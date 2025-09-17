https://ukraina.ru/20250917/donetskiy-as-v-nebe-nad-khanko-110-let-petru-brinko-1068796806.html

Донецкий ас в небе над Ханко. 110 лет Петру Бринько

Лето 1941 года. Красная Армия отступала. Героически оборонялась блокированная Одесса, враг стоял у стен Киева. В глубоком вражеском тылу, на юго-западе Финляндии, успешно сражалась наша военно-морская база. В воздушных боях над ней первым среди военно-морских лётчиков звание Героя Советского Союза заслужил уроженец Донбасса Пётр Антонович Бринько

Этот человек родился 17 сентября 1915 года в рабочей семье в посёлке Мандрыкино, который в наше время находится в черте Донецка. Пётр закончил школу-десятилетку. С детства бредил небом – в то время большинство мальчишек мечтало стать лётчиками, танкистами, кавалеристами, пограничниками. Военная романтика лилась с экранов кинотеатров, звучала в популярных песнях того времени, ею были пропитаны сообщения газет и радио, публиковавшиеся книги.Одновременно со школой предметами юный Петя Бринько в Запорожском аэроклубе осваивал лётное дело. В ноябре 1937 года он закончил на Кубани, в Ейске, ускоренный курс обучения в местном Военно-морском авиационном училище.В мае 1938 года молодого лейтенанта отправили служить в ВВС Тихоокеанского флота (ТОФ) в 108-ю авиационную эскадрилью 39-го истребительного авиационного полка (иап). Первой его должностью, стала должность младшего лётчика, одновременно исполнявшего обязанности начальника парашютно-десантной службы эскадрильи.Летал он на новейшем в то время истребителе-полутораплане И-15бис. Полуторапланами называют бипланы, у которых нижняя плоскость короче верхней. Не прошло и 3-х месяцев, как на своём самолёте Бринько принял участие в первом военном конфликте СССР с японцами на озере Хасан летом 1938 года. Он сражался в составе 1-го авиационного полка ВВС ТОФ, куда его откомандировали из его части.В декабре 1939 года молодого лётчика перебросили на другой конец СССР, в Карелию, где в то время лётчики его 13-го иап 61-й истребительной авиационной бригады ВВС Краснознамённого Балтийского флота участвовали в воздушных боях с финскими пилотами – как раз в разгаре была Зимняя война с Финляндией. Здесь Пётр уже пересел на новейший истребитель-моноплан И-16. На нём он совершил 47 боевых вылетов. Побед не добился, но был награждён орденом Красного Знамени.После окончания войны служба Бринько протекала в том же полку. К началу войны он дослужился до должности заместителя командира эскадрильи. Полк на тот момент основными своими силами базировался на аэродроме Лаксберг в Таллине.25 июня 1941 года из Москвы в часть вернулся ещё один заместитель комэска уроженец Витебска капитан Алексей Касьянович Антоненко, у которого Бринько летал ведомым. В столице за бои в Зимней войне Антоненко, сбившему тогда в паре финский истребитель "Спитфайр"*, вручили орден Ленина. В тот же день оба лётчика вылетели на патрулирование над финским заливом и Антоненко сбил вражеский высотный средний бомбардировщик Ju-86. Тот упал в море у острова Нарген. Это был первый сбитый советскими асами на Балтикой вражеский самолёт. Его обнаружили наблюдатели с полуострова Ханко.Советская военно-морская база появилась на полуострове Ханко весной 1940 года после подписания 12 марта между Финляндией и СССР закончившего Зимнюю войну Московского мирного договора. По его условиям Хельсинки отдал Советскому Союзу в аренду на 30 лет часть данного полуострова, включая город Ханко, его порт, и 5-мильную морскую зону вокруг него вместе с островами для создания на нём военно-морской базы.