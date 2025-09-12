Народные мстители или подставные фигуры? Кто совершает на Украине политические убийства

https://ukraina.ru/20250912/narodnye-mstiteli-ili-podstavnye-figury-kto-sovershaet-na-ukraine-politicheskie-ubiystva-1068549104.html

Недавнее убийство бывшего коменданта Евромайдана и отъявленного нациста Андрея Парубия серьезно взволновало украинскую элиту, увидевшую угрозу себе лично. Мнения украинских экспертов по этому поводу разнятся от поисков российского следа до предположений, что за убийством стоят украинские или даже западные спецслужбы.

Выстрелы в бывшего спикера Рады стали далеко не первой ласточкой в череде политических убийств. Самого Парубия во Львове похоронили на Лычаковском кладбище, где недавно похоронили не менее одиозную националистку Ирину Фарион, прославившуюся человеконенавистническими призывами к расправам над русскоязычными гражданами Украины. В Одессе также был застрелен неонацист Демьян Ганул, терроризировавший одесситов за их разговорный язык.Бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов пишет 8 сентября в издании "Зеркало недели", что все убийства украинских политиков объединяет одна дата – 2 мая 2014 года. "Все эти люди непосредственно или косвенно связаны с событиями 2 мая. Так что нападения на них сложно рассматривать как отдельные эпизоды. В 2015 году СБУ задержала группу боевиков, у которых изъяли "расстрельный список", приуроченный к годовщине событий в Доме профсоюзов. В этом списке были все те же указанные выше имена", - пишет бывший замгенпрокурора, уверенный, что всё организовали российские спецслужбы.Каждый из этих случаев порождал панические атаки среди медийных нацистов, у которых моментально испарялась вся храбрость от осознания, что следующим может быть каждый из них.Паника среди нацистовЭкс-советник главы СБУ и нацист из партии "Свобода" Юрий Михальчишин на днях требовал раздавать оружие украинским участникам боевых действий, словно его у них и без того не хватает. Он уверен, что за убийствами стоят русские и требует усиления террора на российской территории.Неонацист Евгений Карась из группировки С14 * требует нарушать закон и расправляться с подозреваемыми в местах лишения свободы. Он также требует не менять Михаила Сцельникова, подозреваемого в убийстве Парубия в РФ (чего тот желает), поскольку это станет сигналом для других. "Он должен гнить, мучиться. В идеале – чтобы с ним произошли прекрасные вещи в застенках. Незаконные. Чтобы другим был урок. Очень не хватает таких тик-токов с киллерами и с тем, что происходит с ними потом в украинских тюрьмах", - с неприкрытой ненавистью говорит неонацист, словно зверь почуявший угрозу своему существованию. Хотя сам является инициатором многих убийств на Украине, совершенных по национальным и идеологическим основаниям. Украинские силовики с необычной оперативностью задерживали подозреваемых. Такая скорость вызывала подозрения у многих украинцев, предполагавших, что СБУ пытается выслужиться и побыстрее отрапортовать о задержании. Во всех вышеперечисленных случаях жертвами становились столпы нынешнего режима, организаторы террора против неугодных украинцев. Оперативность может быть обусловлена тем, что режиму Зеленского крайне важно сохранить лояльность неонацистов, поскольку после ликвидации реальной политической оппозиции, только они могут представлять режиму серьезную угрозу. И не только на выборах.Сам по себе нацистский террор, который практиковали на Украине с 2014 года, был во многом обусловлен ощущением безнаказанности и полной защищенности (поскольку подавляющее большинство нацистов работали на СБУ). Это ощущение безнаказанности выплеснуло наверх украинского политикума множество деятелей с откровенно садистскими замашками, психическими проблемами, которые в нормальном обществе не могли бы реализоваться. И ощущение утраты этой защищенности вызывает у них подчас панику и истерику, поскольку рушится ставший привычным мир вседозволенности и проявляются призраки всех тех, кого эти нацисты терроризировали, убивали, избивали и грабили с 2014 года.После убийства Парубия многие медийные националисты стали требовать себе государственную охрану, но на всех её точно не хватит. И если украинское государство не может предоставить им защиту, многие из них попытаются искать её в Великобритании, Канаде и США, как это было после 1945 года.