Минобороны Испании рассказал о подготовке украинских военных - 10.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250910/minoborony-ispanii-rasskazal-o-podgotovke-ukrainskikh-voennykh-1068431440.html
Минобороны Испании рассказал о подготовке украинских военных
Минобороны Испании рассказал о подготовке украинских военных - 10.09.2025 Украина.ру
Минобороны Испании рассказал о подготовке украинских военных
Более восьми тысяч военнослужащих вооружённых сил Украины прошли подготовку в Испании в рамках миссии военной помощи ЕС. Об этом говорится в пресс-релизе министерства обороны королевства
2025-09-10T03:56
2025-09-10T03:56
новости
испания
украина
всу
вооруженные силы украины
военная помощь украине
нато
ес
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057954267_0:115:747:535_1920x0_80_0_0_e97857b8ceb6cefd61a466f4deb46df9.jpg
"[Министр обороны Маргарита] Роблес объявила о различных мерах по укреплению оборонного потенциала Украины, а также в области подготовки и гуманитарной помощи. Усилия Испании по обучению вооружённых сил Украины в рамках Миссии военной помощи Европейского союза (EUMAM) уже превысили 8 тысяч подготовленных военнослужащих", - говорится документе ведомства.Отмечается, что Испания выполняет все свои обязательства по двустороннему соглашению о безопасности с Украиной, а также поддерживает инициативы контактной группы по обороне страны, НАТО и ЕС.Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают в него страны НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российских ударов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
испания
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057954267_0:0:747:560_1920x0_80_0_0_0f12a8ef713e9a293afca5b66048f5f7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, испания, украина, всу, вооруженные силы украины, военная помощь украине, нато, ес, минобороны
Новости, Испания, Украина, ВСУ, Вооруженные силы Украины, военная помощь Украине, НАТО, ЕС, Минобороны

Минобороны Испании рассказал о подготовке украинских военных

03:56 10.09.2025
 
Фото: Генеральний штаб ВСУ, украинские военнослужащие
Фото: Генеральний штаб ВСУ, украинские военнослужащие
Читать в
ДзенTelegram
Более восьми тысяч военнослужащих вооружённых сил Украины прошли подготовку в Испании в рамках миссии военной помощи ЕС. Об этом говорится в пресс-релизе министерства обороны королевства
"[Министр обороны Маргарита] Роблес объявила о различных мерах по укреплению оборонного потенциала Украины, а также в области подготовки и гуманитарной помощи. Усилия Испании по обучению вооружённых сил Украины в рамках Миссии военной помощи Европейского союза (EUMAM) уже превысили 8 тысяч подготовленных военнослужащих", - говорится документе ведомства.
Отмечается, что Испания выполняет все свои обязательства по двустороннему соглашению о безопасности с Украиной, а также поддерживает инициативы контактной группы по обороне страны, НАТО и ЕС.
Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают в него страны НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российских ударов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИспанияУкраинаВСУВооруженные силы Украинывоенная помощь УкраинеНАТОЕСМинобороны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00Живов заявил, что новый мессенджер MAX бесполезен для ВС РФ и бьет по боеспособности
04:50Экономика Украины и война: удары по инфраструктуре и легализация крипты
04:46Страх Зеленского, обрекающий на смерти и несчастья целый народ
04:30Сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00
04:30Бегут из страны и опасаются за собственную безопасность. Как живут украинские элиты
04:20"Дракон расправил крылья". Китайский автопром завоёвывает мир
04:13Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропорту Нижнего Новгорода
04:10Сергей Стерненко: кто он, человек угрожающий Зеленскому
04:00Европейская "партия войны" и глубинное государство США заманивают Трампа в ловушку украинского конфликта
03:56Минобороны Испании рассказал о подготовке украинских военных
03:36Массовые протесты ожидаются по всей Франции 10 сентября из-за недовольства политикой властей
02:40Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропорту Сочи
02:35Боец ЧВК "Редут" Михаил Цветов: Давайте говорить прямо - мы воюем с такими же пацанами как и мы
02:30Польша подняла в воздух истребители якобы из-за активности РФ на Украине
02:03Опасность атаки БПЛА объявлена в Рязанской области. Сводка угроз по регионам России на 2:00
01:30Интернат в Ростовской области повреждён из-за падения БПЛА, эвакуированы 73 ребёнка, ранены взрослые
01:22Эксклюзив: как донецкий завод справляется с ударами и сохраняет рабочие места
01:01Наступление ВС РФ, дроны-охотники и удары по ХАМАС. Итоги 9 сентября по версии телеграм-канала Украина.ру
00:50Силы ПВО уничтожили 22 украинских БПЛА над регионами РФ и Чёрным морем
00:32Украинские мониторинговые каналы сообщают о взлёте сразу восьми Ту-95 с авиабазы "Энгельс"
Лента новостейМолния