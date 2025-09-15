https://ukraina.ru/20250915/planeta-obezyan-no-evolyutsiya-prodolzhaetsya-1068678440.html

Планета обезьян. Но эволюция продолжается

Когда-то, в одном из западных университетов поставили жутковатый эксперимент. В бассейн с высокими, непреодолимыми стенками помещали самку шимпанзе с детенышем. Закачивали постепенно воду.

европа

америка

россия

дональд трамп

карл маркс

джей ди вэнс

ес

нато

альтернатива для германии (партия)

мнения

Вода по колено. Мамаша берет малыша "на руки". Вода по пояс. Поднимает детеныша повыше к груди. Вода по ноздри. Становится на цыпочки и держит его над головой. Вода по глаза. Резко бросает трепыхающегося малютку под ноги и становится на него…Животный инстинкт самосохранения побеждает инстинкт материнства.Уровень мирового кризиса, где-то по ноздри Штатам. Европку трепетную и как бы родную, держат пока над головой. В предыдущей инкарнации, когда роли у них были противоположные, Европа-мамаша уже бросала себе под ноги американского бастарда. Тот умудрился выкарабкаться, но генная память осталась.Сейчас назревает ремейк. Но уже без счастливого конца. Голливуд выкупили китайцы, а у них хэппи-энд не обязателен. К тому же инстинкт самосохранения у американских элит не просто развит - гипертрофирован… В общем, Штаты кинут Европу. Вопрос только в том, как быстро будет подниматься уровень криза.А есть и еще более важный. Как долго первые, будут испытывать родственные чувства по отношению ко второй.Я бы с самого важного и начал."Трампизм" - это не только смена правящей элиты страны. Это смена доминирующей экономической модели. Глобалистско-либеральная конструкция, опирающаяся на банковский фундамент, меняется на консервативную, с опорой на промышленность. Очевидно и банально.Не банально то, что Европа, намертво вбитая в первую модель, все более перестает быть для ныне господствующей части Америки родным и близким существом. Дурная кровь банковского капитала ( вспомним заклинание глобалистов: "банки - это кровь экономики"), чужда и инородна амбициям MAGA.Трамп и на Аляску-то летал за свежей кровью. Они там с российским лидером обсуждали не слиянии финансового капитала, не совместный выпуск банковских карт или мухлевание с деривативами, а взаимный ленд-лиз в экономику друг друга реальных логистических, добывающих и производственных возможностей.Вроде о многом договорились. Даже СВО в сознании главного оппонента существенно демистифицировалось. Понял, наверное, чутьем опытного дельца, что это не только про гибель людей, но и про возрождение самых эффективных сегментов экономики, включая ее новых руководителей. Да, высокой ценой. Но по уважительным экзистенциальным причинам…Только вот сила инерции предыдущих форматов, отношений, представлений невероятно велика. Европа уже почти не друг нынешнему американскому режиму. Россия еще почти враг. В Штатах уже не банки решают все как в ЕС. В РФ еще банки решают почти все. Как в ЕС. Ведь ЦБ посильнее Фауста, в смысле НАТО будет…Представитель президента США Джон Коул привез в Беларусь благую весть. Их начальник начал процесс отмены санкций против картофельного мира. Возможно, как говорят эксперты, это уловка, коварная лесть. А может просто белорусская пост-советская промышленная модель удивительно коррелирует с нынешней американской? Не случайно так схожи ухватки и манеры их президентов. "Мы по улице идем, все мы председатели. Мы к тебе не пристаем, катись к …"Но сейчас не об этом. Есть, есть очевидные экономические причины смены отношений Штатов к Европе как к не родной. Значит будут и дальнейшие поиски "родственной души". Тех, кто понимает, что настоящий капитал рождается из производства, а не из потребления. Тех, кто принимает условия, при которых главная фигура хозяйственной жизни - созидатель, а не ростовщик.Мы выбрали путь, который этому заставит и научит. Даже через трудное излечение "банкофилии". Иначе не жить. Маркс что-то говорил про "азиатский способ производства". Или про "американский"?