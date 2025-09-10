https://ukraina.ru/20250910/sergey-sternenko-kto-on-chelovek-ugrozhayuschiy-zelenskomu-1068429837.html

Сергей Стерненко: кто он, человек угрожающий Зеленскому

Сергей Стерненко: кто он, человек угрожающий Зеленскому

Когда британская The Times публикует интервью с Сергеем Стерненко (в списке экстремистов и террористов в РФ), а весь украинский медиапул разносит по лентам его угрозу в адрес президента, это не история про независимого радикала. Это история про то, как власть снова запускает старый спектакль.

мнения

Цитата звучит как вызов: если Зеленский отдаст Донбасс, он труп. Сначала в политическом смысле, потом в физическом. В украинских и западных СМИ это представляют как голос улицы, как предупреждение президента от фанатиков, готовых на всё ради "суверенитета". Но на самом деле это управляемая картинка, заготовленный инструмент Банковой, чтобы торговаться с Вашингтоном и Брюсселем.Стерненко давно встроен в систему. Он не враг Зеленскому, он его актив. Он всегда кормился с руки силовиков, сначала при Порошенко, теперь при нынешней администрации. Его используют для одной и той же роли пугала, которое напоминает внешним игрокам о том, что в Киеве есть страшные радикалы, способные сорвать любые переговоры. А значит, Зеленскому якобы приходится балансировать и не идти на уступки слишком быстро. Подобные угрозы уже не раз звучали в украинской политике. Вспомнить хотя бы времена Порошенко, когда технологи Банковой запускали истории про "план Шатун" и "российский след", чтобы оправдать репрессии или объяснить провалы. Тогда так же показывали на радикалов: вот они, готовые снести власть, если президент пойдет на компромисс. В реальности же эти радикалы сидели на коротком поводке у спецслужб. Сейчас схема повторяется. Угроза от Стерненко нужна для того, чтобы Зеленский мог сказать западным партнёрам: я бы и рад выполнить требования о выводе войск с Донбасса, но меня снесут. Значит, придется тянуть время, искать новые формулы, придумывать отговорки. Вся эта драматургия нужна, чтобы отложить выполнение обязательств перед администрацией Трампа, а заодно и сохранить контроль над собственной аудиторией внутри страны. Вот почему интервью Стерненко оказалось именно в The Times, а не в каком-то маргинальном издании. Оно должно было стать громким, резонансным, переведенным на все языки. Оно должно было донести до западных элит картинку: Украина полна радикалов, которые не позволят Зеленскому "сдать" ни сантиметра. И когда следующий раз Банковая будет объяснять, почему не получается выполнить договоренности, у неё будет простое оправдание — нас остановят свои же националисты.До января 2014 года никто всерьез не знал Сергея Стерненко. Воспитанник одесской глубинки, подросток с амбициями и склонностью к показному хулиганству, он занимался администрированием сомнительных интернет-сообществ. На его аккаунтах в соцсетях фотографии употребления наркотиков, символика растафари, кастеты и пистолеты. Там же откровенные реплики в духе "лучший способ выплеснуть энергию — убить кого-то". Эти детали позже постараются скрыть, но они важны: задолго до политики Стерненко формировал образ агрессивного маргинала. Псевдоним, который он взял в те годы, тоже примечателен. "Лаврентий Берия" — имя сталинского наркома, которым Стерненко подписывал свои страницы. Этот позывной закрепится и за пределами интернета: в первые месяцы Евромайдана юный радикал будет известен среди националистов именно под кличкой "Берия". Он сам позже пытался отшутиться, что это случайность, но происхождение прозвища указывает на сознательную попытку строить себе имидж мрачного палача.Февраль 2014 года принес ему головокружительный карьерный взлет. Одесское отделение "Правого сектора"* создается наспех, кадров не хватает (откуда им взяться в массе в абсолютно русской еще Одессе?), и вчерашний студент мгновенно становится заместителем руководителя. Уже в марте он возглавляет организацию в регионе. Слишком быстро для новичка, не имевшего политического опыта, но слишком логично для человека, готового на любую провокацию. Стерненко оказался удобной фигурой для тех, кто хотел иметь в Одессе управляемого радикала. Именно он станет одним из символов местного Евромайдана. Здесь впервые проявятся его методы: силовое давление, уличное запугивание, "мусорные люстрации" чиновников и депутатов, которых бросали в баки под аплодисменты толпы. Его активисты срывают концерты и митинги, громят офисы оппонентов, ведут себя как ударный кулак новой власти. Для одесситов он быстро превращается в синоним агрессивного национализма, который приходит не убеждать, а калечить и унижать.Кульминацией этого периода стали трагические события 2 мая 2014 года, когда в столкновениях в центре города и в Доме профсоюзов погибли десятки людей. В этой драме, описанной очевидцами, Стерненко фигурирует как один из организаторов столкновений, явно гордившийся своей ролью. И хотя приговора за эту трагедию ему не вынесли (надеюсь пока еще), общественная память в Одессе связывает его имя именно с этим днем. Пожалуй именно тогда из маргинала и наркомана с псевдонимом "Берия" Стерненко за считаные месяцы превратился в местного экстремиста и видного людоеда. Его взлет был не случаен. Это был заказанный сверху проект создания в Одессе управляемой группировки, которая могла решать задачи силового давления на оппозицию и просто несогласных. Ну, и кроме того, с подачи силовиков принялась за передел рынка сбыта наркотиков на улицах Жемчужины у моря. Куда уж без СБУшных шкурняков?