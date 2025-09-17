Донецкий ас в небе над Ханко. 110 лет Петру Бринько
Лето 1941 года. Красная Армия отступала. Героически оборонялась блокированная Одесса, враг стоял у стен Киева. В глубоком вражеском тылу, на юго-западе Финляндии, успешно сражалась наша военно-морская база. В воздушных боях над ней первым среди военно-морских лётчиков звание Героя Советского Союза заслужил уроженец Донбасса Пётр Антонович Бринько
Этот человек родился 17 сентября 1915 года в рабочей семье в посёлке Мандрыкино, который в наше время находится в черте Донецка. Пётр закончил школу-десятилетку. С детства бредил небом – в то время большинство мальчишек мечтало стать лётчиками, танкистами, кавалеристами, пограничниками. Военная романтика лилась с экранов кинотеатров, звучала в популярных песнях того времени, ею были пропитаны сообщения газет и радио, публиковавшиеся книги.
Одновременно со школой предметами юный Петя Бринько в Запорожском аэроклубе осваивал лётное дело. В ноябре 1937 года он закончил на Кубани, в Ейске, ускоренный курс обучения в местном Военно-морском авиационном училище.
В мае 1938 года молодого лейтенанта отправили служить в ВВС Тихоокеанского флота (ТОФ) в 108-ю авиационную эскадрилью 39-го истребительного авиационного полка (иап). Первой его должностью, стала должность младшего лётчика, одновременно исполнявшего обязанности начальника парашютно-десантной службы эскадрильи.
Летал он на новейшем в то время истребителе-полутораплане И-15бис. Полуторапланами называют бипланы, у которых нижняя плоскость короче верхней. Не прошло и 3-х месяцев, как на своём самолёте Бринько принял участие в первом военном конфликте СССР с японцами на озере Хасан летом 1938 года. Он сражался в составе 1-го авиационного полка ВВС ТОФ, куда его откомандировали из его части.
В декабре 1939 года молодого лётчика перебросили на другой конец СССР, в Карелию, где в то время лётчики его 13-го иап 61-й истребительной авиационной бригады ВВС Краснознамённого Балтийского флота участвовали в воздушных боях с финскими пилотами – как раз в разгаре была Зимняя война с Финляндией. Здесь Пётр уже пересел на новейший истребитель-моноплан И-16. На нём он совершил 47 боевых вылетов. Побед не добился, но был награждён орденом Красного Знамени.
После окончания войны служба Бринько протекала в том же полку. К началу войны он дослужился до должности заместителя командира эскадрильи. Полк на тот момент основными своими силами базировался на аэродроме Лаксберг в Таллине.
25 июня 1941 года из Москвы в часть вернулся ещё один заместитель комэска уроженец Витебска капитан Алексей Касьянович Антоненко, у которого Бринько летал ведомым. В столице за бои в Зимней войне Антоненко, сбившему тогда в паре финский истребитель "Спитфайр"*, вручили орден Ленина. В тот же день оба лётчика вылетели на патрулирование над финским заливом и Антоненко сбил вражеский высотный средний бомбардировщик Ju-86. Тот упал в море у острова Нарген. Это был первый сбитый советскими асами на Балтикой вражеский самолёт. Его обнаружили наблюдатели с полуострова Ханко.
Советская военно-морская база появилась на полуострове Ханко весной 1940 года после подписания 12 марта между Финляндией и СССР закончившего Зимнюю войну Московского мирного договора. По его условиям Хельсинки отдал Советскому Союзу в аренду на 30 лет часть данного полуострова, включая город Ханко, его порт, и 5-мильную морскую зону вокруг него вместе с островами для создания на нём военно-морской базы.
Район обороны военно-морской базы Ханко
До 25 июня Финляндия, при всей её антисоветской риторике и враждебных действиях, в войну официально не вступала. При этом через порт Турку шла активная переброска в Финляндию немецких войск, а железнодорожный путь на границе с базой финны разобрали уже 22 июня. Так что, когда 25 июня в 02:37 поступило сообщение, что Хельсинки объявили Советскому Союзу войну, никто особо не удивился.
