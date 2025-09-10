Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропорту Нижнего Новгорода - 10.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250910/vremennye-ogranicheniya-na-vzlt-i-posadku-samoltov-vvedeny-v-aeroportu-nizhnego-novgoroda-1068431665.html
Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропорту Нижнего Новгорода
Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропорту Нижнего Новгорода - 10.09.2025 Украина.ру
Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропорту Нижнего Новгорода
Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, в ночь на 10 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-09-10T04:13
2025-09-10T04:13
новости
нижний новгород
росавиация
аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059122933_0:53:3546:2048_1920x0_80_0_0_8eebf9e27ced6fe2069868e3ea26a91c.jpg
"Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.Ограничения на работу продолжают действовать в аэропортах Калуги и Сочи.В Краснодарском крае, Калужской и Нижегородской областях ранее была объявлена опасность атаки БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
нижний новгород
аэропорт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059122933_546:0:3277:2048_1920x0_80_0_0_5124dff69c201088d9ef790bfb81a6c9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нижний новгород, росавиация, аэропорт
Новости, Нижний Новгород, Росавиация, аэропорт

Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропорту Нижнего Новгорода

04:13 10.09.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, в ночь на 10 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.
Ограничения на работу продолжают действовать в аэропортах Калуги и Сочи.
В Краснодарском крае, Калужской и Нижегородской областях ранее была объявлена опасность атаки БПЛА.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиНижний НовгородРосавиацияаэропорт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00Живов заявил, что новый мессенджер MAX бесполезен для ВС РФ и бьет по боеспособности
04:50Экономика Украины и война: удары по инфраструктуре и легализация крипты
04:46Страх Зеленского, обрекающий на смерти и несчастья целый народ
04:30Сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00
04:30Бегут из страны и опасаются за собственную безопасность. Как живут украинские элиты
04:20"Дракон расправил крылья". Китайский автопром завоёвывает мир
04:13Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропорту Нижнего Новгорода
04:10Сергей Стерненко: кто он, человек угрожающий Зеленскому
04:00Европейская "партия войны" и глубинное государство США заманивают Трампа в ловушку украинского конфликта
03:56Минобороны Испании рассказал о подготовке украинских военных
03:36Массовые протесты ожидаются по всей Франции 10 сентября из-за недовольства политикой властей
02:40Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропорту Сочи
02:35Боец ЧВК "Редут" Михаил Цветов: Давайте говорить прямо - мы воюем с такими же пацанами как и мы
02:30Польша подняла в воздух истребители якобы из-за активности РФ на Украине
02:03Опасность атаки БПЛА объявлена в Рязанской области. Сводка угроз по регионам России на 2:00
01:30Интернат в Ростовской области повреждён из-за падения БПЛА, эвакуированы 73 ребёнка, ранены взрослые
01:22Эксклюзив: как донецкий завод справляется с ударами и сохраняет рабочие места
01:01Наступление ВС РФ, дроны-охотники и удары по ХАМАС. Итоги 9 сентября по версии телеграм-канала Украина.ру
00:50Силы ПВО уничтожили 22 украинских БПЛА над регионами РФ и Чёрным морем
00:32Украинские мониторинговые каналы сообщают о взлёте сразу восьми Ту-95 с авиабазы "Энгельс"
Лента новостейМолния