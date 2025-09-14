https://ukraina.ru/20250914/zapad-ne-pomog-sbu-i-ukrainskaya-vlast-prodolzhayut-davit-antikorruptsionerov-1068593927.html

Запад не помог: СБУ и украинская власть продолжают давить антикоррупционеров

Несмотря на недовольство Запада, украинская власть и СБУ продолжают наступление на Национальное антикоррупционное бюро

2025-09-14T11:40

эксклюзив

анатолий шарий

владимир зеленский

россия

запад

украина

набу

сбу

сап

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065637654_0:294:720:699_1920x0_80_0_0_e24ac05011a2e254b90e164746c3a999.jpg

Печерский районный суд Киева 12 сентября оставил под стражей детектива Руслана Магамедрасулова. Суд отклонил просьбу защиты о переизбрании ему меры пресечения. В 2014 году Магамедрасулов перенёс инсульт, а в марте и мае этого года он перенёс сложные операции на мозге.Прокуроры настаивали на аресте из-за риска бегства детектива НАБУ от следствия или давления на свидетелей. Таким образом, арест Магамедрасулову продлили до 21 октября."Дело против меня — это атака на НАБУ и попытка помешать расследованиям бюро. 21 июля была самая мощная атака. Независимо от того, проводились ли обыски по делам о ДТП или по другим правонарушениям, везде изымался один и тот же перечень вещей: телефоны, ноутбуки, носители информации, доступ к электронной почте и т. д. То есть их интересовало только одно — вмешаться в наш рабочий процесс", — заявил Магамедрасулов на суде.Он подчеркнул, что в телефонах не было секретной информации, но определить по перепискам объект интереса НАБУ всё же можно."В телефонах секретной информации не было, но всё равно по переписке, что там содержалось, можно было определить объект интереса, наши оперативно-розыскные задачи и задачи следователей, которые открывают производства", — отметил Магамедрасулов.Детектив НАБУ сообщил о том, что в день обыска и задержания его избили."Молча открыл дверь, сразу на ходу надели наручники, начали бить: печень, голова, туловище. Спрашиваю: в чём суть производства? Но в протоколе обыска даже нет номера уголовного дела", — указал он.Днём ранее, 11 сентября всё тот же Печерский районный суд оставил под стражей отца детектива — Сентябра Магамедрасулова."Защита просила любую меру, не связанную с содержанием под стражей. Дело в том, что у Магамедрасулова-старшего есть заболевания, с которыми Минздрав не рекомендует отправлять под стражу. Дочь задержанного просила суду разрешить отцу жить у неё. Суд всё проигнорировал, но обязал уполномоченные органы оказать подозреваемому медицинскую помощь", — сообщил "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) — украинская грантовая общественная организация.В ЦПК обратили внимание на то, что следователь СБУ подписывал материалы по делу на бланке Госбюро расследований."Так спешили, что допустили такие очевидные ляпы?" — задались вопросом в "Центре противодействия коррупции".За два дня до этого сестра задержанного детектива НАБУ Мария Магамедрасулова рассказала, что их отца специально унижали."Вчера перед заседанием 6-8 человек в форме завели его в комнату, где сказали раздеться догола, снять все до белья, но они еще проверяли различными приборами сзади. То есть они хотели его унизить и точно знали, что об этом узнает мой брат и он будет морально уничтожен. Это делалось для того, чтобы морально уничтожить мою семью и унизить отца", — рассказала она в комментарии изданию "Украинская правда" 9 сентября.По её словам, после такого стресса отец сказал ей, что больше не пойдет на суд. Кроме того, он не сразу рассказал ей об инциденте с проверкой.Такие усилия, предпринимаемые для того, чтобы сломать детектива НАБУ, связаны с тем, под кого копал Магамедрасулов.Надавили на больноеРуслан Магамедрасулов — руководитель одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ, координировавший деятельность бюро в прифронтовой Днепропетровской области и подконтрольной Украине части Запорожской области. Он является одним из ключевых сотрудников НАБУ, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена Тимура Миндича — совладельца студии "Квартал-95" и, как утверждают украинские СМИ, "кошелька" Владимира Зеленского.Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в деловых кругах сообщало: сотрудником Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры "удалось задокументировать Миндича в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад и состоялось празднование дня рождения президента".С задержания Магамедрасулова, а также ряда других детективов НАБУ 21 июля началась атака украинской власти на антикоррупционные ведомства. Верховная Рада оперативно приняла закон, ограничивающий независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Однако после окрика Запада и акций протестов на Украине власти пошли на попятную: независимость НАБУ и САП восстановили быстро приняв другой закон.Но дел в отношении арестованных детективов НАБУ не прекратили — их обвиняли в связях с Россией, а также в ряде других правонарушений. Более того, украинская власть и спецслужбы начали развивать наступление на НАБУ и САП. 13 августа в розыск объявили народного депутата Украины Фёдора Христенко, которого 21 июля, во время облавы на детективов НАБУ, обвинили в том, что он якобы является "связным российских спецслужб".6 сентября стало известно о задержании Христенко. СБУ и Офис генпрокурора при этом заявили, что Христенко оказывал влияние на ряд украинских правоохранительных структур в интересах России.Пикантности произошедшему придавало то, как задерживали Христенко. Официально его задержали на Украине. На деле же Христенко вывезли с территории Объединённых Арабских Эмиратов."Как вы слышали, народный депутат Христенко "задержан" на Украине. Ещё в четверг (4 сентября — Ред.) он находился в Абу-Даби. Открыто экстрадиционное дело. То есть, никто его экстрадировать по закону или вывезти по закону не мог. Однако по договоренности с местными, туда прилетел генерал СБУ Поклад. Вне любых экстрадиционных или юридических процедур его забросили в самолёт, на котором прилетел Поклад и вывезли в Жешув. А оттуда бросили в машину и доставили в Украину, где он и был задержан", — рассказал медиаэксперт Анатолий Шарий.У замглавы СБУ Александра Поклада — мрачная слава человека, охотно применяющего пытки. Если верить украинским СМИ, одно из прозвищ Поклада — "Душитель".Шарий также объяснил, в чём ценность Христенко для украинской власти."Почему Офис президента это сделал? Христенко по версии СБУ - человек, через которого был завербован детектив НАБУ, который занимался расследованием преступлений Миндича, близкого друга Зеленского. Очевидно, что теперь, получив иголки под ногти, он расскажет, как вербовал детектива НАБУ. Таким образом, дело против Миндича будет похоронено", — отмечал медиаэксперт 6 сентября.Шарий также отметил, что ОАЭ перестали быть тихой гаванью для желающих скрыться от украинских властей.Спустя несколько дней, в четверг, 11 сентября директор Национального антикоррупционного бюро Семён Кривонос отверг заявления о том, что Христенко имел механизм влияния на НАБУ."Если служебное расследование будет двигаться дальше, будут установлены объективные факты совершения преступления, например нашим сотрудником, и будем принимать соответствующие решения. И я буду обращаться в Службу безопасности Украины с просьбой предоставить разрешение на разглашение этих сведений, чтобы выводы служебного расследования бюро могли прокоммуницировать обществу", — заявил Кривонос.Он также подчеркнул, что "войны" между НАБУ и СБУ или другим правоохранительными органами нет, а отношения с главой Службы безопасности Василием Малюком* не враждебны.Но на деле СБУ продолжает давление на НАБУ. И, судя по тому, что не только задержанные детективы НАБУ, но их родственники остаются под арестом, пока в этой борьбе побеждает украинская власть. У Запада на сегодняшний день хватает своих проблем.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовО ещё одном политическом скандале на Украине — в статье Алексея Туманова "Бам-с лопатой! Ночной вор и иноагент, на кого теперь работает экс-министр иностранных дел Украины Кулеба".

2025

Егор Леев

