Швеция выделила 20-й пакет военной помощи Украине
Очередную партию вооружений, боеприпасов и прочего необходимого для войны с Россией выделило режиму Зеленского шведское королевство.
2025-09-11T18:40
2025-09-11T18:40
"Швеция выделяет Украине 20-й пакет военной помощи", - сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.В новый пакет шведской военной помощи, по словам Шмыгаля, вошли:🔹 18 САУ Archer;🔹 системы ПВО Tridon MK2 с РЛС Giraffe 1X;🔹 мобильные РЛС для побережья;🔹 медицинские автомобили, бронетехника, катера с минометами;🔹 боеприпасы и инновационные решения;Шмыгаль сообщил, что Швеция пообещала в 2026 и 2027 годах ежегодно выделять по 3,6 миллиарда долларов военной помощи и уже работает над новым, 21-м пакетом помощи."Этот вклад укрепит оборону и безопасность всей Европы", - сделал вывод Шмыгаль.Согласно заявлению министра обороны Пола Йонсона, 20-й пакет военной помощи на сумму 836 миллионов долларов включает в себя 18 самоходных артиллерийских установок Archer, 155-мм снаряды, а также оборудование для систем ПВО, морские беспилотники, оснащение для боевых катеров, 500 мотоциклов и дополнительное секретное вооружение.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
18:40 11.09.2025
 
© Fredrik Rubensson /flickr.comфлаг Швеция
флаг Швеция
© Fredrik Rubensson /flickr.com
Очередную партию вооружений, боеприпасов и прочего необходимого для войны с Россией выделило режиму Зеленского шведское королевство.
"Швеция выделяет Украине 20-й пакет военной помощи", - сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
В новый пакет шведской военной помощи, по словам Шмыгаля, вошли:
🔹 18 САУ Archer;
🔹 системы ПВО Tridon MK2 с РЛС Giraffe 1X;
🔹 мобильные РЛС для побережья;
🔹 медицинские автомобили, бронетехника, катера с минометами;
🔹 боеприпасы и инновационные решения;
Шмыгаль сообщил, что Швеция пообещала в 2026 и 2027 годах ежегодно выделять по 3,6 миллиарда долларов военной помощи и уже работает над новым, 21-м пакетом помощи.
"Этот вклад укрепит оборону и безопасность всей Европы", - сделал вывод Шмыгаль.
Согласно заявлению министра обороны Пола Йонсона, 20-й пакет военной помощи на сумму 836 миллионов долларов включает в себя 18 самоходных артиллерийских установок Archer, 155-мм снаряды, а также оборудование для систем ПВО, морские беспилотники, оснащение для боевых катеров, 500 мотоциклов и дополнительное секретное вооружение.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
