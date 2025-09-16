https://ukraina.ru/20250916/khalkhin-gol-bolshie-manvry-1068636388.html

Халхин-Гол: большие манёвры

Халхин-Гол: большие манёвры - 16.09.2025 Украина.ру

Халхин-Гол: большие манёвры

По одной из версий, Вторая Мировая война началась в 1937 года с японо-китайской войны. По более традиционно, евроцентричной версии, японо-китайская война и последовавшие за ней инциденты на границах СССР были просто периодом международной напряжённости. Одним из таких инцидентов был конфликт на реке Халхин-Гол, завершившийся 16 сентября 1939 года

2025-09-16T08:00

2025-09-16T08:00

2025-09-16T11:11

история

история

история ссср

ссср

китай

япония

монголия

ркка

генштаб

иосиф сталин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/10/1068735514_0:62:1170:720_1920x0_80_0_0_f6c889704e536b0b39995a405eaf63d9.jpg

В начале XXвека история Китая была не менее бурной, чем российская. В результате Синхайской революции 1911 года Цинская династия была свергнута и создана Китайская республика. Однако спокойствия это не принесло, в стране продолжалась гражданская война, которая формально не завершена по сей день – существует два государства, каждое из которых считает себя Китаем.В 1931-32 годах Япония оккупировала территорию Манчжурии и учредила там марионеточное государство Манчжоу-Го во главе с целым императором Пу И. На территории региона, по просьбе "законных властей", была размещена императорская Квантунская армия.У СССР были сложные отношения с Китаем. С 1921 года СССР поддерживал Гоминьдан и оказывал ему военную помощь. Дипломатические отношения были установлены в 1924 году, но разорваны в декабре 1927-м, после конфликта Гоминьдана с коммунистами. В 1929 году произошёл вооружённый конфликт из-за статуса транзитной Китайско-Восточной железной дороги (построена на рубеже веков от Читы до Владивостока и Порт-Артура). Японцы экстерриториальность КВЖД признавали, а в 1935 году её приобрело Манчжоу-Го.Однако, после Мудкенского инцидента 11 февраля 1931 года, СССР сразу же выступил в поддержку Китая, а 12 декабря 1932 года восстановил с ним дипломатические отношения. Начиная же с 1937 года СССР оказывал Китаю масштабную военную помощь. В китайских войсках были советские военные советники и лётчики-добровольцы, было поставлено 1285 самолётов, 1850 автомобилей, 1600 артиллерийских орудий, 82 танка и масса другой техники и снаряжения.Естественно, японцы рассматривали СССР в качестве недружественного государства, а главное – имели планы на освоение советской территории чуть не до Урала (в ходе германо-японских переговоров обсуждались границы зон ответственности по Оби и Енисею).В 1938 году японцы спровоцировали конфликт в районе озера Хасан в Приморском крае. Затем принялись за дружественную СССР Монгольскую народную республику (создана в 1924 году, в марте 1936 года заключён договор о взаимной помощи). Конфликт возник в районе реки Халхин-Гол.На тот момент чёткой границы в этом районе не было. Япония считала, что граница проходит по реке Халхин-Гол, Монголия – на 20-25 км. восточнее (сейчас весь район находится на территории КНР). Японцев именно такая граница интересовала в видах обеспечения безопасности железной дороги, которая велась в направлении границ СССР в районе Иркутска. Переговоры о границе ни шатко, ни валко шли с 1935 году, на ней же самой постоянно возникали инциденты.В марте 1936 года между СССР и МНР был заключён договор о взаимной помощи, а в следующем году на территории МНР был развёрнут 57-й Особый корпус РККА в составе 5,5 тыс. человек. На май 1939 года командовал им комдив Николай Фекленко.Во второй половине мая японцы вторглись на территорию МНР сравнительно крупными силами (до двух рот). В район были переброшены советские войска, которые отбросили противника за границу. Всё это – не без дипломатических реверансов, но японцы на советские ноты не реагировали. Первое заявление ТАСС было только 26 июня.