Минобороны Испании рассказал о подготовке украинских военных
Более восьми тысяч военнослужащих вооружённых сил Украины прошли подготовку в Испании в рамках миссии военной помощи ЕС. Об этом говорится в пресс-релизе министерства обороны королевства
"[Министр обороны Маргарита] Роблес объявила о различных мерах по укреплению оборонного потенциала Украины, а также в области подготовки и гуманитарной помощи. Усилия Испании по обучению вооружённых сил Украины в рамках Миссии военной помощи Европейского союза (EUMAM) уже превысили 8 тысяч подготовленных военнослужащих", - говорится документе ведомства.Отмечается, что Испания выполняет все свои обязательства по двустороннему соглашению о безопасности с Украиной, а также поддерживает инициативы контактной группы по обороне страны, НАТО и ЕС.Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают в него страны НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российских ударов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
