ПВО ночью сбила 122 украинских дрона над Россией, поврежден интернат - 10.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250910/pvo-nochyu-sbila-122-ukrainskikh-drona-nad-rossiey-povrezhden-internat-1068436704.html
ПВО ночью сбила 122 украинских дрона над Россией, поврежден интернат
ПВО ночью сбила 122 украинских дрона над Россией, поврежден интернат - 10.09.2025 Украина.ру
ПВО ночью сбила 122 украинских дрона над Россией, поврежден интернат
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 122 украинских беспилотника над российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ, передает 10 сентября телеграм-канал Украина.ру
2025-09-10T07:59
2025-09-10T07:59
новости
россия
черное море
воронежская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 21 дрон уничтожен над Брянской областью, 17 - над Крымом, 12 - над Воронежской областью, по 11 БПЛА сбито над Белгородской и Курской областями и Краснодарским краем.Кроме того, девять дронов нейтрализовано над Орловской областью, пять - над Калужской, три - над Рязанской, по два - над Нижегородской, Ростовской и Тверской областями, один - над Тульской областью.Еще 15 украинских дронов было уничтожено над акваторией Черного моря.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале подтвердил отражение атаки, по его словам, пострадавших нет.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, в свою очередь, указал, что в регионе пострадавших нет, разрушений инфраструктуры и зданий не зафиксировано.А временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что из-за падения БПЛА было повреждено здание интерната в Матвеево-Курганском районе, эвакуированы 73 ребенка и воспитатели, легкие ранения получили два взрослых из числа персонала.Кроме прочего, глава Новороссийска Андрей Кравченко ночью рассказывал об отражении атаки безэкипажных катеров.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
черное море
воронежская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, черное море, воронежская область
Новости, Россия, Черное море, Воронежская область

ПВО ночью сбила 122 украинских дрона над Россией, поврежден интернат

07:59 10.09.2025
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 122 украинских беспилотника над российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ, передает 10 сентября телеграм-канал Украина.ру
Из них 21 дрон уничтожен над Брянской областью, 17 - над Крымом, 12 - над Воронежской областью, по 11 БПЛА сбито над Белгородской и Курской областями и Краснодарским краем.
Кроме того, девять дронов нейтрализовано над Орловской областью, пять - над Калужской, три - над Рязанской, по два - над Нижегородской, Ростовской и Тверской областями, один - над Тульской областью.
Еще 15 украинских дронов было уничтожено над акваторией Черного моря.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале подтвердил отражение атаки, по его словам, пострадавших нет.
"В одном из районов обломки повредили окна и крышу одного частного дома, а также теплицу и гараж возле другого. В Борисоглебске повреждено остекление многоквартирного дома", - написал Гусев.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, в свою очередь, указал, что в регионе пострадавших нет, разрушений инфраструктуры и зданий не зафиксировано.
А временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что из-за падения БПЛА было повреждено здание интерната в Матвеево-Курганском районе, эвакуированы 73 ребенка и воспитатели, легкие ранения получили два взрослых из числа персонала.
Кроме прочего, глава Новороссийска Андрей Кравченко ночью рассказывал об отражении атаки безэкипажных катеров.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЧерное мореВоронежская область
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Воздушная тревога на восточной части Украины. Пишут об угрозе баллистики
08:57Над Польшей сбиты все ударные дроны: уничтожать БпЛА помогала авиация НАТО и Нидерландов, — утверждается в сообщении местного оперативного командования
08:5210-я отдельная гвардейская бригада специального назначения Южной группировки войск уничтожила замаскированную антенну Starlink и живую силу противника на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции
08:52Трамп анонсировал разговор с Путиным
08:33Главное за ночь 10 сентября
08:12"Это акт войны": конгрессмен США обвинил Россию в атаке на НАТО
08:00Сен-Жерменский договор и проект Украины "от Сана до Дона"
07:59ПВО ночью сбила 122 украинских дрона над Россией, поврежден интернат
07:38Туск сообщил о ночном "многочисленном нарушении воздушного пространства Польши"
07:17ВС РФ ударили дронами и ракетами по Украине
07:00Алексей Рамм: Россия готовит удар на юг Харьковской области, чтобы доломать ВСУ в Славянске и Краматорске
06:30Ищенко: США сами загнали себя в ловушку, отказавшись учитывать интересы России и Китая
06:00Эксперт: Киев и Европа пытаются сорвать мирный процесс и выставить Россию виноватой
05:30Носков: группировка "Восток" методично продавливает ВСУ на Покровско-Гуляйпольском направлении
05:20Тревоги по 20 часов и издевательства над мобилизованными в "учебках". Что происходит в Чернигове
05:10Франция против, а Макрон за. Что предшествовало отставке правительства - мнения российских экспертов
05:00Живов заявил, что новый мессенджер MAX бесполезен для ВС РФ и бьет по боеспособности
04:50Экономика Украины и война: удары по инфраструктуре и легализация крипты
04:46Страх Зеленского, обрекающий на смерти и несчастья целый народ
04:30Сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00
Лента новостейМолния