Начиная с 22 мая над районом шли интенсивные воздушные бои, в ходе которых выявилось полное превосходство японцев как в смысле подготовки пилотов, так и качества техники (истребители Ки-27 превосходили советские И-15). В результате советский авиаполк потерял 15 самолётов, японцы – один.29 мая из Москвы в район боевых действий была направлена группа из 42 лётчиков (17 Героев Советского Союза), большинство из которых имели опыт боёв в Испании и Китае. Командовал группой заместитель начальника ВВС РККА Яков Смушкевич. С ними прибыли новые истребители И-16 и И-153, заметно превосходящие по своим качества японские. Часть самолётов была оборудована для стрельбы 82-мм неуправляемыми ракетами.Этой группе довольно быстро удалось стабилизировать ситуацию в воздухе. На протяжении июня японцы потеряли около 50-ти самолётов, последних их успехом был внезапный удар по советским аэродромам 27 июня, когда удалось уничтожить на земле 22 самолёта.В начале июня Фекленко, как не справившийся, был отозван в Москву, а на его место по инициативе Семёна Будённого был направлен и.о. заместителя командующего Белорусским особым военным округом комдив Георгий Жуков. Вообще его в инспекционную поездку направляли – цель поменялась в процессе. Для координации действий советских и монгольских войск прибыл командующий 1-й Отдельной Краснознамённой армией командарм 2-го ранга Григорий Штерн.Новый начштаба корпуса, комбриг Михаил Богданов, предложил план активных действий, направленных на разгром приграничной японской группировки. План вызвал неприятие начальника Генштаба Бориса Шапошникова, который считал нужным обороняться на западном берегу, но Жуков и Штерн отстояли свой план.Японцы тоже планировали, причём примерно тоже самое – окружение советской группировки на восточном берегу Халхин-Гола и разгром – на западном. Дальше этого они, скорее всего, продвигаться не собирались, хотя захват территории Монголии и числился в японских планах.В ночь со 2 на 3 июля японцы, во исполнение плана окружения советской группировки, форсировали Халхин-Гол и захватили гору Баин-Цаган на западном берегу. Жуков, не смотря на сопротивления Штерна, бросил бой танковую и мотоброневую бригаду. Причём – совершенно авантюрно, без разведки, артиллерийской и инженерной поддержки и пехотного прикрытия. Танкисты понесли огромные потери (неожиданно эффективными оказались массово используемые японцами бутылки с зажигательной смесью), но цели своей добились – японцы не успели закрепиться и 5 июля вынуждены были отступить с плацдарма.Следствием этого стал донос, отправка для контроля над Жуковым маршала Кулика (потом его, от греха подальше, пришлось отозвать) и начальника Главного политического управления РККА комиссара 1-го ранга Льва Мехлиса (который всех раздражал уже тогда).19 июля 57-й корпус был преобразован в 1-ю армейскую группу, командующим которой был утверждён Жуков. Из Союза прибывали новые части, в Забайкалье была проведена частичная мобилизация. В свою очередь, с японской стороны была создана 6 отдельная армия.Советская группировка насчитывала около 57 тыс. человек, 542 орудия и миномёта, 498 танков, 385 бронемашин и 515 боевых самолётов, японская – более 75 тыс. человек, 500 артиллерийских орудий, 182 танка, 700 самолётов. Японские солдаты и офицеры имели опыт войны в Китае. Танки были технически отсталыми (японцы в этой сфере так ничего толкового и не создали), а артиллерия – устаревшей. Слабой стороной Красной армии было снабжение – группировка питалась со складов Забайкальского военного округа, находившихся более чем в 1300 км. от места событий. Оборот автомобилей (железной дороги, естественно, не было), занимал пять дней.На протяжении июля бои шли на восточном берегу Халхин-Гола. Японцы пытались провести операцию на окружение не пересекая реку, однако их каждый раз отбрасывали.Ко второй половине августа советскому командованию удалось сосредоточить достаточную наступательную группировку и накопить для неё припасы. При этом, всё удалось сохранить в тайне благодаря эффективным мерам маскировки и дезинформации противника.20 августа советские войска перешли в наступление, которое завершилось уже 26 августа полным окружение вторгшихся на территорию Монголии японских войск. Попытки деблокады группировки были отражены.