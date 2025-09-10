Грег Вайнер: Трамп готовится к войне, а Кулеба — к заявлениям в польских СМИ об Украине - 10.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250910/greg-vayner-tramp-gotovitsya-k-voyne-a-kuleba--k-zayavleniyam-v-polskikh-smi-ob-ukraine-1068465801.html
Грег Вайнер: Трамп готовится к войне, а Кулеба — к заявлениям в польских СМИ об Украине
Грег Вайнер: Трамп готовится к войне, а Кулеба — к заявлениям в польских СМИ об Украине - 10.09.2025 Украина.ру
Грег Вайнер: Трамп готовится к войне, а Кулеба — к заявлениям в польских СМИ об Украине
Трамп обещает Евросоюзу поддержку США в случае, если ЕС введет новые санкции против Индии и Китая за покупку нефти у РФ. Такие заявления американский лидер делает специально и с определенной целью, уверен политолог-американист Грег Вайнер.
2025-09-10T15:57
2025-09-10T15:57
россия
украина
франция
дональд трамп
эммануэль макрон
виктор орбан
ес
нато
сша
милитаризация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1d/1042266526_90:11:814:418_1920x0_80_0_0_7035fba9833c9a7e1acd806eb8a19c83.jpg
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8 сентября в интервью газете Corriere della Sera заявил, что был вынужден покинуть страну из-за указа Владимира Зеленского, который запрещает выезд бывшим дипломатам. — Грег, можем ли мы сказать, что бегство главы МИД Украины — это символ всеобщего бегства граждан с Украины, где уже становится невыносимо находиться даже тем, кто близок к власти?— Ситуация, конечно, довольно жесткая на Украине. Я недавно разговаривал с одним из моих коллег, который живет в городе Николаеве, и он мне рассказал, что уже не в состоянии ездить мимо кладбищ, которые полностью утыканными флажками погибших военнослужащих. Эмоционально очень-очень тяжело.Что касается Кулебы — думаю, правила игры меняются все время. Он — большая политическая фигура, и бежал, видимо, от того давления, которое на него оказывалось, и от прочих изменений в стране. А о том, какая модернизация ждет Украину, Кулеба, возможно, расскажет в польской прессе. Интересно его послушать.— А что происходит в Польше, где подняли панику, что на них напали российские дроны? Есть у вас свои версии?— Мне известно то же, что и всем. Ночью в Польше работало ПВО, якобы был массовый налет дронов — в каком количестве, непонятно. Польский премьер-министр Туск находится в контакте с генеральным секретарем НАТО. Пока это все. Были ли вообще какие-то дроны, также мне не ясно.— Между те, министерство обороны США переименовали в министерство войны по указу Дональда Трампа. Название будет действовать на весь срок его президентства. Зачем и к какой войне готовится Трамп?— Трамп много раз говорил: хочешь мира, готовься к войне. Это одна из основных его формулировок, поэтому чем сильнее американская армия, тем сильнее мир на планете.— Есть ли у Трампа сейчас возможность надавить на Зеленского и Европу и добиться от них перехода к компромиссу по Украине? Или ему вообще плевать на их мнение?— Вчера Трамп выехал из Белого дома и заехал в ближайший рыбный ресторан, где он чудно пообедал, походил кругами вокруг и показал, какое спокойствие наступило в Вашингтоне после того, как он ввел туда Нацгвардию. Вот чем занимается Дональд Трамп. Он показывает, что Нацгвардии необходимо войти во все города Соединенных Штатов, где неспокойно.Внутренняя политика — это основное, что его заботит. Трампу нужны успехи на внутреннем фронте, чтобы отчитываться перед электоратом, поэтому он сейчас больше концентрируется на расстоянии одна миля от Белого дома. Не более того.— А может ли Трамп поддержать Европейскую партию войны, объявить санкции против России?— Вчера у президента США прошли переговоры с Евросоюзом, на которых он потребовал от европейцев введения новых санкций чуть ли не в 100% по отношению к Индии и Китаю, потому что они покупают нефть у России. Он сказал, что Соединенные Штаты присоединятся к этим пошлинам.Но что-то я не наблюдаю единства в рядах Евросоюза и США на эту тему. Я полагаю, что Трамп говорит про такие вещи специально, чтобы оправдать то, что он не вводит санкции против России.— Готов ли Трамп на радикальный для него вариант — например, вести какие-то военные действия с Россией?