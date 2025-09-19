https://ukraina.ru/20250919/prozhorlivaya-ukraina-kak-instrument-i-zelenskiy-kak-biodron-a-polsha-uvy-esche-ne-stalnoy-bobr--1068888112.html

Прожорливая Украина как инструмент и Зеленский как "биодрон". А Польша, увы, еще не "стальной бобёр".

Два основных скандала на этой неделе, как обычно, связаны с Украиной. Это тщательно раздуваемый поляками "дроновый скандал", который польское руководство умудрилось чрезвычайно выгодно "продать". При этом роль Украины в этом деле (возможно, основную) они пытаются всячески замять.

И очередная продажа Украины, которую осуществили Зеленский и его "Слуги". Скоро все уже собьются со счёта: сколько раз они умудрились всю Украину продать?И опять всё происходит секретно! Даже от собственных депутатов, которые голосуют.Польский МИД и фото разрушенийНадо ковать железо, пока горячо, - так, видимо, подумали поляки и побежали в ООН демонстрировать фотографию польского дома с разрушенной крышей.В точности как один, сегодня уже, впрочем, полузабытый персонаж, который тряс в ООН пробиркой со стиральным порошком. Уверял, что в пробирке чуть ли не чума, и точно - биологическое оружие Ирака. Это был печально запомнившийся именно той пробиркой министр обороны США Пауэлл.Яростно трясли польские представители фотографией, на которой были запечатлены разрушения якобы от российского дрона.Замминистра иностранных дел Марчин Босацкий притащил в ООН даже обломки дронов с надписями на кириллице. И ту самую фотографию дома в местности Вырыки Люблинского воеводства.Это не тот замминистра иностранных дел, которого недавно уличили в алкоголизме. Того зовут Анджей Шейна. По свидетельствам других депутатов (Шейна ещё и депутат Сейма), Анджей "постоянно был пьян и не мог прийти на важные голосования".Шейна тут же объявил, что "уже излечился" и в итоге остался на своём посту. Это же верный человек, надёжный глобалист, до того Шейна 15 лет был депутатом Европарламента. Там он, возможно, и приобрёл пагубную привычку ходить везде с рюкзачком вина (это не шутка, а свидетельства коллег).Но в ООН с обломками дронов его всё-таки решили, видимо, не отправлять.А Босацкий вроде бы был трезв во время демонстрации "доказательств" российской угрозы. Хотя это не точно. Мало ли, может, он плотно общается с Шейной."НЛО" над ПольшейИстория запутанная. В соцсетях писали, что дом без крыши стоит в таком состоянии давно, это последствия шторма.Но газета "Речь Посполита" привела слова "неназванного источника" о том, что в дом попала ракета AMRAAM с польского истребителя F-16. Произошла случайность, сбой в системе наведения, и ракета попала в польский дом. Однако, к счастью, не взорвалась.То есть мало того, что поляки сбивали пенопластовые дроны ракетами стоимостью около миллиона долларов (столько стоит именно AMRAAM), они ещё и потеряли как минимум одну ракету.Да, Польше ещё далеко до "стального бобра", несмотря на то, что она имеет сильнейшую армию в Европе.Урсула фон дер Ляйен предлагала превратить Украину в "стального дикобраза". Теперь, по аналогии с этим выражением, Польшу предлагают сделать "стальным бобром" (пока в соцсетях, но от этого правительства можно ожидать всего).Пока что, на всякий случай, прокуратура Люблинского уезда засекретила информацию о "неопознанном летающем объекте" в Выриках.Зачем нагнетают "стальные бобры"?Но с ООН же как-то неудобно получилось?Впрочем, премьер Дональд Туск моментально выкрутился: всё равно виновата Россия. Если бы не эти дроны, польский пилот не выпустил бы ракету.Так дроны же неизвестно чьи? А самое главное: кто их запускал? Летели они со стороны Украины, расстояние от России до Польши эти дроны не могли преодолеть физически (их дальность - не более 700 километров).Как интересно получается: дроны (запущенные почти наверняка с Украины) без всякого расследования заявлены "российскими".А вот ракета, которую выпустил с польского самолёта польский пилот - это секретное НЛО!Но Польша никак не может слезть с темы "российских дронов", потому что за это им дают деньги. Доходит до смешного, но польские "стальные бобры" упорно продолжают нагнетать.Миллиарды и триллионыВы спросите, о чем идёт речь?44 миллиарда долларов уже пообещали Польше за невнятное фото сельского дома, повреждённого "неопознанным летающим объектом" в селении Вырики.Это кое-что! Польша, правда, продолжает требовать "репараций" у Германии за годы Второй мировой войны.Новый президент, Кароль Навроцкий, опять, как и его предшественники, поднял этот вопрос во время визита в Германию. Только лишь в качестве денежной компенсации поляки хотят получить ещё 1,3 - 1,5 триллиона долларов.