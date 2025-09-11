https://ukraina.ru/20250911/evropa-pytaetsya-vtyanut-ssha-v-yadernyy-konflikt-s-rossiey-iz-za-ukrainy--suslov-1068448295.html

Европа пытается втянуть США в ядерный конфликт с Россией из-за Украины — Суслов

Европейские страны, не готовые самостоятельно воевать с Россией, пытаются втянуть США в опасную авантюру на Украине, чтобы прикрыть свой военный контингент американским ядерным щитом. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов

Эксперт пояснил, что истинная цель европейцев — не гарантии безопасности для Украины, а гарантии защиты для войск "коалиции желающих" под эгидой НАТО."Они хотят добиться от [президента США Дональда] Трампа не столько гарантий безопасности для Украины, сколько гарантий безопасности для военного контингента "коалиции желающих". Они хотят прикрыться ядерным щитом США", — заявил Суслов.По его словам, европейцы рассчитывают, что Россия не рискнет атаковать их контингент из-за угрозы ядерной войны с США. Однако Вашингтон не готов брать на себя такие риски."Фактически европейцы хотят, чтобы Америка взяла на себя риск ядерной войны с Россией. А США не хотят на эти риски идти", — подчеркнул эксперт.Суслов отметил, что это объясняет осторожную позицию американской администрации: "Именно поэтому и Трамп, и замглавы Пентагона Элбридж Колби говорят, что ничего конкретного пока не обсуждалось и что никаких серьезных гарантий безопасности европейцам давать не готовы".Полный текст интервью Дмитрия Суслова: Европа хочет довести ситуацию вокруг Украины до грани ядерной войны между Россией и США читайте на сайте Украина.ру.

