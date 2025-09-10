ВС РФ ударили дронами и ракетами по Украине - 10.09.2025 Украина.ру
ВС РФ ударили дронами и ракетами по Украине
ВС РФ ударили дронами и ракетами по Украине
В ночь на среду российские военные ударили беспилотниками и ракетами по нескольким регионам Украины, передает 10 сентября телеграм-канал Украина.ру
2025-09-10T07:17
2025-09-10T07:20
"Герани" поражают цели в Киеве. &lt;...&gt; О поражении целей в Киевской области пишут местные украинские телеграм-каналы. &lt;...&gt; ВС РФ наносят ракетный удар по Василькову Киевской области. Там расположена вражеская авиабаза",- говорится в постах канала.Кроме того, военные ударили беспилотниками по целям ВСУ во Львове и Черниговской области.Взрывы звучат в Луцке, Калуше (промышленном городе Ивано-Франковской области), в Виннице.Также ВС РФ нанесли ракетный удар по целям в Житомире.Украинские СМИ назвали сегодняшнюю атаку россиян - самой массированной за четыре месяца. Несколькими часами ранее мы писали, что ночью больше всего сообщений поступало об ударах по объектам в Киевской и Сумской областях. Взрывы гремели в Киеве, Конотопе, Шостке и других районах.Не остались без внимания "Гераней" цели в Одесской, Харьковской, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Львовской и Черниговской областях.Кроме того, наносились удары по объектам противника на временно оккупированных ВСУ территориях ДНР.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
ВС РФ ударили дронами и ракетами по Украине

07:17 10.09.2025 (обновлено: 07:20 10.09.2025)
 
В ночь на среду российские военные ударили беспилотниками и ракетами по нескольким регионам Украины, передает 10 сентября телеграм-канал Украина.ру
"Герани" поражают цели в Киеве. <...> О поражении целей в Киевской области пишут местные украинские телеграм-каналы. <...> ВС РФ наносят ракетный удар по Василькову Киевской области. Там расположена вражеская авиабаза",- говорится в постах канала.
Кроме того, военные ударили беспилотниками по целям ВСУ во Львове и Черниговской области.
Взрывы звучат в Луцке, Калуше (промышленном городе Ивано-Франковской области), в Виннице.
"Ракетный удар осуществлен по целям в Виннице. <...> Большой столб дыма поднимается над Винницей после прилета. <...> Власти Винницы признают поражение промышленного объекта", - указал канал.
Также ВС РФ нанесли ракетный удар по целям в Житомире.
Украинские СМИ назвали сегодняшнюю атаку россиян - самой массированной за четыре месяца.
Несколькими часами ранее мы писали, что ночью больше всего сообщений поступало об ударах по объектам в Киевской и Сумской областях. Взрывы гремели в Киеве, Конотопе, Шостке и других районах.
Не остались без внимания "Гераней" цели в Одесской, Харьковской, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Львовской и Черниговской областях.
Кроме того, наносились удары по объектам противника на временно оккупированных ВСУ территориях ДНР.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
