Грег Вайнер: Трамп готовится к войне, а Кулеба — к заявлениям в польских СМИ об Украине

Трамп обещает Евросоюзу поддержку США в случае, если ЕС введет новые санкции против Индии и Китая за покупку нефти у РФ. Такие заявления американский лидер делает специально и с определенной целью, уверен политолог-американист Грег Вайнер.

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8 сентября в интервью газете Corriere della Sera заявил, что был вынужден покинуть страну из-за указа Владимира Зеленского, который запрещает выезд бывшим дипломатам. — Грег, можем ли мы сказать, что бегство главы МИД Украины — это символ всеобщего бегства граждан с Украины, где уже становится невыносимо находиться даже тем, кто близок к власти?— Ситуация, конечно, довольно жесткая на Украине. Я недавно разговаривал с одним из моих коллег, который живет в городе Николаеве, и он мне рассказал, что уже не в состоянии ездить мимо кладбищ, которые полностью утыканными флажками погибших военнослужащих. Эмоционально очень-очень тяжело.Что касается Кулебы — думаю, правила игры меняются все время. Он — большая политическая фигура, и бежал, видимо, от того давления, которое на него оказывалось, и от прочих изменений в стране. А о том, какая модернизация ждет Украину, Кулеба, возможно, расскажет в польской прессе. Интересно его послушать.— А что происходит в Польше, где подняли панику, что на них напали российские дроны? Есть у вас свои версии?— Мне известно то же, что и всем. Ночью в Польше работало ПВО, якобы был массовый налет дронов — в каком количестве, непонятно. Польский премьер-министр Туск находится в контакте с генеральным секретарем НАТО. Пока это все. Были ли вообще какие-то дроны, также мне не ясно.— Между те, министерство обороны США переименовали в министерство войны по указу Дональда Трампа. Название будет действовать на весь срок его президентства. Зачем и к какой войне готовится Трамп?— Трамп много раз говорил: хочешь мира, готовься к войне. Это одна из основных его формулировок, поэтому чем сильнее американская армия, тем сильнее мир на планете.— Есть ли у Трампа сейчас возможность надавить на Зеленского и Европу и добиться от них перехода к компромиссу по Украине? Или ему вообще плевать на их мнение?— Вчера Трамп выехал из Белого дома и заехал в ближайший рыбный ресторан, где он чудно пообедал, походил кругами вокруг и показал, какое спокойствие наступило в Вашингтоне после того, как он ввел туда Нацгвардию. Вот чем занимается Дональд Трамп. Он показывает, что Нацгвардии необходимо войти во все города Соединенных Штатов, где неспокойно.Внутренняя политика — это основное, что его заботит. Трампу нужны успехи на внутреннем фронте, чтобы отчитываться перед электоратом, поэтому он сейчас больше концентрируется на расстоянии одна миля от Белого дома. Не более того.— А может ли Трамп поддержать Европейскую партию войны, объявить санкции против России?— Вчера у президента США прошли переговоры с Евросоюзом, на которых он потребовал от европейцев введения новых санкций чуть ли не в 100% по отношению к Индии и Китаю, потому что они покупают нефть у России. Он сказал, что Соединенные Штаты присоединятся к этим пошлинам.Но что-то я не наблюдаю единства в рядах Евросоюза и США на эту тему. Я полагаю, что Трамп говорит про такие вещи специально, чтобы оправдать то, что он не вводит санкции против России.— Готов ли Трамп на радикальный для него вариант — например, вести какие-то военные действия с Россией?— Трамп многократно подчеркивал, что у него более чем адекватные отношения с Владимиром Путиным, которые носят дружеский характер. Поэтому я не думаю, что он будет действовать агрессивно в сторону России и ее президента. Его больше интересуют деловые проекты по осваиванию Северного морского пути и других природных богатств Российской Федерации.— Виктор Орбан тем временем заявил, что после конфликта Украину разделят на три зоны — российскую, демилитаризованную и западную. Так он интерпретировал обсуждаемые Европой "гарантии безопасности". Что скажете про такие смелые заявления? Неужели без них Россия сама не разберется с Украиной?— Пусть лучше Орбан объяснит российскому партнеру, почему он подписал договор с американской компанией Shell на поставку сниженного газа на Украину на 2 миллиарда кубометров. Вот что интересно. Россия дает ему льготные цены на поставки топлива, Орбан бьет себя кулаком в грудь "Я большой друг России" — и тут же отходит от покупок российской нефти.А по поводу разделения Украины… Перед Венгрией ЕС поставил жесткие условия. Речь идет о том, чтобы принять новую методику голосования в Евросоюзе, когда не все страны смогут участвовать в этом процессе, а достаточно будет большинства голосов. Тогда мнение Венгрии и Словакии не будут учитывать и все. Я думаю, что Орбан этого боится.— А что во Франции происходит, Грег? Стране грозит 4-я смена правительства за 10 месяцев, чего не было много десятилетий. Рейтинг Макрона 15%. Что значат такие факты и цифры?— Они означают, что президент Макрон слаб, что его не воспринимают всерьез. Единственное, что фигура нового премьер-министра любопытна. С 2022 года он является министром обороны Франции, а то, что такой человек идет во власть премьер-министром, видимо, согласовывается с новой политикой Макрона.Напомню, военный бюджет страны увеличился на 100%. Видимо, сейчас Франция будет заворачиваться в сторону милитаризации.— Как такие изменения могут повлиять на участие Европы в целом в переговорном процессе по Украине? Ведь Франция является одним из локомотивов ЕС.— Локомотив Европы – это Германия, где есть и деньги, и возможности, и индустрия, и так далее. Вчера премьер-министр Баварии выступал на городском митинге и призвал еще раз к возрождению армии и мобилизации Германии, что немцы служили по военной повинности.А в Франции — Макрон хочет остаться в Евросоюзе, чтобы после отставки в 2027 возглавить Евросоюз. Он молод, и у него много желания быть в политике, принимать решения, и так далее. Я думаю, вся карьера Макрона сейчас заточена на европейское будущее.Трамп намерен вывести Америку с передовой линии украинского конфликта. Но это не значит, что он не заинтересован в том, чтобы конфликт закончился поражением России. Об этом в интервью Игорь Шишкин: Трамп будет доволен, если Европа оккупирует Украину и начнет прямую войну с Россией.