— Трамп многократно подчеркивал, что у него более чем адекватные отношения с Владимиром Путиным, которые носят дружеский характер. Поэтому я не думаю, что он будет действовать агрессивно в сторону России и ее президента. Его больше интересуют деловые проекты по осваиванию Северного морского пути и других природных богатств Российской Федерации.— Виктор Орбан тем временем заявил, что после конфликта Украину разделят на три зоны — российскую, демилитаризованную и западную. Так он интерпретировал обсуждаемые Европой "гарантии безопасности". Что скажете про такие смелые заявления? Неужели без них Россия сама не разберется с Украиной?— Пусть лучше Орбан объяснит российскому партнеру, почему он подписал договор с американской компанией Shell на поставку сниженного газа на Украину на 2 миллиарда кубометров. Вот что интересно. Россия дает ему льготные цены на поставки топлива, Орбан бьет себя кулаком в грудь "Я большой друг России" — и тут же отходит от покупок российской нефти.А по поводу разделения Украины… Перед Венгрией ЕС поставил жесткие условия. Речь идет о том, чтобы принять новую методику голосования в Евросоюзе, когда не все страны смогут участвовать в этом процессе, а достаточно будет большинства голосов. Тогда мнение Венгрии и Словакии не будут учитывать и все. Я думаю, что Орбан этого боится.— А что во Франции происходит, Грег? Стране грозит 4-я смена правительства за 10 месяцев, чего не было много десятилетий. Рейтинг Макрона 15%. Что значат такие факты и цифры?— Они означают, что президент Макрон слаб, что его не воспринимают всерьез. Единственное, что фигура нового премьер-министра любопытна. С 2022 года он является министром обороны Франции, а то, что такой человек идет во власть премьер-министром, видимо, согласовывается с новой политикой Макрона.Напомню, военный бюджет страны увеличился на 100%. Видимо, сейчас Франция будет заворачиваться в сторону милитаризации.— Как такие изменения могут повлиять на участие Европы в целом в переговорном процессе по Украине? Ведь Франция является одним из локомотивов ЕС.— Локомотив Европы – это Германия, где есть и деньги, и возможности, и индустрия, и так далее. Вчера премьер-министр Баварии выступал на городском митинге и призвал еще раз к возрождению армии и мобилизации Германии, что немцы служили по военной повинности.А в Франции — Макрон хочет остаться в Евросоюзе, чтобы после отставки в 2027 возглавить Евросоюз. Он молод, и у него много желания быть в политике, принимать решения, и так далее. Я думаю, вся карьера Макрона сейчас заточена на европейское будущее.Трамп намерен вывести Америку с передовой линии украинского конфликта. Но это не значит, что он не заинтересован в том, чтобы конфликт закончился поражением России. Об этом в интервью Игорь Шишкин: Трамп будет доволен, если Европа оккупирует Украину и начнет прямую войну с Россией.
https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html
https://ukraina.ru/20250910/1068457301.html
россия
украина
франция
сша
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1d/1042266526_128:0:763:476_1920x0_80_0_0_b8efa94711ad1e702e0dbbc70b59be25.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, виктор орбан, ес, нато, сша, милитаризация, польша, дмитрий кулеба
Россия, Украина, Франция, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Виктор Орбан, ЕС, НАТО, США, милитаризация, Польша, Дмитрий Кулеба

Грег Вайнер: Трамп готовится к войне, а Кулеба — к заявлениям в польских СМИ об Украине

15:57 10.09.2025
 
© Фото : mega-stars.ruГрег Вайнер интервью
Грег Вайнер интервью - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : mega-stars.ru
Читать в
ДзенTelegram
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Трамп обещает Евросоюзу поддержку США в случае, если ЕС введет новые санкции против Индии и Китая за покупку нефти у РФ. Такие заявления американский лидер делает специально и с определенной целью, уверен политолог-американист Грег Вайнер.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8 сентября в интервью газете Corriere della Sera заявил, что был вынужден покинуть страну из-за указа Владимира Зеленского, который запрещает выезд бывшим дипломатам.
— Грег, можем ли мы сказать, что бегство главы МИД Украины — это символ всеобщего бегства граждан с Украины, где уже становится невыносимо находиться даже тем, кто близок к власти?