Месть за совращенного сынаПодозреваемые в убийствах (или те, кого СБУ назначили на эту роль) практически ничего не имеют между собой общего. Последнее время украинские СМИ акцентировали внимание на Михаиле Сцельникове, признавшемся в убийстве Парубия. По его словам, он мстил украинской власти, а Парубия выбрал потому, что тот оказался близко. Мужчина выразил желание после осуждения пойти на обмен и попасть в РФ для поисков тела сына, погибшего под Бахмутом в 2023 году. Украинские СМИ также нашли видео, где подозреваемый говорил о постановочном характере "российских зверств" в Буче, что стало поводом для срыва Стамбульских соглашений в 2022 году. Говорил он и о том, что ракета, ударившая по многолюдному вокзалу в Краматорске в 2022 году, была украинской.В отличие от него, его сын разделял националистические взгляды, поссорился с отцом на этой почве (тот жил уже с другой семьёй) и пошел добровольцем в ВСУ в 2022 году, взяв позывной "Лемберг" (так называли Львов нацисты в период оккупации и австрийцы до 1918 г.).Если версия следствия и данные украинских СМИ об этом деле достоверны, то мы имеем дело с аналогом античной или библейской трагедии: отец, лишившийся сына, отомстил тому, кто соблазнил его ребёнка нацистскими идеями, что привело его к гибели.Вражда между нацистамиНеким антиподом Михаила Сцельникова можно считать подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, 18-летнего Вячеслава Зинченко. Его отец служит в ВСУ, а сам Вячеслав был футбольным "ультрас" из Днепра и неонацистом, состоявшим в "Правом секторе"*. Он был подписан на множество нацистских и расистских каналов.В телефоне Зинченко нашли изображения Гитлера, свастику и разрисованные фото убитой. Зинченко объяснял их наличие симпатиями к "Азову"*.По словам адвокатов, на данный момент, против подозреваемого Зинченко есть лишь косвенные улики — никаких прямых доказательств его причастности к убийству так и не представлено. Адвокаты при этом заявляют, что часть улик — в том числе файлы с телефона — загружены уже после того, как техника была изъята.В свою очередь, адвокаты семьи убитой Фарион утверждали, что причастность подозреваемого Зинченко к убийству унюхали полицейские собаки. Фото и видео доказательств с места преступления нет, так как в этот момент камеры, которые там присутствовали, не работали из-за отключения света.Мать Зинченко не верит, что её сын совершил это преступление, потому что почитал Степана Бандеру и даже носил балахон "Степан Бандера - мой герой". Она считает происходящее некой политической игрой.На суде Зинченко сначала сознался в убийстве, но затем заявил, что признание было результатом угроз и унижений. Ранее тот же Вячеслав Зинченко заявлял, что ему "угрожает опасность от российских спецслужб" и неких "радикально настроенных лиц", поэтому просил держать его под стражей и продлить меру пресечения.В прошлом году на судебных заседаниях одни нацисты кричали "Свободу Зинченко!", другие же – требовали для него пожизненного заключения, обещая, что тот умрёт в тюрьме.В этом мутном деле в показаниях путаются, как сам подозреваемый, так и свидетели. Нередко в таких случаях после длительного судебного разбирательства дело разваливается. Тем не менее, в ходе судебных заседаний оно обнажило всю степень ненависти, которая существует между двумя фракциями нацистов – сторонниками "Азова" и партии "Свобода".СБУ убирает "своих", когда те много знают14 марта текущего года в Одессе в людном месте среди бела дня был застрелен неонацист Демьян Ганул, известный расправами над одесситами и участием в бойне в Доме профсоюзов 2 мая. За год до этого СБУ инсценировала покушение на Ганула якобы, чтобы предотвратить его реальное убийство. Тогда был задержан львовский предприниматель Николай Майоренко, которого обвинили в попытке покушения. На суде Майоренко не мог внятно ответить на вопросы, постоянно обращаясь к судьям и адвокатам, чтобы те сами сказали, что именно ему следует говорить.Когда же Ганула убили по-настоящему, Национальная полиция задержала другого подозреваемого — 46-летнего Сергея Шалаева, бывшего старшего лейтенанта ВСУ. Сам Шалаев признал вину, но заявил, что действовал по заданию СБУ, где ему обещали должность, когда он выполнит "работу". Ганула ему, дескать, представили как предателя. По аналогичной схеме ранее была задержана женщина, которая якобы покушалась на нациста и блогера Сергея Стерненко – она тоже думала, что работает на СБУ.В СБУ же заявили, что это якобы российские спецслужбы пытаются вербовать украинцев, выдавая себя за СБУ.Опальный нардеп Александр Дубинский пишет, что Ганул, как и еще один нацист , Сергей Стерненко, были связаны с наркотрафиком, который идёт через Одессу под контролем СБУ. Как говорят в таких случаях в мафиозных кругах: "Он слишком много знал".