Может произойти в любой момент: эксперт объяснил, зачем НАТО стягивает силы к границам РФ

Североатлантический альянс намеренно укрепляет свою группировку вблизи границ России и Белоруссии, чтобы получить техническую возможность начать конфликт с РФ в любой момент. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военно-политический аналитик из Минска, полковник запаса, автор телеграм-канала "Белорусский балкон" Александр Тиханский

За последнее время обострилась обстановка на западных рубежах России и Белоруссии. НАТО проводит маневры "Железный защитник", "Восточный страж" и "Большой орел". В Киеве создан штаб Многонациональных сил Украины во главе с высокопоставленным британским офицером. Польша под предлогом провокации с беспилотниками подтягивает к границе с Союзным государством 40-тысяную группировку и вновь поднимает вопрос о создании бесполетной зоны над территорией западной Украины.По последним подсчетам, рассказал Тиханский, на границах Союзного государства в общей сложности будет находиться 70-тысячная группировка НАТО. Такой цифры еще не было, отметил он. Такая концентрация армий НАТО и национальных армий вокруг границ Союзного государства дает им техническую возможность в любой момент развязать вооруженный конфликт, резюмировал собеседник издания. Полный текст интервью Александр Тиханского - на сайте Украина.ру.