До 25 июня Финляндия, при всей её антисоветской риторике и враждебных действиях, в войну официально не вступала. При этом через порт Турку шла активная переброска в Финляндию немецких войск, а железнодорожный путь на границе с базой финны разобрали уже 22 июня. Так что, когда 25 июня в 02:37 поступило сообщение, что Хельсинки объявили Советскому Союзу войну, никто особо не удивился.В тот же день Ханко подвергся бомбёжкам и артиллерийскому обстрелу. В среднем каждые сутки на полуостров обрушивались более 4000 снарядов и бомб. Все склады и службы полуострова перекочевали из зданий под землю, в блиндажи. Город был фактически стёрт с лица земли. Но, благодаря грамотной организации обороны и постоянному строительству и совершенствованию укреплений и грамотной маскировке, потери от обстрелов защитники полуострова несли небольшие. Не были они большими и от бомбёжек, благодаря в первую очередь самоотверженным действиям лётчиков, среди которых особо выделялось звено Антоненко и Бринько. 2 июля его перебросили на Ханко.Территория базы была небольшая, вражеские самолеты появлялись внезапно, сбрасывали бомбы и тут же удирали. Перехватывать их с аэродромов в Эстонии было невозможно. Поэтому, несмотря на постоянную угрозу быть накрытыми вражеским артогнём, лётчики прятали свои самолёты в укрытиях под деревьями.4 июля были уничтожены сразу три самолета: один сбили зенитчики, а два – Антоненко и Бринько. Когда в небе появились два вражеских Ju-88, они подняли свои "ишачки" в небо и сбили обоих. От взлёта до окончания боя прошло всего 4 минуты.5 июля на высоте полутора сотен метров над базой появился одиночный Ju-88. Немецкие бомбардировщики приближались на малой высоте, чтобы их заметили как можно позднее, и налёт оказался неожиданным. Однако в этот раз уловка не удалась – немецкий бомбовоз атаковали "ишачки" Антоненко и Бринько. Самолёт врезался в воду у побережья полуострова. Перед этим из него вывалился человек. Всё произошло буквально за минуту.За воздушным боем с земли наблюдал командовавший базой генерал-майор Сергей Иванович Кабанов. Узнав, что вновь отличились капитан Антоненко и лейтенант Бринько, генерал не удержался, купил в магазине военторга ящик шампанского, и на своей "эмке" рванул на аэродром.Зенитчики засекли места падения "юнкерса" и вражеского лётчика. Кабанов лично отправился туда на портовом буксире "ПХ-4". Водолаз поднял на поверхности трупы трёх лётчиков. Тело четвёртого, выпрыгнувшего, по званию обер-лейтенанта выловили и вытащили на скалы зенитчики. Оказалось, что бомбардировщик прилетел бомбить Ханко из Латвии. Его экипаж был очень опытным, успел повоевать в Испании, в немецком легионе "Кондор", во Франции, участвовали в налётах на Англию, бомбил Югославию.8 июля еще один "юнкерс", Ju-86, сбил лично Бринько. Бомбардировщик выставили на центральной площади Ханко. Командование ВВС Балтийского флота вызвало результативных лётчиков в Таллин. По дороге они встретили в небе ещё один Ю-88, и также обрушили его с небес в воду. После возвращения на Ханко они уничтожили два финских истребителя итальянского производства Фиат G.50 "Фреччиа". Те попытались подкрасться к базе под прикрытием утреннего тумана, но советские наблюдательные службы оказались слишком бдительными.На общем фоне того беспросветного бардака, что переживали советские ВВС в первые дни войны, и огромных потерь, успехи двух балтийских лётчиков оказались ярким светлым пятном. Уже 14 июля 1941 года отдельным указом Верховного Совета СССР им обоим присвоили звания Героев Советского Союза – первым среди лётчиков ВМФ.