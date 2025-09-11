https://ukraina.ru/20250911/evropa-pytaetsya-vtyanut-ssha-v-yadernyy-konflikt-s-rossiey-iz-za-ukrainy--suslov-1068448295.html
Европа пытается втянуть США в ядерный конфликт с Россией из-за Украины — Суслов
Европа пытается втянуть США в ядерный конфликт с Россией из-за Украины — Суслов - 11.09.2025 Украина.ру
Европа пытается втянуть США в ядерный конфликт с Россией из-за Украины — Суслов
Европейские страны, не готовые самостоятельно воевать с Россией, пытаются втянуть США в опасную авантюру на Украине, чтобы прикрыть свой военный контингент американским ядерным щитом. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов
2025-09-11T06:05
2025-09-11T06:05
2025-09-11T06:05
новости
сша
россия
украина
дональд трамп
нато
пентагон
суслов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103324/95/1033249525_0:136:3276:1979_1920x0_80_0_0_ee85f4befeec0b7e74b6084a230d0801.jpg
Эксперт пояснил, что истинная цель европейцев — не гарантии безопасности для Украины, а гарантии защиты для войск "коалиции желающих" под эгидой НАТО."Они хотят добиться от [президента США Дональда] Трампа не столько гарантий безопасности для Украины, сколько гарантий безопасности для военного контингента "коалиции желающих". Они хотят прикрыться ядерным щитом США", — заявил Суслов.По его словам, европейцы рассчитывают, что Россия не рискнет атаковать их контингент из-за угрозы ядерной войны с США. Однако Вашингтон не готов брать на себя такие риски."Фактически европейцы хотят, чтобы Америка взяла на себя риск ядерной войны с Россией. А США не хотят на эти риски идти", — подчеркнул эксперт.Суслов отметил, что это объясняет осторожную позицию американской администрации: "Именно поэтому и Трамп, и замглавы Пентагона Элбридж Колби говорят, что ничего конкретного пока не обсуждалось и что никаких серьезных гарантий безопасности европейцам давать не готовы".Полный текст интервью Дмитрия Суслова: Европа хочет довести ситуацию вокруг Украины до грани ядерной войны между Россией и США читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250910/evropeyskaya-partiya-voyny-i-glubinnoe-gosudarstvo-ssha-zamanivayut-trampa-v-lovushku-ukrainskogo-1068402700.html
сша
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103324/95/1033249525_545:0:3276:2048_1920x0_80_0_0_af1dbd0f51dccb5d48830146bdad17be.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, украина, дональд трамп, нато, пентагон, суслов
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, НАТО, Пентагон, Суслов
Европа пытается втянуть США в ядерный конфликт с Россией из-за Украины — Суслов
Европейские страны, не готовые самостоятельно воевать с Россией, пытаются втянуть США в опасную авантюру на Украине, чтобы прикрыть свой военный контингент американским ядерным щитом. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов
Эксперт пояснил, что истинная цель европейцев — не гарантии безопасности для Украины, а гарантии защиты для войск "коалиции желающих" под эгидой НАТО.
"Они хотят добиться от [президента США Дональда] Трампа не столько гарантий безопасности для Украины, сколько гарантий безопасности для военного контингента "коалиции желающих". Они хотят прикрыться ядерным щитом США", — заявил Суслов.
По его словам, европейцы рассчитывают, что Россия не рискнет атаковать их контингент из-за угрозы ядерной войны с США. Однако Вашингтон не готов брать на себя такие риски.
"Фактически европейцы хотят, чтобы Америка взяла на себя риск ядерной войны с Россией. А США не хотят на эти риски идти", — подчеркнул эксперт.
Суслов отметил, что это объясняет осторожную позицию американской администрации: "Именно поэтому и Трамп, и замглавы Пентагона Элбридж Колби говорят, что ничего конкретного пока не обсуждалось и что никаких серьезных гарантий безопасности европейцам давать не готовы".