Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, в ночь на 10 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.
Ограничения на работу продолжают действовать в аэропортах Калуги и Сочи.
В Краснодарском крае, Калужской и Нижегородской областях ранее была объявлена опасность атаки БПЛА.
