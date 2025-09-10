https://ukraina.ru/20250910/pvo-nochyu-sbila-122-ukrainskikh-drona-nad-rossiey-povrezhden-internat-1068436704.html

ПВО ночью сбила 122 украинских дрона над Россией, поврежден интернат

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 122 украинских беспилотника над российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ, передает 10 сентября телеграм-канал Украина.ру

Из них 21 дрон уничтожен над Брянской областью, 17 - над Крымом, 12 - над Воронежской областью, по 11 БПЛА сбито над Белгородской и Курской областями и Краснодарским краем.Кроме того, девять дронов нейтрализовано над Орловской областью, пять - над Калужской, три - над Рязанской, по два - над Нижегородской, Ростовской и Тверской областями, один - над Тульской областью.Еще 15 украинских дронов было уничтожено над акваторией Черного моря.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале подтвердил отражение атаки, по его словам, пострадавших нет.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, в свою очередь, указал, что в регионе пострадавших нет, разрушений инфраструктуры и зданий не зафиксировано.А временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что из-за падения БПЛА было повреждено здание интерната в Матвеево-Курганском районе, эвакуированы 73 ребенка и воспитатели, легкие ранения получили два взрослых из числа персонала.Кроме прочего, глава Новороссийска Андрей Кравченко ночью рассказывал об отражении атаки безэкипажных катеров.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Новости

