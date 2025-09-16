https://ukraina.ru/20250916/britanskiy-desant-vysadilsya-v-kieve-taynaya-tsel-vizita-printsa-garri-i-rol-dzhonsona-1068725476.html

Британский десант высадился в Киеве. Тайная цель визита принца Гарри и роль Джонсона

Киев снова превратился в арену чужих игр. Формальный повод - международная конференция YES-2025, витрина "европейской солидарности", учредитель и вдохновитель Виктор Пинчук, зять Кучмы, миллиардер, филантроп и вечный посредник.

Но за фасадом красивых декораций ходы куда более серьёзные. В один и тот же момент в украинской столице оказались президент Финляндии Александр Стубб (один из коммуникаторов от ЕС с Трампом), бывший премьер Британии Борис Джонсон и, что особенно показательно, принц Гарри. Набор гостей слишком хрестоматийный, чтобы поверить в совпадение.И здесь важно понимать: ни Стубб, ни Джонсон не прилетали в Киев как государственные деятели. Стубб оказался здесь не в рамках официального визита президента Финляндии, а как приглашённый гость Пинчука. Цена вопроса 300 тысяч евро. Джонсон, утративший всякий вес в британском кабинете, но сохранивший репутацию фронтмена Виндзоров, согласился на куда меньший гонорар, 50 тысяч евро. Это были не государственные визиты, а оплаченные появления, политический театр, где спонсор и режиссёр — Пинчук, а тон задавался британцами. Приятное с полезным так сказать.Параллельно в Киеве появился принц Гарри. Его приезд маскировали гуманитарной миссией: встречи с ветеранами, возложение цветов, визиты в музеи. Но организацией визита занимался вовсе не благотворительный фонд, а глава Офиса президента Андрей Ермак. И это ключ. Ермак фигура, давно интегрированная в британский контур влияния, человек свой в MI6. Гарри, связанный с Виндзорами и британской элитой, оказался идеальным неформальным посредником: формально вне политики, фактически встроен в игру.Здесь и проявилась синхронизация. Джонсон на сцене YES говорил о войне, о замороженных активах России, о необходимости новой "коалиции желающих". Стубб пытался держать европейскую линию осторожности. Гарри общался с Ермаком в непубличном формате. Впрочем отметился этим и Джонсон. Эти совпадения персоналий и месседжей делают сентябрьскую "ялтинскую конференцию" событием большего масштаба, чем просто форум с громкими фамилиями. Это была высадка британского десанта, политического, символического, а заодно и разведывательного. В Киеве отрабатывали новую комбинацию: как помешать планам Трампа переложить войну на плечи Европы и заставить Киев идти на переговоры. Британия выбрала иной курс. Курс на эскалацию и затягивание конфликта.Ключевая сцена YES-2025 случилась на глазах у сотен гостей и тысяч зрителей трансляций. Александр Стубб, президент Финляндии, в ответ на эскападу и претензии Джонсона, вежливо, но настойчиво повторял европейский рефрен: гарантия безопасности Украины это интеграция в ЕС, осторожная, бюрократически оформленная, с бесконечными согласованиями и условностями. А не изъятие российских активов хранящихся в Бельгии. Словами он говорил о поддержке, но на самом деле сигнализировал: Брюссель не готов финансировать войну на пределе и не готов бесконечно идти на поводу у Киева. Европа ищет способ удешевить этот конфликт, перевести его в более управляемую, менее затратную фазу.Возмутителем спокойствия (впрочем, вполне согласовано с организаторами форума), повторюсь, стал Борис Джонсон. Его статус давно уже вне исполнительной власти, но именно поэтому он может позволить себе говорить то, что в Лондоне не хотят формулировать напрямую министры. Джонсон сказал вслух: замороженные российские активы, а это сотни миллиардов евро в банках Бельгии и других стран, должны быть изъяты и переданы Украине. Не кредиты, не обещания, а изъятие чужих денег как "аванс за репарации". В его логике это единственный способ закрыть дыру украинского бюджета. И за этим слышится куда больше, чем забота о Киеве, это стратегия Британии: если у Европы нет средств, пусть финансирование войны идёт за счёт России. Абсурд? Совсем нет. Британская логика.