Европейская "партия войны" и глубинное государство США заманивают Трампа в ловушку украинского конфликта

Европейская "партия войны" и глубинное государство США заманивают Трампа в ловушку украинского конфликта - 10.09.2025 Украина.ру

Европейская "партия войны" и глубинное государство США заманивают Трампа в ловушку украинского конфликта

Европейские сторонники конфронтации с Россией действуют в тандеме с глубинным государством США, пытаясь сорвать внешнеполитическую стратегию американского президента Дональда Трампа по снижению американского присутствия в Европе и заставить его продолжить курс экс-лидера США Джо Байдена на эскалацию украинского конфликта

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов.Эксперт пояснил, что стратегия Трампа предполагает сокращение обязательств перед Европой и переброску ресурсов для противодействия Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако европейские элиты и их союзники в американском истеблишменте активно сопротивляются этому курсу."Европейская партия войны работает в тандеме с глубинным государством и противниками Трампа. Тесно взаимодействует с чиновниками и конгрессменами, которые хотят, чтобы внутриполитический и внешнеполитический курс американского президента потерпел крах", — заявил Суслов.По его словам, эти силы готовы к затягиванию и даже эскалации конфликта на Украине, чтобы вынудить США сохранить вовлеченность в европейские дела."Трамп прекрасно понимает, что его хотят заманить в ловушку и заставить следовать курсу Байдена", — резюмировал эксперт.Полный текст интервью Дмитрия Суслова: Европа хочет довести ситуацию вокруг Украины до грани ядерной войны между Россией и США читайте на сайте Украина.ру.