В тот же день Ханко подвергся бомбёжкам и артиллерийскому обстрелу. В среднем каждые сутки на полуостров обрушивались более 4000 снарядов и бомб. Все склады и службы полуострова перекочевали из зданий под землю, в блиндажи. Город был фактически стёрт с лица земли. Но, благодаря грамотной организации обороны и постоянному строительству и совершенствованию укреплений и грамотной маскировке, потери от обстрелов защитники полуострова несли небольшие. Не были они большими и от бомбёжек, благодаря в первую очередь самоотверженным действиям лётчиков, среди которых особо выделялось звено Антоненко и Бринько. 2 июля его перебросили на Ханко.
Территория базы была небольшая, вражеские самолеты появлялись внезапно, сбрасывали бомбы и тут же удирали. Перехватывать их с аэродромов в Эстонии было невозможно. Поэтому, несмотря на постоянную угрозу быть накрытыми вражеским артогнём, лётчики прятали свои самолёты в укрытиях под деревьями.
4 июля были уничтожены сразу три самолета: один сбили зенитчики, а два – Антоненко и Бринько. Когда в небе появились два вражеских Ju-88, они подняли свои "ишачки" в небо и сбили обоих. От взлёта до окончания боя прошло всего 4 минуты.
5 июля на высоте полутора сотен метров над базой появился одиночный Ju-88. Немецкие бомбардировщики приближались на малой высоте, чтобы их заметили как можно позднее, и налёт оказался неожиданным. Однако в этот раз уловка не удалась – немецкий бомбовоз атаковали "ишачки" Антоненко и Бринько. Самолёт врезался в воду у побережья полуострова. Перед этим из него вывалился человек. Всё произошло буквально за минуту.
За воздушным боем с земли наблюдал командовавший базой генерал-майор Сергей Иванович Кабанов. Узнав, что вновь отличились капитан Антоненко и лейтенант Бринько, генерал не удержался, купил в магазине военторга ящик шампанского, и на своей "эмке" рванул на аэродром.
Зенитчики засекли места падения "юнкерса" и вражеского лётчика. Кабанов лично отправился туда на портовом буксире "ПХ-4". Водолаз поднял на поверхности трупы трёх лётчиков. Тело четвёртого, выпрыгнувшего, по званию обер-лейтенанта выловили и вытащили на скалы зенитчики. Оказалось, что бомбардировщик прилетел бомбить Ханко из Латвии. Его экипаж был очень опытным, успел повоевать в Испании, в немецком легионе "Кондор", во Франции, участвовали в налётах на Англию, бомбил Югославию.
8 июля еще один "юнкерс", Ju-86, сбил лично Бринько. Бомбардировщик выставили на центральной площади Ханко. Командование ВВС Балтийского флота вызвало результативных лётчиков в Таллин. По дороге они встретили в небе ещё один Ю-88, и также обрушили его с небес в воду. После возвращения на Ханко они уничтожили два финских истребителя итальянского производства Фиат G.50 "Фреччиа". Те попытались подкрасться к базе под прикрытием утреннего тумана, но советские наблюдательные службы оказались слишком бдительными.
На общем фоне того беспросветного бардака, что переживали советские ВВС в первые дни войны, и огромных потерь, успехи двух балтийских лётчиков оказались ярким светлым пятном. Уже 14 июля 1941 года отдельным указом Верховного Совета СССР им обоим присвоили звания Героев Советского Союза – первым среди лётчиков ВМФ.
Радостное событие было омрачено трагическим инцидентом, произошедшим 15 июля 1941 года. Навстречу Бринько летели два наших истребителя-полутораплана И-153 "Чайка", которые он принял за вражеские, идущие в лобовую атаку. Пётр открыл огонь и сбил истребитель Ивана Козлова, пилот погиб.