Радостное событие было омрачено трагическим инцидентом, произошедшим 15 июля 1941 года. Навстречу Бринько летели два наших истребителя-полутораплана И-153 "Чайка", которые он принял за вражеские, идущие в лобовую атаку. Пётр открыл огонь и сбил истребитель Ивана Козлова, пилот погиб.23 июля 9 И-153 "Чайка" и два И-16, на которых летали Антоненко и Бринько, вылетели на штурмовку вражеского аэродрома в Турку. Однако самолётов на нём не оказалось, и они направились к резервной цели – порту. В гавани у причалов покачивались на волнах два немецких гидросамолёта Дорнье Do 16 "Валь". Вражеские зенитки открыли шквальный огонь и сбили одну "чайку". В ответ Антоненко и Бринько сожгли обе вражеские "летающие лодки".На следующий день на штурмовку Турку вместе с отважными лётчиками вылетели ещё две "чайки". На этот раз они застали в порту сразу пять гидросамолётов, два из которых смогли зажечь, а остальные сильно повредили. Внезапно появились шесть финских истребителей голландского производства Фоккер D.XXI. Командовавший группой Антоненко приказал отходить, враг стал их преследовать. Над заливом в районе острова Эрэ советские истребители развернулись и пошли в атаку. В начавшейся "свалке" Бринько вдруг заметил, что его друга атакуют сразу два финна – один в лоб, другой заходит в хвост. Короткой очередью одного из них он сбил. В результате все лётчики, кроме Бринько, сбили по одному самолёту – он уничтожил два.К сожалению, вскоре победная серия "звёздного" балтийского "дуэта" прервалась. 26 июля командование базы попыталось захватить вражеский остров Бенгтшере размерами 200 на 300 метров, на котором из строений были только маяк и каменный дом. В результате десантная операция вылилась в нешуточный бой на суше, на воде и в воздухе. При приземлении на изрытую воронками взлётную полосу ханковского аэродрома Тяктоме Алексей Антоненко погиб. Подавленного этой потерей Бринько отправили в Таллин.При обороне столицы Эстонии донбасский лётчик одержал ещё 4 личные победы, но в конце августа город пал, и Бринько перевели под Ленинград. Здесь он сбил ещё 3 немецких самолёта, причём один – тараном.Утром 5 сентября 1941 года в паре со своим ведомым лейтенантом Мальцевым Пётр вылетел на своём на отражение вражеского налёта на аэродром Низино. Взлетев, пара обнаружила сразу 18 тяжёлых двухмоторных истребителей Me-110. Бринько сходу пошёл в атаку на ведущего группы, тому на выручку бросились сразу четыре "мессера". Мальцев сбил одного. В это время в воздух с земли взмыли ещё несколько наших истребителей. Завязался ожесточённый бой.В разгар схватки у Бринько закончились патроны, и он пошёл на атаковавшего его врага в лобовую атаку. Нервы немецкого пилота не выдержали, он отвернул, и наш ас зашёл ему в хвост. Бринько снёс противнику винтом киль хвостового оперения. "Мессершмитт" рухнул вниз. У Бринько самолёт остался в воздухе, но из-за деформации винта его нещадно трясло. Лётчик заглушил двигатель и спланировал на посадку. Это была его двенадцатая победа. Через 9 дней, 14 сентября, лейтенант Бринько погиб.Недалеко от Ленинграда он успешно атаковал аэростат с вражеским корректировщиком, но был тяжело ранен осколком зенитного снаряда. При попытке совершить посадку подбитый самолёт задел крылом опору ЛЭП и упал.Меньше, чем за три месяца боёв "сталинский сокол" с Донбасса совершил более 100 боевых вылетов, сбил 7 вражеских самолётов лично и 6 в группе, плюс – уничтожил аэростат. Он стал самым эффективным советским лётчиком-истребителем по сбитым вражеским самолётам за короткое время. И это в трагичные первые месяцы войны.* Истребители Supermarine Spitfire на вооружении ВВС Финляндии не состояли никогда. Тем не менее, советские лётчики (а "спитфайры" упоминаются и в воспоминаниях, и в штабных документах) какой-то из типов финских самолётов определяли именно так. – Ред.

