Майор Алексей Рамм: России не понадобится выбивать ВСУ из Изюма, если она возьмет Доброполье и Очеретино

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал гвардии майор, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

Самое сложное в освобождении Донбасса – взять Славянско-Краматорскую агломерацию. Просто так штурмом ее не взять. Надо серьезно подготовиться к выполнению этой задачи. Для этого необходимо нарушить снабжение украинского гарнизона.У Славянска/Краматорска два логистических пути снабжения.Западный идет через Доброполье на Очеретино (не путать с Очеретино, которое мы взяли в прошлом году). Этот путь связывает Славянск/Краматорск с Днепропетровским коридором (трасса М-30) снабжения всей восточной группировки ВСУ.Северный идет через Изюм и Барвенково на Славянск.Если мы сделаем так, что у противника резко снизятся возможности по переброске сил и средств, мы сможем начать постепенный штурм Славянска/Краматорска: сначала один кусочек, потом – второй, потом – третий. Не одновременно со всех сторон.Теперь насчет прорыва к Золотому Колодезю, который направлен против западного маршрута.Изначально это был прорыв на Доброполье. Точнее, мы били севернее Родинского в обход по кратчайшему расстоянию до Доброполья. А сейчас направление наших усилий несколько изменилось. Теперь мы бьем из района Золотого Колодезя и Кучерова Яра. Но в целом ничего не меняется, потому что борьба за Доброполье продолжается. Им важно овладеть, чтобы перерезать западный логистический маршрут снабжения Славянска/Краматорска.Также предпринимаются определенные действия против северного маршрута. Я имею в виду наступление на линии Святогорск-Красный Лиман-Северск. Идут тяжелые бои. Напомню, что в 2022 году мы уже сражались на этом участке. Начали в апреле, закончили в июле. Вы помните все эти проблемы: меловые горы у Светогорска и неcчастная переправа под Белогоровкой. Тем не менее, задача была выполнена.Кстати, еще тогда две бригады спецназа зачистили Серебрянское лесничество. Но после отступления в сентября 2022 года мы его уже два года пытаемся зачистить.Задача эта сложная. Сам Изюм мы не контролируем, а до него еще далеко. И без Изюма отрезать Славянск/Краматорск с севера будет тяжело.Хотя, если мы освободим Очеретино, оттуда будет удобно бить на Барвенково. А из Барвенково, не заходя в Изюм, двигаться вдоль границы Харьковской области и ДНР, чтобы отрезать Изюм от Славянска/Краматорска. Местность там чуть получше, чем от Изюма до Северодонецка.Повторюсь, пока не будут обрезаны основные магистрали снабжения, российское командование не будет лезть в эту огромную агломерацию с востока.Да, есть мнение, что мы основные рубежи обороны ВСУ якобы прошли еще во время битвы за Часов Яр, но сам по себе город или населенный пункт – это удобное место для обороны. Зачем вступать в непредсказуемые встречные бои, в которых у нас не будет преимущества?Тем более, мы еще не освободили Красноармейскую агломерацию. Если мы ее возьмем, зачистим Доброполье и пойдем на Очеретино, мы обвалим как минимум один маршрут снабжения Славянска/Краматорска. А дальше посмотрим, как будет действовать российское командование.

Кирилл Курбатов