Перепалка со Стуббом была не случайной. Финский президент в этот момент выглядел представителем линии ЕС, посредником в контактах с Трампом. Он говорил об осторожности и балансах, о том, что нужно искать формулы компромисса, чтобы удержать единство Запада. Джонсон в открытую высмеял такую позицию: "Если кто-то не хочет иностранных войск на украинской земле пусть убирается. Единственная страна, которая уже ввела войска, это Россия". Эта фраза стала точкой разрыва: европейцы боятся эскалации, Британия её провоцирует.Публичный спор обнажил реальное расхождение: для ЕС главный вызов как удержать Украину, не разорвавшись на финансовых обязательствах. Для Британии же как сохранить войну в живом состоянии, заставить её продолжаться, даже если Америка при Трампе уходит в сторону. Отсюда идея "коалиции желающих", готовых без оглядки на НАТО вводить силы, и настойчивое требование конфисковать российские активы.За этой перепалкой проступил главный нерв. Лондон не хочет позволить Трампу перевести войну в режим переговоров. Стубб и его коллеги из ЕС ищут пути договориться с Вашингтоном и снизить нагрузку. Британия напротив разыгрывает карту конфликта в долгую.Фигура принца Гарри в этой комбинации кажется на первый взгляд случайной. Формально, никакой политики: визит под эгидой Invictus Games, встречи с ветеранами, гуманитарная программа, объятия и фотографии с инвалидами войны. Но организатором поездки стал вовсе не благотворительный штаб, а глава Офиса президента Андрей Ермак. Человек, чья биография давно переплетена с британскими спецслужбами, и чья роль быть главным исполнителем воли Лондона на Банковой. Гарри в этой схеме выступает как идеальный инструмент. Он "вне политики", формально, на дистанции от монаршей семьи, но при этом несёт на себе печать Виндзоров, британской аристократической партии, сердцевины глубинной Великобритании, которая задаёт вектор официальному Лондону.И именно Гарри в Киеве стал каналом для непубличного месседжа. Официально, он не встречался с Зеленским (британцы даже сделали вброс в The Guardian, якобы Даунинг-Стрит пытались воспрепятствовать – свежо предание, да верится с трудом) по факту, такая встреча была. С ним и с Ермаком. И содержание этих разговоров полностью совпадает с тем, что последние недели британские дипломаты и политики шепчут своим коллегам по всей Европе: война продлится ещё пять лет, Зеленский останется, никаких переговоров по модели Трампа не будет. Это нарратив, который Британия внедряет целенаправленно, чтобы сломать новый тренд Вашингтона.США сегодня говорят: переговоры без Украины, компромисс с Москвой, отказ от новых санкций. Трамп выставил Европе условия, которые изначально невыполнимы — ввести санкции против Китая и Индии. Европейцы в ответ ищут пути минимизировать войну, снизить траты, перевести её в полузамороженный формат. Британия же, наоборот, вбивает в повестку мысль: война должна продолжаться. Это и есть стратегия — удержать конфликт как рычаг влияния на континент и не дать Америке сыграть партию в свою пользу.Поэтому Гарри и Джонсон пересекались в Киеве, участвовали в одних и тех же закрытых встречах. Один выступил крикливым зазывалой, другой, как тихий канал, "человек семьи". В связке с Ермаком и Пинчуком (еще один ценный агент MI6) они формировали синхронный сигнал: Лондон не собирается подчиняться линии Трампа, Лондон готов к долгой войне. И то, что Зеленский на самой конференции выглядел как человек, вовсе не готовый завершать войну, лишний раз подтвердило: украинская власть встроена в британскую схему.В итоге сентябрьский форум YES-2025 стал не просто очередным сборищем политиков и экспертов. Это была демонстрация: Британия бросает вызов не только Москве, но и Вашингтону. Публичные речи, кулуарные сигналы, гуманитарные прикрытия, всё это элементы одного процесса. Британцы выстраивают игру в долгую и прямо заявляют: "давайте просто продолжать воевать".Другие детали визита "английского десанта" на Украину - в статье Елены Кирюшкиной "Англичане на Украине: принц Гарри, лохматый Борис и ястреб(ка) Иветт откушали борща и встретили рассвет"

