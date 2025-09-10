https://ukraina.ru/20250910/vs-rf-udarili-dronami-i-raketami-po-ukraine-1068435808.html

ВС РФ ударили дронами и ракетами по Украине

В ночь на среду российские военные ударили беспилотниками и ракетами по нескольким регионам Украины, передает 10 сентября телеграм-канал Украина.ру

"Герани" поражают цели в Киеве. <...> О поражении целей в Киевской области пишут местные украинские телеграм-каналы. <...> ВС РФ наносят ракетный удар по Василькову Киевской области. Там расположена вражеская авиабаза",- говорится в постах канала.Кроме того, военные ударили беспилотниками по целям ВСУ во Львове и Черниговской области.Взрывы звучат в Луцке, Калуше (промышленном городе Ивано-Франковской области), в Виннице.Также ВС РФ нанесли ракетный удар по целям в Житомире.Украинские СМИ назвали сегодняшнюю атаку россиян - самой массированной за четыре месяца. Несколькими часами ранее мы писали, что ночью больше всего сообщений поступало об ударах по объектам в Киевской и Сумской областях. Взрывы гремели в Киеве, Конотопе, Шостке и других районах.Не остались без внимания "Гераней" цели в Одесской, Харьковской, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Львовской и Черниговской областях.Кроме того, наносились удары по объектам противника на временно оккупированных ВСУ территориях ДНР.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

