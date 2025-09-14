https://ukraina.ru/20250914/suslov-tramp-ne-zhertvuet-evropoy--ona-prosto-stala-vtorostepennym-teatrom-mirovoy-politiki-1068566606.html

Суслов: Трамп не жертвует Европой — она просто стала второстепенным театром мировой политики

Администрация президента США Дональда Трампа не рассматривает Европу как приоритетный театр мировой политики, смещая фокус на Азиатско-Тихоокеанский регион, где роль Китая и Индии стала ключевой. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов

Эксперт пояснил, что США исторически развивали тихоокеанское направление раньше европейского."Именно США открыли Японию для мира. Именно США стали устанавливать военные базы на Филиппинах еще в конце 19 века. В европейские дела Штаты стали вмешиваться только к концу Первой мировой войны", — отметил Суслов.Он подчеркнул, что Трамп не собирается распускать НАТО или выводить ядерное оружие из Европы, но меняет приоритеты."Сейчас американцы не жертвуют Европой. Просто роль Европы в современной мировой политике ниже, чем у Индии и Китая", — заявил эксперт.Суслов также обозначил новый этап в международных отношениях: "Это новый этап в мировой политике, когда именно великие державы определяют магистральные тренды и принимают ключевые решения. США и Россия договариваются по Украине, США и Китай договариваются по Азии".Эксперт резюмировал, что Европа сама виновата в своей маргинализации: "В этом она виновата сама. И, к сожалению, продолжает эту самоубийственную политику".Полный текст интервью Дмитрия Суслова: Европа хочет довести ситуацию вокруг Украины до грани ядерной войны между Россией и США читайте на сайте Украина.ру.

