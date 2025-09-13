https://ukraina.ru/20250913/v-orlovskoy-oblasti-byli-obnaruzheny-vzryvnye-ustroystva-na-zheleznodorozhnykh-putyakh-est-pogibshie-1068636828.html

В Орловской области были обнаружены взрывные устройства на железнодорожных путях. Есть погибшие

На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. Два человека погибли, один ранен, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Об этом 13 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру

"В связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск – Глазуновка задержано движение ряда поездов дальнего следования. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Рассматривается вопрос их доставки до мест проживания автобусами", - написал Клычков в своем телеграм-канале.В настоящее время ситуация находится под контролем, проводится необходимые комплекс оперативных мероприятий, в том числе по розыску лиц, причастных к совершению преступления.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В Лондоне пройдет митинг за свободу слова крайне правого движения. Новости к 18:30Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

