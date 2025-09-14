https://ukraina.ru/20250914/bespretsedentnaya-kiberataka-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-14-sentyabrya-1068654749.html

Беспрецедентная кибератака, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 14 сентября

Беспрецедентная кибератака, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 14 сентября - 14.09.2025 Украина.ру

Беспрецедентная кибератака, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 14 сентября

На интернет-ресурсы ЦИК России идёт беспрецедентная хакерская атака. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

На интернет-ресурсы ЦИК идет беспрецедентная хакерская атака, но она не влияет на ход голосования, сообщила глава комиссии Элла Памфилова."В эти часы идёт беспрецедентная атака на ресурсы Центральной избирательной комиссии России. Только что как раз с этим разбиралась, лег интернет, у нас не было интернета. <...> На работоспособность государственной автоматизированной системы "Выборы" и дистанционное электронное голосование атаки не повлияли", — заявила она на брифинге.Всего ЦИК зафиксировал около 290 тысяч попыток взлома портала самой комиссии и более 300 — платформы дистанционного электронного голосования.По последним данным, свыше 16 миллионов россиян уже отдали свои голоса на выборах разного уровня, более 1,5 миллиона сделали это с помощью ДЭГ.Обстрелы и налётыУтром 14 сентября Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 30 – над территорией Брянской области, 15 – над территорией Республики Крым, 12 – над территорией Смоленской области, 10 – над территорией Калужской области, 5 – над территорией Новгородской области, 3 – над акваторией Азовского моря, 2 – над территорией Ленинградской области, 1 – над территорией Орловской области, 1 – над территорией Рязанской области, 1 – над территорией Ростовской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых атаках."С 08:00 до 08:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 3 – над территорией Курской области, 1 – над территорией Рязанской области, 1 – над территорией Нижегородской области", — заявила пресс-служба министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 2 удара по этому региону России.Все удары были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 2 различных снаряда. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировали.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 24 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 24 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Забарино — 3; Голая Пристань — 5; Новая Каховка — 6; Алёшки — 6; Солонцы — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Корсунка, Великая Лепетиха и Днепряны.Кроме того, как сообщила администрация Горностаевского муниципального округа, территорию округа ВСУ атаковали при помощи беспилотников."За прошедшие сутки зафиксировано 16 артиллерийских удара и 8 атак БПЛА по участкам местности: н.п. Горностаевка; н.п. Каиры; н.п. Заводовка. Информация о пострадавших не поступала", — гласило сообщение в телеграм-канале администрации.Об атаках БПЛА рассказала и администрация Великолепетихского муниципального округа."За прошедшие сутки зафиксировано всего по округу 28 артиллерийских обстрела и БПЛА по участкам местности: пгт.Великая Лепетиха — 7; с.Князе-Григорьевка — 12; с.Малая Лепетиха — 9. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала", — отмечалось в заявлении администрации.Утром 14 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Белгород атакован 32 беспилотниками, из которых 21 сбит. Пострадали шесть мирных жителей. 16-летняя девушка и ещё один взрослый продолжают лечение в больницах. Остальные отпущены на амбулаторное лечение. Повреждены 15 квартир в 8 многоквартирных домах, 2 частных дома, 34 транспортных средства, 2 социальных учреждения, коммерческий объект и 2 административных здания", — писал Гладков.В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Комсомольский, Майский, Политотдельский и Октябрьский, сёлам Болдыревка, Головино, Драгунское, Красная Нива, Нечаевка, Никольское, Новая Деревня, Старая Нелидовка, Шагаровка и Ясные Зори выпущено 12 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены удары 27 беспилотников, 22 из которых сбиты."Вчера в больницу обратился пострадавший в результате атаки беспилотника в посёлке Комсомольский 11 сентября. Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины госпитализирован", — сообщил губернатор.В посёлке Комсомольский повреждён частный дом, в посёлке Майский — 12 квартир в двух многоквартирных домах, коммерческий объект и линия электропередачи, в селе Драгунское — административное здание предприятия, в посёлке Октябрьский — гараж, в районе села Головино уничтожены огнём 2 автомобиля.В Борисовском районе село Хотмыжск подверглось атаке беспилотника. Без последствий.В Валуйском муниципальном округе по сёлам Борки, Казинка, Кукуевка, Лавы и хутору Леоновка выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 14 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты. В хуторе Леоновка повреждён частный дом, в селе Казинка — забор домовладения, в селе Лавы — социальный объект, 3 частных дома, 2 надворные постройки, автомобиль и линия электропередачи. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ.В Волоконовском районе посёлки Малиново и Пятницкое атакованы по одному беспилотнику. Последствий нет.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Чапаевский, сёлам Безымено, Головчино, Дунайка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз, Рождественка, Сподарюшино и хутору Масычево выпущено 18 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и нанесены удары 22 беспилотников, 3 из которых сбиты."В селе Головчино повреждён частный дом, в селе Новостроевка-Первая — мемориал погибшим воинам и автомобиль, в городе Грайворон — кровля МКД, в посёлке Чапаевский — газопровод, в селе Новостроевка-Первая — автомобиль", — сообщалось в сводке.В Краснояружском районе посёлки Дубино, Красная Яруга, сёла Графовка, Демидовка, Колотиловка, Романовка, Староселье и Теребрено подверглись 5 обстрелам с применением 23 боеприпасов и 24 атакам 12 беспилотников, один из которых сбит. В районе посёлка Дубино от удара беспилотника ранены два человека. Пострадавшие в состоянии средней тяжести госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. На месте атаки повреждена одна единица сельхозтехники.В Новооскольском муниципальном округе село Беломестное атаковано беспилотником. Повреждены надворная постройка и частный дом.В Ракитянском районе посёлок Пролетарский подвергся атаке беспилотника. Без последствий.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Белянка, Вознесеновка, Зиборовка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Нежеголь и Новая Таволжанка совершены атаки 132 беспилотников, 120 из которых сбиты и подавлены."В селе Новая Таволжанка вследствие детонации дрона ранена женщина. Пострадавшая продолжает лечение в больнице. По оценке медиков, средняя степень тяжести", — писал губернатор.В городе Шебекино повреждены надворная постройка, частный дом и забор другого дома, в селе Нежеголь — автомобиль, в селе Новая Таволжанка — 2 частных дома, надворная постройка, 2 автомобиля и линия электропередачи, в посёлке Маслова Пристань — социальный объект, а также уничтожены огнём гараж и автомобиль, в селе Зиборовка повреждены КамАЗ и корпус сельхозпредприятия.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об угрозе войны с Западом — в статье Сергея Зуева ""Поляки сами ждут ядерного удара". Украинские и российские эксперты об угрозе большой войны".

