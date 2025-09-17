Может произойти в любой момент: эксперт объяснил, зачем НАТО стягивает силы к границам РФ - 17.09.2025 Украина.ру
Может произойти в любой момент: эксперт объяснил, зачем НАТО стягивает силы к границам РФ
Может произойти в любой момент: эксперт объяснил, зачем НАТО стягивает силы к границам РФ
Североатлантический альянс намеренно укрепляет свою группировку вблизи границ России и Белоруссии, чтобы получить техническую возможность начать конфликт с РФ в любой момент. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военно-политический аналитик из Минска, полковник запаса, автор телеграм-канала "Белорусский балкон" Александр Тиханский
2025-09-17T07:00
2025-09-17T07:00
За последнее время обострилась обстановка на западных рубежах России и Белоруссии. НАТО проводит маневры "Железный защитник", "Восточный страж" и "Большой орел". В Киеве создан штаб Многонациональных сил Украины во главе с высокопоставленным британским офицером. Польша под предлогом провокации с беспилотниками подтягивает к границе с Союзным государством 40-тысяную группировку и вновь поднимает вопрос о создании бесполетной зоны над территорией западной Украины.По последним подсчетам, рассказал Тиханский, на границах Союзного государства в общей сложности будет находиться 70-тысячная группировка НАТО. Такой цифры еще не было, отметил он. Такая концентрация армий НАТО и национальных армий вокруг границ Союзного государства дает им техническую возможность в любой момент развязать вооруженный конфликт, резюмировал собеседник издания. Полный текст интервью Александр Тиханского - на сайте Украина.ру.
2025
Павел Котов
Павел Котов
Может произойти в любой момент: эксперт объяснил, зачем НАТО стягивает силы к границам РФ

07:00 17.09.2025
 
Блицкриг, Калининградская область
Блицкриг, Калининградская область - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Украина.ру
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Североатлантический альянс намеренно укрепляет свою группировку вблизи границ России и Белоруссии, чтобы получить техническую возможность начать конфликт с РФ в любой момент. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военно-политический аналитик из Минска, полковник запаса, автор телеграм-канала "Белорусский балкон" Александр Тиханский
За последнее время обострилась обстановка на западных рубежах России и Белоруссии. НАТО проводит маневры "Железный защитник", "Восточный страж" и "Большой орел". В Киеве создан штаб Многонациональных сил Украины во главе с высокопоставленным британским офицером. Польша под предлогом провокации с беспилотниками подтягивает к границе с Союзным государством 40-тысяную группировку и вновь поднимает вопрос о создании бесполетной зоны над территорией западной Украины.
По последним подсчетам, рассказал Тиханский, на границах Союзного государства в общей сложности будет находиться 70-тысячная группировка НАТО. Такой цифры еще не было, отметил он.
"А там, где концентрируется много военной техники, всегда работает человеческий фактор. Вероятность происшествий, которые могут спровоцировать вооруженный конфликт, возрастает многократно", - сказал эксперт.
Такая концентрация армий НАТО и национальных армий вокруг границ Союзного государства дает им техническую возможность в любой момент развязать вооруженный конфликт, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Тиханского - на сайте Украина.ру.