Стерненко вошёл в политику через кровь и страх. Его путь - это цепочка уголовных историй, каждая из которых в любой нормальной стране закончилась бы длительным сроком, но на Украине после 2014 года оборачивалась только новым витком сомнительной славы и поддержкой со стороны властей. Первым громким эпизодом стало похищение депутата райсовета Сергея Щербича в 2015 году. Щербича вывозят, избивают, пытают, заставляют отказаться от мандата. В материалах дела зафиксированы удары ногами, удушение пакетом, сломанный нос, ожоги и следы пыток. Весь процесс сопровождался издевательскими комментариями о том, что он - "сепаратист" и "носитель русского мира". Суд признал Стерненко виновным и в похищении, и в разбое, назначив более семи лет лишения свободы. Но апелляция мгновенно смягчила приговор, а через несколько месяцев приговор фактически обнулили. Поразительная мягкость для столь тяжких преступлений, особенно учитывая доказанную жестокость.Вторая история еще омерзительнее. Речь об убийстве Ивана Кузнецова в 2018 году. По официальной версии Стерненко защищался, но экспертизы показали: он сначала ранил одного из противников, затем догнал убегающего Кузнецова и нанёс смертельный удар ножом в сердце. То есть не самозащита, а намеренное убийство. Тем не менее Стерненко снова избежал тюрьмы. Генпрокуратура Луценко передала дело из полиции в СБУ, где оно было надолго похоронено. Лишь смена власти и давление оппозиционных юристов привели к возобновлению расследования, но и тогда суд ограничился домашним арестом. Вокруг суда бушевали толпы "заряженных" националистов, требовавшие освобождения своего кумира. И власть уступала. Третья тема - крышевание наркоторговцев. В Одессе работали точки по продаже спайсов под брендом "Поплавок". Прокуратура зафиксировала, что Стерненко и его соратники брали ежемесячную дань за покровительство. Записи переговоров показывают его участие в этих схемах. Даже основатель "Азова"* Андрей Билецкий** обвинял его в крышевании публичных домов и наркопритонов. Но дело опять-таки не дошло до приговора. Каждый из этих эпизодов показывает одну и ту же схему. Стерненко действует как преступник, дело получает резонанс, возбуждается уголовное дело, но он выходит сухим из воды благодаря связям в СБУ и политическому прикрытию. Его превращают из обвиняемого в символ, а любые обвинения трактуются как "преследование активиста". Он из уголовника становится медийным героем, которому прощают похищения, пытки и убийства.После 2022 года Стерненко быстро перестроился. Он надел маску волонтёра, начал собирать деньги на дроны, снимал ролики для YouTube и TikTok, его активно продвигали едва ли не как символ военного волонтёрства. Его канал вырос до миллионов подписчиков, каждая акция по сбору средств сопровождалась агрессивным пиаром. Для Банковой он оказался удобным инструментом: с одной стороны, резкий националист, с другой блогер, умеющий говорить с радикальной молодёжью.Но вместе с этим он превратился и в токсичный актив. В ноябре 2024 года украинские СМИ сообщили, что Приморский военкомат Одессы объявил его в розыск за неявку по повестке. Человек, который требовал мобилизовать всех и "воевать до последнего", сам уклонился от службы. Чтобы оправдать своё положение, он даже оформил себе инвалидность, стал носить очки, которых раньше не знал. На фоне массовой мобилизации этот жест выглядел как издевательство над теми, кого загоняют в окопы с любыми диагнозами. Правда, справедливости ради, речь тут не в принципиальности ТЦК Одессы. Все прозаичнее. Дело в застарелом конфликте Стерненко с мэром Одессы Геннадием Трухановым. С подачи которого и были организованы описанные выше проблемы бывшему одесскому "правосеку". Но он в очередной раз успешно прикрылся СБУ и дело замяли.Параллельно Стерненко продолжал раздавать советы по организации армии, критиковать структуру ВСУ и угрожать Зеленскому, будто он сам политическая альтернатива. В медиа мелькали намёки, что он вместе с другими блогерами-националистами думает о создании партии. Некоторые издания включали его в рейтинги влиятельных украинцев. Но это была, конечно же, политическая технология, а не реальное признание. Все сколько-нибудь здравомыслящие участники украинской политики всегда относились к Стерненко с презрением и брезгливостью.Но, для власти киевских упырей такие фигуры полезны. Правда, лишь до тех пор, пока они под контролем. Стерненко долгое время был подручным Банковой, выполнял грязную работу, запугивал оппонентов и легитимизировал радикализм как часть "патриотизма". Но любая зависимость превращается в риск. Он слишком громкий, слишком много знает и слишком часто позволяет себе выходить за рамки сценария. Поэтому его постепенно начинают маргинализировать: вместо статуса неприкасаемого героя он получает повестки из военкомата и унизительные публикации в прессе.В общем, резюмируя, это вот прям еще один очевидный кандидат в отряд особенного назначения имени Парубия, Ганула и Фарион.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

