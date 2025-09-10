https://ukraina.ru/20250910/vremennye-ogranicheniya-na-vzlt-i-posadku-samoltov-vvedeny-v-aeroportu-nizhnego-novgoroda-1068431665.html

Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропорту Нижнего Новгорода

Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, в ночь на 10 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру

"Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.Ограничения на работу продолжают действовать в аэропортах Калуги и Сочи.В Краснодарском крае, Калужской и Нижегородской областях ранее была объявлена опасность атаки БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

