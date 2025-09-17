https://ukraina.ru/20250917/mozhet-proizoyti-v-lyuboy-moment-ekspert-obyasnil-zachem-nato-styagivaet-sily-k--granitsam-rf-1068730979.html
Может произойти в любой момент: эксперт объяснил, зачем НАТО стягивает силы к границам РФ
Может произойти в любой момент: эксперт объяснил, зачем НАТО стягивает силы к границам РФ - 17.09.2025 Украина.ру
Может произойти в любой момент: эксперт объяснил, зачем НАТО стягивает силы к границам РФ
Североатлантический альянс намеренно укрепляет свою группировку вблизи границ России и Белоруссии, чтобы получить техническую возможность начать конфликт с РФ в любой момент. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военно-политический аналитик из Минска, полковник запаса, автор телеграм-канала "Белорусский балкон" Александр Тиханский
2025-09-17T07:00
2025-09-17T07:00
2025-09-17T07:00
эксклюзив
россия
белоруссия
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066676459_0:9:1252:713_1920x0_80_0_0_ee66f0553a5ab7411ce2e8f311bdaa88.jpg
За последнее время обострилась обстановка на западных рубежах России и Белоруссии. НАТО проводит маневры "Железный защитник", "Восточный страж" и "Большой орел". В Киеве создан штаб Многонациональных сил Украины во главе с высокопоставленным британским офицером. Польша под предлогом провокации с беспилотниками подтягивает к границе с Союзным государством 40-тысяную группировку и вновь поднимает вопрос о создании бесполетной зоны над территорией западной Украины.По последним подсчетам, рассказал Тиханский, на границах Союзного государства в общей сложности будет находиться 70-тысячная группировка НАТО. Такой цифры еще не было, отметил он. Такая концентрация армий НАТО и национальных армий вокруг границ Союзного государства дает им техническую возможность в любой момент развязать вооруженный конфликт, резюмировал собеседник издания. Полный текст интервью Александр Тиханского - на сайте Украина.ру.
россия
белоруссия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066676459_147:0:1107:720_1920x0_80_0_0_22b528014b8061e133d765a8466af8da.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, россия, белоруссия, украина, нато
Эксклюзив, Россия, Белоруссия, Украина, НАТО
Может произойти в любой момент: эксперт объяснил, зачем НАТО стягивает силы к границам РФ
Североатлантический альянс намеренно укрепляет свою группировку вблизи границ России и Белоруссии, чтобы получить техническую возможность начать конфликт с РФ в любой момент. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военно-политический аналитик из Минска, полковник запаса, автор телеграм-канала "Белорусский балкон" Александр Тиханский
За последнее время обострилась обстановка на западных рубежах России и Белоруссии. НАТО проводит маневры "Железный защитник", "Восточный страж" и "Большой орел". В Киеве создан штаб Многонациональных сил Украины во главе с высокопоставленным британским офицером. Польша под предлогом провокации с беспилотниками подтягивает к границе с Союзным государством 40-тысяную группировку и вновь поднимает вопрос о создании бесполетной зоны над территорией западной Украины.
По последним подсчетам, рассказал Тиханский, на границах Союзного государства в общей сложности будет находиться 70-тысячная группировка НАТО. Такой цифры еще не было, отметил он.
"А там, где концентрируется много военной техники, всегда работает человеческий фактор. Вероятность происшествий, которые могут спровоцировать вооруженный конфликт, возрастает многократно", - сказал эксперт.
Такая концентрация армий НАТО и национальных армий вокруг границ Союзного государства дает им техническую возможность в любой момент развязать вооруженный конфликт, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Тиханского - на сайте Украина.ру.