справа, но в какой-то момент совсем отвлекся и полез руками на стол.
"У нас был достаточно долгий разговор с премьер-министром Словакии", - сказал он, и тут же начал поправлять на столе микрофон. Сотрудники офиса президента Украины прекратили трансляцию, видеозапись удалили. Другие СМИ продолжили транслировать уже с ответов на вопросы.
В телеграм-канале Зеленского удалили даже анонс его "Спілкування з медіа за підсумками зустрічі з Дональдом Трампом" в режиме "наживо".
Зеленский практически не моргал. Он широко открыл глаза и дергал бровями. Наученный горьким опытом публичного побоища в Овальном кабинете, он приехал в ООН в черном пиджаке на черную рубашку. И не забыл сделать главное, что от него требовал ранее Трамп - сказал спасибо и американскому президенту, и его команде.
- Вы обеспокоены тем, что война на Украине выходит из-под контроля? Для многих стран очевидно, что нынешняя Генеральная Ассамблея, возможно, слишком сильно омрачена войной на Ближнем Востоке, в Секторе Газа? Это вас беспокоит? - спросили у Зеленского журналисты.
Зеленский замолчал и сделал круглые глаза еще круглее. В посте Трампа ответа на этот вопрос не было, так что нужно было срочно что-то делать. Пауза затянулась неприлично долго, и тогда он выдал:
- Я не знаю, - сказал он.
Дальше уже пошло по накатанной - и про то, как на Украине стремительно развиваются события, и как он переживает о том, что там сейчас на Украине творится, и каждый новый день для него - испытание. Подергивания бровями прекратились, Зеленский расслабился, дал волю рукам, и активно жестикулировал.
- А гарантии безопасности?
- Гарантии безопасности, - задумчиво повторил Зеленский. - Все из нас понимают, и президент Трамп… Он готов дать гарантии безопасности после того, как эта война закончится.
- И какими же они будут?
- Мы понимаем, мы понимаем… Мы не знаем всех деталей… Я не хочу врать… Я имею в виду, что у нас нет… специфических вещей, деталей. Так что я не знаю.
Так что добиться чего-то вменяемого от Зеленского у журналистов не получилось. Вероятно, нужно было дать ему время отойти или от эйфории от рукопожатия с Трампом, или просто опьянения. Последнее предположение кажется наивным, но на фоне жесткой критики ООН от Трампа, почему бы и да? Так сказать, для финального аккорда с высокой трибуны, как в русской народной поговорке про "пусти свинью за стол".
Но будем реалистами, финального аккорда не случилось. Организаторы мероприятий высокого уровня давным давно все прописали в служебных протоколах. После скомканной пресс-конференции, Зеленского проводили на заседание Совета безопасности по Украине. Пока генсек ООН Антониу Гуттериш читал вступительную речь, Зеленский изучал пачку бумаг, которую ему подложили помощники.
Речь была, откровенно говоря, куцей. В картине мира, подложенной в печатном виде Зеленскому, существовали несколько государств:
Россия, которую Зеленский обвинял в затягивании вооруженного конфликта,
Китай, который в глазах Зеленского представляется мощным, но молчаливым и отстраненным,
США, которые тоже очень мощные, и могут гарантировать безопасность,
Великобритания и Франция, вместе с которыми Зеленский собрался строить новую архитектуру безопасности Европы.
Как итог - призыв ко всем странам-постоянным членам Совбеза ООН объединиться против России. Это Зеленский назвал "призывом к миру".
Все, что от Зеленского требовалось на заседании, это просто прочитать текст вслух. С задачей он справился, и по привычке кинул украинской-нацистскую "зигу" напоследок: "Слава Украине". Другие участники заседания не поняли, как им себя вести. И даже переводчик-синхронист с английского на украинский протянул: "хм".