И там множество других пунктов. От всех этих репараций Германия отказывается.Но Польша с упорством "стальных бобров" продолжает требовать.Вряд ли в обозримом будущем Польша получит какие-либо компенсации. Но считает нужным упоминать при каждом удобном и неудобном случае.А пока что "прихватили" 44 миллиарда, и очень этому рады.Украина: где наши 60 миллиардов?Тут уже возмутилась Украина. Ничего себе, какой кусок пронесли мимо рта.Вышел Зеленский и пожурил вообще всех:"Все страны должны перестать думать лишь о себе, и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине."Заодно он сообщил, что 60 миллиардов на этот год у Украины уже есть. А 60 миллиардов на следующий они должны где-то найти. И развел руками: иначе...Откуда берутся эти суммы, как они считаются? Почему Украине надо 60 миллиардов? Этого не знает никто. Никаких обоснований, естественно, нет.Украина в который уже раз использует одну и ту же карту: давайте деньги, иначе ВЫ проиграете.Инструмент "Украина", который "коалиция желающих" из Европы хотела так удачно использовать против России, оказался крайне прожорлив. Денег нужно всё больше и больше, и главное, уже без надежд на то, что они вернутся.Да, Украина, или то, что от неё в итоге останется, будет расплачиваться недрами, землями, всем, что есть на её земле и под землёй, но это же уже куплено-перекуплено по многу раз.Почему опять хамит Зеленский?Заодно Зеленский опять довольно нахально сделал выпад в сторону Трампа. По наглости выпад похож на то настроение, которое было у него в Овальном кабинете в момент знаменитой "выволочки" от Трампа и Джей ди Вэнса.Он опять указывает Трампу, что надо делать:"Я уверен, что США могут применить достаточно санкций, к тому же у Дональда Трампа достаточно сил"."Я считаю, что Америка достаточно сильная, чтобы принимать решения самостоятельно."Намёк, конечно, на то, что решения Трамп принимает под влиянием России.И вообще "Трамп может дать нам системы ПВО, которых у США много."Кстати, кто помнит, куда отправился Зеленский после приснопамятных событий в Белом доме в феврале этого года? Он полетел прямиком в Англию, под крыло короля Карла.И в этот раз Зеленский значительно охамел именно после встречи с принцем Гарри, который прилетел к нему сразу после визита к папе, королю Карлу.Секретное партнерство? Срочно голосуем "за"!А прямо в день визита Дональда Трампа в Лондон Верховная Рада ратифицировала соглашение о столетнем партнёрстве с Великобританией. Единодушно!Из 320 депутатов 295 оказались "за", остальные не голосовали по разным причинам.Документ был подписан ещё в январе, но ратифицировали его только сейчас.Это, конечно, было сделано демонстративно. Именно подтолкнуть к такому решению Зеленского примчались в Киев принц Гарри, Борис Джонсон и примкнувшие к ним парочка лордов.Схватка хищников из Британии и США за кусочки Украины продолжается.А пикантность факта ратификации - в том, что Рада опять единогласно приняла документ, в котором есть засекреченная часть, и эту часть ни один депутат в глаза не видел!Это уму непостижимо. Где ещё есть парламент, в какой стране мира, который голосует за секретные документы, которые не читал?А если тем документом продаётся вся Украина, со всеми потрохами?Так они же уже приняли секретное соглашение с США, тем же макаром: никто секретную часть не читал, но проголосовали "за".Дважды (как минимум) секретно продали Украину.Зеленский как "биодрон"А до того Зеленский, как известно, разрешил продажу украинской земли. Но сегодня об этом уже не вспоминают: скоро недр не останется, не то что земли.В документе соглашения с Великобританией, по различным инсайдерским сведениям, идёт речь обо всей логистике, инфраструктуре, ГТС, ПГХ Украины. О портах Одессы, безусловно. Не зря именно в Одессе в очередной раз засветился ДжонсонКак же вынудили Гарри с Борисом Зеленского это сделать? Есть, видимо, аргументы и рычаги.Основной "рычаг" - как всегда, один и тот же: компромат и деньги. На Зеленского, совершенно очевидно, есть компромат.А ещё важнее то, что все его деньги, как и большая часть недвижимости, купленной за время "царювання" - под контролем британской короны.Или же в офшорах, которые принадлежат, как известно, всё той же британской короне.Это сочетание делает Зеленского хорошо управляемым "биодроном".Но президент США уже кратко отреагировал на выпады Зеленского: "ему придётся подписать сделку".О других примечательных событиях - в статье Елены Мурзиной Лучше в "пэкло", чем на Украину, истеричная мобилизация и беглый Кулеба. Скандалы недели