Операция против превосходящих сил противника проводилась на грани фола – уже 24 числа в бой были введены последние резервы и новые взять было негде – ближайший резерв находился в Тамцак-Булаке, в 120 километрах от фронта. Однако у японцев ситуация была ничуть не лучше.К 31 августа японцы были полностью вытеснены с монгольской территории. В сентябре продолжались эпизодические бои, главным образом – в воздухе, однако ни сил, ни желания проводить крупные наступательные операции у сторон уже не было.15 сентября 1939 года было подписано соглашение между СССР, МНР и Японией о прекращении военных действий, которое вступило в силу на следующий день.Де-юре пограничный конфликт был урегулирован в мае 1942 года, причём граница была проведена по реке Халхин-Гол.Данные о потерях сторон противоречивые.Советские потери составили 9,7 тыс. убитых и 16 тыс. раненых, 253 танка, 101 орудие и от 207 до 258 самолётов. В плен попали 97 человек.Японская сторона признаёт потери 8,4 тыс. убитыми и 8,8 тыс. ранеными. Соотношение потерь искажено, потому что японцы сопротивлялись очень упорно – пленных было всего 227 человек. По данным современных японский исследователей потери составили до 21 тыс. человек убитыми и ранеными.Результатов у конфликта было несколько.С политической точки зрения поражение на Халхин-Голе оказалось важным "приложением" к заключению советско-германского пакта о ненападении, который сам по себе произвёл крайне угнетающее впечатление на японскую сторону, которая сочла себя преданной Рейхом. В Японии сменилось правительство, а в Генштабе победила "морская партия", считавшая необходимым развитие наступления в Тихом океане. 13 апреля 1941 года Япония заключила с СССР пакт о нейтралитете, а позже отказалась от намерений вмешаться в войну на стороне Германии.С точки зрения военно-стратегической: операции обеих армий были частными, на сравнительно небольшом изолированном плацдарме и на общую ситуацию в регионе не влияли. Большую войну никто затевать не собирался, хотя горячие головы были и в советском и, очевидно, императорском генштабе.РККА, не смотря на частные неудачи, в ходе этих событий показала класс.Советские танковые войска продемонстрировали высокую динамику, способность совершать марши на значительные расстояния с умеренными техническими потерями. Вторично это качество (частью – тоже на старых танках довоенного выпуска) было продемонстрировано шесть лет спустя – во время Манчжурской наступательной операции.Ко всеобщему недоумению, которое присутствует на страницах литературы по сей день, они не продемонстрировали этой способности в 1941 году. Однако при этом не учитывается, что в 1939 году техника была свежее, к ней имелись запчасти, а бригадная организация танковых войск была более продуманной.Фраза из воспоминаний Жукова относительно того, что советские танки слишком огнеопасны иногда считается как прелюдией к принятию на вооружение танков с дизельными двигателями и противоснарядной бронёй, так и объяснением потерь 1941 года. Между тем, если использовать танки так, как это делал Жуков на Баин-Цагане, то гореть будет всё. В то же время, надо отметить, что в создавшейся ситуации действия Жукова были единственно правильными, что и подтвердил его оппонент Штерн.Именно Халхин-Гол дал старт полководческой карьеры будущего Маршала Победы, который показал лучшие качеств полководца – способность принимать решения и добиваться их реализации, быстро реагировать на изменения оперативной обстановки, идти на риск, отстаивать своё мнение перед лицом вышестоящего начальства. Сталин обратил на него внимание и поручил командование ключевым Киевским особым военным округом.

https://ukraina.ru/20230707/1047832493.html

https://ukraina.ru/20250326/1045984344.html

https://ukraina.ru/20250806/sovetnik-grigorovich-poluzabytyy-komandarm-grigoriy-shtern-1066546925.html

https://ukraina.ru/20191121/1025740772.html

https://ukraina.ru/20240823/1057001532.html

https://ukraina.ru/20250809/dalnevostochnyy-pokhod-80-let-s-nachala-masshtabneyshey-nastupatelnoy-operatsii-v-istorii--1066659669.html

ссср

китай

япония

монголия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, история ссср, ссср, китай, япония, монголия, ркка, генштаб, иосиф сталин, война, 1930-е годы