Украинский Telegram-канал "Легитимный" писал, что убийство Ганула – не результат личной мести, но следствие борьбы между националистами за бизнес и сферы влияния – по сути, разборки между ОПГ. "Грызня в стране продолжается. Мы предупреждали давно, что придет то время, когда начнут "патриоты" друг друга "убирать". В Днепре давно друг друга стреляют и подрывают за передел сфер влияния, как и в Одессе радикала Ганула завалили "свои". Хорошо, когда всё можно свалить на Кремль/ФСБ и т.д.", - пишет "Легитимный".Избирательное правосудие и его двойные стандартыПодозреваемых в убийствах этих медийных нацистов объединяет разве что оперативность, с которой силовики их задержали. Если речь идёт об убийстве зачинщиков и активистов Евромайдана, то СБУ и полиция из кожи вон лезут, чтобы показать эффективность, пренебрегая доказательной базой. Зеленский и депутаты льют крокодиловы слёзы, отправляя на задержание целые батальоны полиции и Нацгвардии, чтобы показать националистам, насколько им дорог был убитый.В случае политических убийств иных граждан Украины с 2014 года силовые ведомства демонстрируют пренебрежение к жертвам и их родственникам, затягивая расследование подчас на 10 лет.В частности убийство украинского писателя Олеся Бузины до сих пор не расследовано, хотя убийцы установлены. За два дня до убийства личные данные Бузины появились на созданном при содействии властей Украины сайте "Миротворец". Их опубликовал некий пользователь "404". А после убийства на странице появилась отметка: "Агент „404“ отличился. За успешное выполнение сегодняшнего боевого задания ему предоставлен краткосрочный отпуск".И вот еще, что интересно. Как установили в те дни следователи, убийцы Бузины находились под плотным контролем СБУ (прослушка и негласное наблюдение. Но за два дня до преступления, которое убийцы со своими кураторами обсуждали в переписке по телефону, это наблюдение СБУ было снято. То есть СБУ тогда, в 2015-ом году точно знало о намерениях убийц Бузины, но не только не предприняло его остановить, но даже, что называется заранее "умыли руки".За день до убийства Бузины, 15 апреля 2015 года, в Киеве, прямо в подъезде дома, в котором он жил, застрелили еще одного человека, который накануне появился на "Миротворце" — экс-нардепа из Партии регионов Олега Калашникова. Он как раз готовил народное шествие на День Победы над фашистской Германией. Убийца Калашникова так и не был найден. А что касается убийства Будины, МВД сначала объявило о задержании двух подозреваемых в убийстве Бузины — участников неонацистской группировки С14 Дениса Полищука и Андрея Медведько. Были проведены ДНК-экспертизы, которые, как заявляли правоохранительные органы, подтвердили принадлежность Полищуку и Медведько биологических следов на вещах убийц.Неонацисты начали после этого акции протеста и давление на суд, поэтому расследование спустили на тормозах. Медведько и Полищука отпустили на свободу, несмотря на подозрение в политическом убийстве. Заседания суда постоянно переносились, объявлялись длительные перерывы, судьи брали самоотвод. За годы разбирательств из 25 томов материалов были рассмотрены лишь два. "Ходатайства формально удовлетворяют, а фактически расследование саботируют", — рассказывал в 2021 году адвокат семьи Бузины Артём Захаров.Украинский блогер Анатолий Шарий заявил по этому поводу: "Исполнители этого преступления — это те, кто получил оружие и индульгенцию на применение силы от украинской власти".С тех пор убийц Бузины даже пристроили на "хлебные должности". Андрей Медведько открыл несколько кофеен под брендом Ukrainian Military Coffee и вошел в Общественный совет при НАБУ. Денис Полищук занял пост руководителя рабочей группы Министерства ветеранов по проверке мест лишения свободы. На запросы адвоката отвечают отписками о том, что Медведько и Полищук якобы служат в ВСУ, что на Украине стало индульгенцией, хотя обычно медийные нацисты там лишь числятся.Хотя по Конституции (по словам Зеленского, "поставленной на паузу"), граждане Украины формально равны, но некоторые – "равнее других". Отношение к расследованию политических убийств показывает, что неонацисты имеют не только больше прав, но и могут в определенной степени распоряжаться силовыми структурами государства, по крайней мере, до тех пор, пока разные нацистские группировки не входят в клинч друг с другом.А вывод из этой истории простой - на Украине можно безнаказанно убивать оппонентов власти. Если же убивают нацистских идеологов и их пособников, то их убийц либо слишком быстро находят, либо столь же быстро назначают. О том, как украинские правоохранители "отмыли" еще одного нацистского убийцу и теперь используют в интересах режима Зеленского - в статье Михаила Павлива "Сергей Стерненко: кто он, человек, угрожающий Зеленскому"*Организация, признанная в РФ экстремистской и террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ

