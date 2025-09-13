В Орловской области были обнаружены взрывные устройства на железнодорожных путях. Есть погибшие - 13.09.2025 Украина.ру
В Орловской области были обнаружены взрывные устройства на железнодорожных путях. Есть погибшие
В Орловской области были обнаружены взрывные устройства на железнодорожных путях. Есть погибшие - 13.09.2025 Украина.ру
В Орловской области были обнаружены взрывные устройства на железнодорожных путях. Есть погибшие
На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. Два человека погибли, один ранен, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Об этом 13 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-09-13T19:48
2025-09-13T19:48
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/06/1063691184_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_551dc7eacb1d1cbc2d66840845619b86.jpg
"В связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск – Глазуновка задержано движение ряда поездов дальнего следования. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Рассматривается вопрос их доставки до мест проживания автобусами", - написал Клычков в своем телеграм-канале.В настоящее время ситуация находится под контролем, проводится необходимые комплекс оперативных мероприятий, в том числе по розыску лиц, причастных к совершению преступления.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В Лондоне пройдет митинг за свободу слова крайне правого движения. Новости к 18:30Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20250913/1068633096.html
В Орловской области были обнаружены взрывные устройства на железнодорожных путях. Есть погибшие

19:48 13.09.2025
 
На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. Два человека погибли, один ранен, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Об этом 13 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру
"В связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск – Глазуновка задержано движение ряда поездов дальнего следования. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Рассматривается вопрос их доставки до мест проживания автобусами", - написал Клычков в своем телеграм-канале.
Беспилотник атаковал объект «Башнефти» в Уфе и упал на территории нефтезавода - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
13 сентября, 18:27
Дрон ВСУ атаковал объект "Башнефти" в УфеБеспилотник атаковал объект "Башнефти" в Уфе и упал на территории нефтезавода, заявил глава Башкортостана Радий Хабиров. Об этом 13 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру
В настоящее время ситуация находится под контролем, проводится необходимые комплекс оперативных мероприятий, в том числе по розыску лиц, причастных к совершению преступления.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В Лондоне пройдет митинг за свободу слова крайне правого движения. Новости к 18:30
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
