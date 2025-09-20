https://ukraina.ru/20250920/britaniya-protiv-lva-yashina-zapad-snova-ispolzuet-sport-dlya-voyny-1068940436.html

Британия против Льва Яшина. Запад снова использует спорт для войны

В ходе заседания исполкома УЕФА, которое проходило в Албании, представители Великобритании предложили изменить название престижной премии Yashin Trophy ("Трофей Льва Яшина"), которая ежегодно присуждается самому успешному футбольному вратарю Европы.

2025-09-20T15:08

Легендарный Яшин, олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР, давно считается лучшим голкипером в истории. Лев Иванович стал единственным вратарём, который получил в 1963 году "Золотой мяч" и был официально признан лучшим футболистом планеты. Потому что с тех пор вратарям этот приз больше никогда не вручали.Прошли десятилетия, однако ни один голкипер не пытался бросить вызов Яшину, оспаривая его первенство на вратарском Олимпе. В том числе потому, что все знают — именно этот выдающийся спортсмен создал своей игрой современный голкиперский стиль.Защищавший свои ворота Лев первым начал активно действовать на выходах в пределах штрафной площадки, совершая высокие прыжки и перехватывая мяч ещё на подступах к "рамке". До этого голкиперы практически не отходили от линии ворот и стояли возле них, как прикованные, облегчая работу форвардам команды противника. И Яшин произвёл в этом смысле настоящую революцию.Однако британцы решили проигнорировать выдающийся спортивный вклад советского футболиста. Представители Соединённого Королевства проводят закулисную работу со спортивными чиновниками разных стран, требуя переименовать вратарский кубок в честь своего соотечественника — английского вратаря Гордона Бэнкса. И такое постыдное, совершенно не джентльменское поведение вызывает справедливую критику.Действительно, этот парень из рабочей семьи, который рано потерял умершую от туберкулёза мать и проходил футбольную школу в московских дворах, всегда пользовался огромным уважением самых известных футбольных звёзд."Лично для меня, без всяких сомнений, номером один остаётся Яшин. На все времена", — отметил по этому поводу бразильский "король футбола" Пеле.Британский голкипер Гордон Бэнкс, занимающий вторую позицию в списке величайших вратарей в истории, также признавал превосходство своего советского визави."Быть вторым номером для меня — огромная честь. Я считал Яшина лучшим. Больше всего меня восхищало его чувство позиции. Я прекрасно понимал, что у него оно великолепно. Отличный вратарь", — заявил он, отвечая на вопрос газеты The Guardian.В Яшине ценили не только уникальное мастерство, но и настоящий футбольный дух. Лев Иванович был известен своим волевым характером, закалённым на послевоенных улицах. Против него часто действовали грубо и жёстко — причём этим особо славились именно англичане. Однако Яшин защищал доверенные ему ворота даже с серьёзными травмами, отыгрывая до конца и не требуя для себя никаких поблажек."На чемпионате мира 1958 года в Швеции в поединке против англичан Льву очень сильно рассекли подбородок. Нокаут! Выбежала бригада врачей, наложила швы на рану. По тогдашним правилам замены по ходу матча запрещались, если бы Лев не смог продолжить игру, кому-то из полевых игроков пришлось бы становиться в ворота. Муж вернулся на поле. Толя Ильин забил единственный и победный гол, мы вышли в четвертьфинал. Все вокруг обнимаются, а Лев присел на траву и спрашивает: "Какой счёт? Кто выиграл?". Он даже не сознавал, что вокруг происходит, дотянул до финального свистка на автопилоте", — вспоминала об этом вдова лучшего вратаря мира.Сейчас британцы снова пытаются побольнее ударить великого Яшина, в надежде ущемить подобным образом русских. Бессовестная попытка переименовать названный в его честь трофей является очередным примером политизации мирового спорта, которая уже привела его к глубокому кризису.Коллективный Запад добился отмены участия российских и белорусских атлетов в международных соревнованиях — несмотря на то, что этот произвол входит в противоречие с фундаментальными принципами Олимпийского движения. А британские спортивные функционеры пытаются отменить даже российских теннисистов, которые выступают на турнирах в личном качестве, не представляя страну — фактически преследуя их по национальному признаку и месту рождения.Эта травля выглядит фантастическим лицемерием. Ведь никто не преследовал английских, шотландских или валлийских спортсменов, несмотря на то, что британские войска активно участвовали в многочисленных войнах, включая преступные агрессии против Ирака, Афганистана, Югославии, Ливии, где они совершали задокументированные преступления. Да и сейчас британские военные самым непосредственным образом задействованы в конфликте на Украине.Западные правительства не отменяют в области спорта сами себя и не дают в обиду своих одиозных союзников.После военного переворота в Чили, когда генерал Аугусто Пиночет установил в этой стране кровавую диктатуру, действуя при поддержке Вашингтона и Лондона, чилийскую сборную не сняли с футбольных соревнований — даже несмотря на то, что пиночетовские фашисты превратили стадион в Сантьяго в концентрационный лагерь, где пытали и убивали людей.И советской команде, за которую выступал Лев Яшин, пришлось отправиться на игру в Чили, хотя никто не мог поручиться за их безопасность.А в наши дни, на фоне кошмарной бойни в секторе Газа, западные спортивные чиновники отказываются снимать со спортивных соревнований израильтян. За их отстранение публично высказался легендарный футболист "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона, но британские власти, которые активно поддерживают Израиль, почему-то заявляют в этом случае, что спорт находится вне политики.Хотя они всегда готовы забыть об этом, когда дело касается их собственных политических интересов.Читайте также: Британский десант высадился в Киеве. Тайная цель визита принца Гарри и роль Джонсона