23 июля 9 И-153 "Чайка" и два И-16, на которых летали Антоненко и Бринько, вылетели на штурмовку вражеского аэродрома в Турку. Однако самолётов на нём не оказалось, и они направились к резервной цели – порту. В гавани у причалов покачивались на волнах два немецких гидросамолёта Дорнье Do 16 "Валь". Вражеские зенитки открыли шквальный огонь и сбили одну "чайку". В ответ Антоненко и Бринько сожгли обе вражеские "летающие лодки".
На следующий день на штурмовку Турку вместе с отважными лётчиками вылетели ещё две "чайки". На этот раз они застали в порту сразу пять гидросамолётов, два из которых смогли зажечь, а остальные сильно повредили. Внезапно появились шесть финских истребителей голландского производства Фоккер D.XXI. Командовавший группой Антоненко приказал отходить, враг стал их преследовать. Над заливом в районе острова Эрэ советские истребители развернулись и пошли в атаку. В начавшейся "свалке" Бринько вдруг заметил, что его друга атакуют сразу два финна – один в лоб, другой заходит в хвост. Короткой очередью одного из них он сбил. В результате все лётчики, кроме Бринько, сбили по одному самолёту – он уничтожил два.
Пётр Бринько (слева) рассказывает товарищам об успешно проведённом воздушном бое
К сожалению, вскоре победная серия "звёздного" балтийского "дуэта" прервалась. 26 июля командование базы попыталось захватить вражеский остров Бенгтшере размерами 200 на 300 метров, на котором из строений были только маяк и каменный дом. В результате десантная операция вылилась в нешуточный бой на суше, на воде и в воздухе. При приземлении на изрытую воронками взлётную полосу ханковского аэродрома Тяктоме Алексей Антоненко погиб. Подавленного этой потерей Бринько отправили в Таллин.
При обороне столицы Эстонии донбасский лётчик одержал ещё 4 личные победы, но в конце августа город пал, и Бринько перевели под Ленинград. Здесь он сбил ещё 3 немецких самолёта, причём один – тараном.
Утром 5 сентября 1941 года в паре со своим ведомым лейтенантом Мальцевым Пётр вылетел на своём на отражение вражеского налёта на аэродром Низино. Взлетев, пара обнаружила сразу 18 тяжёлых двухмоторных истребителей Me-110. Бринько сходу пошёл в атаку на ведущего группы, тому на выручку бросились сразу четыре "мессера". Мальцев сбил одного. В это время в воздух с земли взмыли ещё несколько наших истребителей. Завязался ожесточённый бой.
В разгар схватки у Бринько закончились патроны, и он пошёл на атаковавшего его врага в лобовую атаку. Нервы немецкого пилота не выдержали, он отвернул, и наш ас зашёл ему в хвост. Бринько снёс противнику винтом киль хвостового оперения. "Мессершмитт" рухнул вниз. У Бринько самолёт остался в воздухе, но из-за деформации винта его нещадно трясло. Лётчик заглушил двигатель и спланировал на посадку. Это была его двенадцатая победа. Через 9 дней, 14 сентября, лейтенант Бринько погиб.
Недалеко от Ленинграда он успешно атаковал аэростат с вражеским корректировщиком, но был тяжело ранен осколком зенитного снаряда. При попытке совершить посадку подбитый самолёт задел крылом опору ЛЭП и упал.
Меньше, чем за три месяца боёв "сталинский сокол" с Донбасса совершил более 100 боевых вылетов, сбил 7 вражеских самолётов лично и 6 в группе, плюс – уничтожил аэростат. Он стал самым эффективным советским лётчиком-истребителем по сбитым вражеским самолётам за короткое время. И это в трагичные первые месяцы войны.
* Истребители Supermarine Spitfire на вооружении ВВС Финляндии не состояли никогда. Тем не менее, советские лётчики (а "спитфайры" упоминаются и в воспоминаниях, и в штабных документах) какой-то из типов финских самолётов определяли именно так. – Ред.