Но вернемся к чаду на слабеющих руках гегемона. Ясно, что его бросят. Кинут по полной! Но когда? Процесс мог бы растянуться на годы. И тут и случился "поворотный момент". Когда Чарли Кирк создавал свой проект Turning Point, вряд ли мог предположить, что в соответствии с названием, таки повернет страну. Ценой собственной гибели!Один из самых молодых и влиятельных трампистов, Чарли делал акцент не на экономике, а на политике и морали. Точнее, на моральной политике. Обаятельный молодежный лидер громче и раньше всех заявил, что демократический "маяк Европы" фактически угас. Старый Свет перестал излучать те ценности, из которых выросла Америка. Более того, тот еще старчески всё перепутал.Чарли убили за то, что с ним невозможно было спорить. Убивают ведь только тех, кого нельзя переспорить. Пол не выбирают, говорил он. Выбирают политиков. И как это совместить с европейским мейнстримом, согласно которому политиков уже не выбирают? Выбирают, мол, только пол.А еще Чарли был за ту Америку, которая "про любовь". И против той Европы, которая "про ненависть". На патроне его убийцы было нацарапано "Белла чао". Всё путают бесы, всё выворачивают шиворот-навыворот…Короче, младо-трамписты, типа Чарли Кирка или Джей Ди Вэнса в отличие от своего шефа не растекаются по древу. Политика - это концентрированная экономика. А мораль - концентрированная совесть политики. Поэтому они не вязнут в дебрях и аспектах экономических моделей. При всей важности последних. Они работают с самим "концентратом".Если, скажем, в Германии, по констатации Чарли, демонтируют классическую систему парламентских выборов, чтобы не допустить победу АДГ, то и с экономикой все ясно. Она переберется в Штаты.Если, скажем, в Румынии, по констатации Джей Ди, демонтируют классическую систему президентских выборов, то и с экономикой все ясно. Она переберется в Молдову. Если та, не успеет вступить в ЕС до его краха.А если гнобят свободу совести, то и говорить дальше не о чем…Кстати говоря, далеко не случайно столь пристальное внимание названных лидеров к Украине. Та как лакмусовая бумажка. Близость " европейцев" к ее коррумпированному, обезумевшему от безнаказнасти и безнравственности режиму - гарантия отдаления от Штатов. Гуд бай Европа, называется.Уважаемый мною лидер Венгрии Виктор Орбан не договаривает, когда утверждает, что сближение ЕС и Украины закончится разделением последней. Не только! Еще и разделением Европы с Америкой. Украинская соломинка-таки сломает окончательно хребет трансатлантического родства. Или кумовства, говоря в украинских нарративах…Да, старина Трамп силен своим опытом бесчисленных экономических сделок. Размера его жизни хватило, чтобы понять, что "большая сделка" - это далеко не всегда большая выгода. Куда важнее большая жизнь.А его уже подпирают младо-реформаторы, которые считают, что еще важнее правильная жизнь. Даже, если короткая…Хотя у праведников короткой жизни не бывает. "Цой жив". Не умер и Чарльз Джеймс Кирк. Об этом сообщила его вдова красавица Эрика в своей трогательной прощальной речи. Я видел как она плакала, когда получала титул "мисс Аризона". Сейчас ее глаза были сухи. Редчайший случай, когда блондинка рыдает не когда теряет, а когда приобретает.Это доказала и миллионная процессия в Лондоне с портретами Чарли, которая отпевала не своего кумира, а иссохшую европейскую мумию. Кирк-дык старушке!А Чарли с нами. Уверен, что он скоро будет избран депутатом Конгресса. Если за демократов голосуют миллионы умерших, то республиканцам сам Бог дает возможность избрать вечно живого. Кстати, в Албании есть уже ИИ министр Диеэлла. В Америке будет депутат Чарли.Маленький сын Джона Кеннеди по-воински отдавал честь своему отцу на похоронах. Сынишка Чарли еще не умеет твердо стоять. Хотя на похоронах, повторюсь, прощались не с молодым американским лидером. Прощались со старой Европой. Той, которая излучает не свет любви, а морок ненависти. Ох, кинет ее Новый Свет. Еще как кинет!О том, что говорят другие эксперты об убийстве Чарли Кирка - в статье Дмитрия Выдрина "Другой взгляд на убийство Кирка"

европа

америка

россия

2025