— Ситуация, конечно, довольно жесткая на Украине. Я недавно разговаривал с одним из моих коллег, который живет в городе Николаеве, и он мне рассказал, что уже не в состоянии ездить мимо кладбищ, которые полностью утыканными флажками погибших военнослужащих. Эмоционально очень-очень тяжело.
Что касается Кулебы — думаю, правила игры меняются все время. Он — большая политическая фигура, и бежал, видимо, от того давления, которое на него оказывалось, и от прочих изменений в стране. А о том, какая модернизация ждет Украину, Кулеба, возможно, расскажет в польской прессе. Интересно его послушать.
— А что происходит в Польше, где подняли панику, что на них напали российские дроны? Есть у вас свои версии?
— Мне известно то же, что и всем. Ночью в Польше работало ПВО, якобы был массовый налет дронов — в каком количестве, непонятно. Польский премьер-министр Туск находится в контакте с генеральным секретарем НАТО. Пока это все. Были ли вообще какие-то дроны, также мне не ясно.
Грег Вайнер интервью - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января 2023, 14:23
Грег Вайнер: кто онРоссийский и американский бизнесмен, журналист, политолог, американист, постоянный участник политических шоу
— Между те, министерство обороны США переименовали в министерство войны по указу Дональда Трампа. Название будет действовать на весь срок его президентства. Зачем и к какой войне готовится Трамп?
— Трамп много раз говорил: хочешь мира, готовься к войне. Это одна из основных его формулировок, поэтому чем сильнее американская армия, тем сильнее мир на планете.
— Есть ли у Трампа сейчас возможность надавить на Зеленского и Европу и добиться от них перехода к компромиссу по Украине? Или ему вообще плевать на их мнение?
— Вчера Трамп выехал из Белого дома и заехал в ближайший рыбный ресторан, где он чудно пообедал, походил кругами вокруг и показал, какое спокойствие наступило в Вашингтоне после того, как он ввел туда Нацгвардию. Вот чем занимается Дональд Трамп. Он показывает, что Нацгвардии необходимо войти во все города Соединенных Штатов, где неспокойно.
Внутренняя политика — это основное, что его заботит. Трампу нужны успехи на внутреннем фронте, чтобы отчитываться перед электоратом, поэтому он сейчас больше концентрируется на расстоянии одна миля от Белого дома. Не более того.
— А может ли Трамп поддержать Европейскую партию войны, объявить санкции против России?
— Вчера у президента США прошли переговоры с Евросоюзом, на которых он потребовал от европейцев введения новых санкций чуть ли не в 100% по отношению к Индии и Китаю, потому что они покупают нефть у России. Он сказал, что Соединенные Штаты присоединятся к этим пошлинам.
Но что-то я не наблюдаю единства в рядах Евросоюза и США на эту тему. Я полагаю, что Трамп говорит про такие вещи специально, чтобы оправдать то, что он не вводит санкции против России.
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкТрамп заявил, что по-прежнему решительно настроен добиться мирного урегулирования на Украине
Трамп заявил, что по-прежнему решительно настроен добиться мирного урегулирования на Украине - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
— Готов ли Трамп на радикальный для него вариант — например, вести какие-то военные действия с Россией?
— Трамп многократно подчеркивал, что у него более чем адекватные отношения с Владимиром Путиным, которые носят дружеский характер. Поэтому я не думаю, что он будет действовать агрессивно в сторону России и ее президента. Его больше интересуют деловые проекты по осваиванию Северного морского пути и других природных богатств Российской Федерации.
— Виктор Орбан тем временем заявил, что после конфликта Украину разделят на три зоны — российскую, демилитаризованную и западную. Так он интерпретировал обсуждаемые Европой "гарантии безопасности". Что скажете про такие смелые заявления? Неужели без них Россия сама не разберется с Украиной?
— Пусть лучше Орбан объяснит российскому партнеру, почему он подписал договор с американской компанией Shell на поставку сниженного газа на Украину на 2 миллиарда кубометров. Вот что интересно. Россия дает ему льготные цены на поставки топлива, Орбан бьет себя кулаком в грудь "Я большой друг России" — и тут же отходит от покупок российской нефти.
