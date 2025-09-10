https://ukraina.ru/20250910/pvo-nochyu-sbila-122-ukrainskikh-drona-nad-rossiey-povrezhden-internat-1068436704.html
ПВО ночью сбила 122 украинских дрона над Россией, поврежден интернат
ПВО ночью сбила 122 украинских дрона над Россией, поврежден интернат
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 122 украинских беспилотника над российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ, передает 10 сентября телеграм-канал Украина.ру
Из них 21 дрон уничтожен над Брянской областью, 17 - над Крымом, 12 - над Воронежской областью, по 11 БПЛА сбито над Белгородской и Курской областями и Краснодарским краем.Кроме того, девять дронов нейтрализовано над Орловской областью, пять - над Калужской, три - над Рязанской, по два - над Нижегородской, Ростовской и Тверской областями, один - над Тульской областью.Еще 15 украинских дронов было уничтожено над акваторией Черного моря.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале подтвердил отражение атаки, по его словам, пострадавших нет.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, в свою очередь, указал, что в регионе пострадавших нет, разрушений инфраструктуры и зданий не зафиксировано.А временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что из-за падения БПЛА было повреждено здание интерната в Матвеево-Курганском районе, эвакуированы 73 ребенка и воспитатели, легкие ранения получили два взрослых из числа персонала.Кроме прочего, глава Новороссийска Андрей Кравченко ночью рассказывал об отражении атаки безэкипажных катеров.
Из них 21 дрон уничтожен над Брянской областью, 17 - над Крымом, 12 - над Воронежской областью, по 11 БПЛА сбито над Белгородской и Курской областями и Краснодарским краем.
Кроме того, девять дронов нейтрализовано над Орловской областью, пять - над Калужской, три - над Рязанской, по два - над Нижегородской, Ростовской и Тверской областями, один - над Тульской областью.
Еще 15 украинских дронов было уничтожено над акваторией Черного моря.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале подтвердил отражение атаки, по его словам, пострадавших нет.
"В одном из районов обломки повредили окна и крышу одного частного дома, а также теплицу и гараж возле другого. В Борисоглебске повреждено остекление многоквартирного дома", - написал Гусев.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, в свою очередь, указал, что в регионе пострадавших нет, разрушений инфраструктуры и зданий не зафиксировано.
А временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что из-за падения БПЛА было повреждено здание интерната в Матвеево-Курганском районе, эвакуированы 73 ребенка и воспитатели, легкие ранения получили два взрослых из числа персонала.
Кроме прочего, глава Новороссийска Андрей Кравченко ночью рассказывал об отражении атаки безэкипажных катеров.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.