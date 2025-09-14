Суслов: Трамп не жертвует Европой — она просто стала второстепенным театром мировой политики - 14.09.2025 Украина.ру
Суслов: Трамп не жертвует Европой — она просто стала второстепенным театром мировой политики
Суслов: Трамп не жертвует Европой — она просто стала второстепенным театром мировой политики - 14.09.2025 Украина.ру
Суслов: Трамп не жертвует Европой — она просто стала второстепенным театром мировой политики
Администрация президента США Дональда Трампа не рассматривает Европу как приоритетный театр мировой политики, смещая фокус на Азиатско-Тихоокеанский регион, где роль Китая и Индии стала ключевой. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов
2025-09-14T06:40
2025-09-14T06:40
новости
европа
сша
китай
дональд трамп
нато
суслов
Эксперт пояснил, что США исторически развивали тихоокеанское направление раньше европейского."Именно США открыли Японию для мира. Именно США стали устанавливать военные базы на Филиппинах еще в конце 19 века. В европейские дела Штаты стали вмешиваться только к концу Первой мировой войны", — отметил Суслов.Он подчеркнул, что Трамп не собирается распускать НАТО или выводить ядерное оружие из Европы, но меняет приоритеты."Сейчас американцы не жертвуют Европой. Просто роль Европы в современной мировой политике ниже, чем у Индии и Китая", — заявил эксперт.Суслов также обозначил новый этап в международных отношениях: "Это новый этап в мировой политике, когда именно великие державы определяют магистральные тренды и принимают ключевые решения. США и Россия договариваются по Украине, США и Китай договариваются по Азии".Эксперт резюмировал, что Европа сама виновата в своей маргинализации: "В этом она виновата сама. И, к сожалению, продолжает эту самоубийственную политику".Полный текст интервью Дмитрия Суслова: Европа хочет довести ситуацию вокруг Украины до грани ядерной войны между Россией и США читайте на сайте Украина.ру.
новости, европа, сша, китай, дональд трамп, нато, суслов
Новости, Европа, США, Китай, Дональд Трамп, НАТО, Суслов

Суслов: Трамп не жертвует Европой — она просто стала второстепенным театром мировой политики

06:40 14.09.2025
 
© РИА Новости . Стрингер
Администрация президента США Дональда Трампа не рассматривает Европу как приоритетный театр мировой политики, смещая фокус на Азиатско-Тихоокеанский регион, где роль Китая и Индии стала ключевой. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов
Эксперт пояснил, что США исторически развивали тихоокеанское направление раньше европейского.
"Именно США открыли Японию для мира. Именно США стали устанавливать военные базы на Филиппинах еще в конце 19 века. В европейские дела Штаты стали вмешиваться только к концу Первой мировой войны", — отметил Суслов.
Он подчеркнул, что Трамп не собирается распускать НАТО или выводить ядерное оружие из Европы, но меняет приоритеты.
"Сейчас американцы не жертвуют Европой. Просто роль Европы в современной мировой политике ниже, чем у Индии и Китая", — заявил эксперт.
Суслов также обозначил новый этап в международных отношениях: "Это новый этап в мировой политике, когда именно великие державы определяют магистральные тренды и принимают ключевые решения. США и Россия договариваются по Украине, США и Китай договариваются по Азии".
Эксперт резюмировал, что Европа сама виновата в своей маргинализации: "В этом она виновата сама. И, к сожалению, продолжает эту самоубийственную политику".
Европейская "партия войны" и глубинное государство США заманивают Трампа в ловушку украинского конфликтаЕвропейские сторонники конфронтации с Россией действуют в тандеме с глубинным государством США, пытаясь сорвать внешнеполитическую стратегию американского президента Дональда Трампа по снижению американского присутствия в Европе и заставить его продолжить курс экс-лидера США Джо Байдена на эскалацию украинского конфликта
Полный текст интервью Дмитрия Суслова: Европа хочет довести ситуацию вокруг Украины до грани ядерной войны между Россией и США читайте на сайте Украина.ру.
НовостиЕвропаСШАКитайДональд ТрампНАТОСуслов
 