А по поводу разделения Украины… Перед Венгрией ЕС поставил жесткие условия. Речь идет о том, чтобы принять новую методику голосования в Евросоюзе, когда не все страны смогут участвовать в этом процессе, а достаточно будет большинства голосов. Тогда мнение Венгрии и Словакии не будут учитывать и все. Я думаю, что Орбан этого боится.
— А что во Франции происходит, Грег? Стране грозит 4-я смена правительства за 10 месяцев, чего не было много десятилетий. Рейтинг Макрона 15%. Что значат такие факты и цифры?
— Они означают, что президент Макрон слаб, что его не воспринимают всерьез. Единственное, что фигура нового премьер-министра любопытна. С 2022 года он является министром обороны Франции, а то, что такой человек идет во власть премьер-министром, видимо, согласовывается с новой политикой Макрона.
Напомню, военный бюджет страны увеличился на 100%. Видимо, сейчас Франция будет заворачиваться в сторону милитаризации.
Александр Перенджиев интервью - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
13:31
Александр Перенджиев: После "залета русских дронов" в Польшу следует ожидать взрывов складов в Германии После ухода США из Европы начнется серьезное перераспределение финансов. И сейчас все европейские страны будут бороться за эти финансовые потоки. А Польша пытается выиграть эту борьбу: "Не давайте денег Германии и Франции. Давайте нам. По нам русские беспилотники бьют"
Как такие изменения могут повлиять на участие Европы в целом в переговорном процессе по Украине? Ведь Франция является одним из локомотивов ЕС.
— Локомотив Европы – это Германия, где есть и деньги, и возможности, и индустрия, и так далее. Вчера премьер-министр Баварии выступал на городском митинге и призвал еще раз к возрождению армии и мобилизации Германии, что немцы служили по военной повинности.
А в Франции — Макрон хочет остаться в Евросоюзе, чтобы после отставки в 2027 возглавить Евросоюз. Он молод, и у него много желания быть в политике, принимать решения, и так далее. Я думаю, вся карьера Макрона сейчас заточена на европейское будущее.
Трамп намерен вывести Америку с передовой линии украинского конфликта. Но это не значит, что он не заинтересован в том, чтобы конфликт закончился поражением России. Об этом в интервью Игорь Шишкин: Трамп будет доволен, если Европа оккупирует Украину и начнет прямую войну с Россией.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияУкраинаФранцияДональд ТрампЭммануэль МакронВиктор ОрбанЕСНАТОСШАмилитаризацияПольшаДмитрий Кулеба
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:04От Единой России, ЦБСТ и фонда "Наша Правда" ВС РФ получили новую технику
16:00Освобождение Мариуполя: как это было в 43-м...
15:57Грег Вайнер: Трамп готовится к войне, а Кулеба — к заявлениям в польских СМИ об Украине
15:46Катар в шоке от предательства США и Израиля, НАТО изучает жалобу Польши на атаку дронов. Новости к 15.45
15:45В России заявили о готовности обсудить с Польшей инцидент с БПЛА: отчет Минобороны
15:36На Рубцовском (Краснооскольском) направлении ВС РФ взяли в полуокружение Шандриголово
15:25Россия создала новые подразделения БПЛА, которые эффективны и создают серьёзные проблемы для ВСУ
15:18Порошенко* опять разбогател
15:02Польские СМИ публикуют новые фото дрона, упавшего в Польше
14:53Удар по заводу "Мотор Сич" в Волочиске: поражены мощности производства дальнобойных БПЛА
14:45Кремль не получал запросов на контакты от руководства Польши
14:42На Украине бывший физрук подкараулил и зарезал двух школьников
14:35Как роботы заменяют людей на фронте: Рожин о новой войне, которая идёт уже сейчас
14:27Глава ЕК хочет отменить правило единогласия в ЕС для принятия внешнеполитических решений
14:18Дроны прилетели в Польшу со стороны Украины - МИД РФ
13:54В ЕК призвали построить "стену беспилотников" после инцидента с БПЛА в Польше
13:48Трамп против новых санкций, Польша не считает налет БПЛА актом войны. Главное на 13:00 10 сентября
13:44ВС РФ выходят на подступы к Красному Лиману
13:40Трамп в случае урегулирования на Украине открыт к полному спектру экономического сотрудничества с Россией
13:37Инцидент с БПЛА не дает повода говорить о войне Польши с РФ - Туск
Лента новостейМолния