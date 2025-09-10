https://ukraina.ru/20250910/bespretsedentnyy-moment-polsha-trebuet-ot-nato-mobilizatsii-zapada-posle-intsidenta-s-bespilotnikami-1068469073.html

Беспрецедентный момент. Польша требует от НАТО мобилизации Запада после инцидента с беспилотниками

Беспрецедентный момент. Польша требует от НАТО мобилизации Запада после инцидента с беспилотниками - 10.09.2025 Украина.ру

Беспрецедентный момент. Польша требует от НАТО мобилизации Запада после инцидента с беспилотниками

Польша активирует статью 4 договора НАТО после ночного инцидента с дронами, нарушившими воздушное пространство страны. Премьер Дональд Туск призвал союзников к консолидации и усилению защиты границ НАТО. Ситуация рассматривается как серьезное испытание безопасности и вызывает политические и военные меры в Варшаве

2025-09-10T20:58

2025-09-10T20:58

2025-09-10T20:58

эксклюзив

польша

украина

россия

кароль навроцкий

анджей дуда

антон поляков

нато

сейм

генштаб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0a/1068468955_8:0:1668:934_1920x0_80_0_0_56bd89ba6b7df7c3a632e428224b5e10.png

Польша просит НАТО применить статью 4 Североатлантического договора, чтобы запустить консультации с союзниками по поводу ситуации с нарушением воздушного пространства страны беспилотниками. Об этом на заседании польского Сейма 10 сентября сообщил премьер-министр Республики Дональд Туск. По польской версии, накануне ночью в Польшу вторглись якобы российские беспилотники с территории Украины и Белоруссии.Статья 4 предусматривает консультации в случае, если одна из стран-участниц военно-политического блока заявит об угрозе территориальной целостности, политической независимости или безопасности. Однако Туск с трибуны парламента заявил о том, что статья 4 будет "лишь прелюдией к углубленному сотрудничеству в целях безопасности нашего неба и нашей границы, которая является границей НАТО"."И слов [о поддержке Польши] тут ни в коем случае не хватит. Мы будем ожидать во время консультаций, как по статье 4, так и политических консультаций между столицами, определенно большей поддержки. Это не наша война, это не война исключительно украинцев, это война и противостояние, которое Россия объявила всему свободному миру. И это должно, наконец, охватить всех без исключения", - заявил Туск.Что произошло?Вечером 9 сентября польские власти сообщили о начале массированной атаки Украины беспилотниками и ракетами. В 22:06, по версии польского Генштаба, которую озвучил Туск, польскую армию привели в режим повышенной готовности. В воздух подняли авиакомплексы раннего обнаружения типа Saab и AWACS. В предполагаемый район нарушения воздушного пространства направили два F-35, два F-16, вертолеты Ми-24, Ми-17 и Black Hawk.Около 23:30 поляки зафиксировали первое нарушение воздушного пространства неопознанным летательным объектом. Последнее нарушение зафиксировано в 6:30 утра 10 сентября. Польские власти сообщили о 19 подобных случаях с оговоркой: пока данные не точные из-за погодных условий.Всего поляки сбили три беспилотника. Власти предполагают, что, возможно, были уничтожены и четыре цели, но пока физических подтверждений этому нет. Куда делись остальные - упали или пролетели мимо - неизвестно. Местные гражданские и военные службы ищут какие-либо останки сбитых объектов с ночных часов. Жителей Польши попросили звонить в полицию, пожарным или вообще куда угодно, если они найдут какие-то неизвестные железки на земле.Ночью президент Польши провел заседание оперативного штаба. К утру польские власти запустили консультации с представителями Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции и стран Прибалтики.Польские выводыВ результате ночной инцидент в Польше назвали "драматической ситуацией" и сделали внутриполитические выводы. Во-первых, премьер-министр страны призвал Сейм объединиться "в один кулак", как он и президент, несмотря на разные геополитические взгляды. Во-вторых, инцидент объяснили якобы попыткой повлиять на внутреннюю ситуацию в Польше. В-третьих, инцидент назван частью большой операции в рамках военных учений России и Белоруссии."Сегодня нет оснований утверждать, что мы находимся в состоянии войны, но нет сомнений, что эта провокация выходит за рамки прежних границ и носит несравненно более опасный характер с точки зрения Польши", - сказал Туск.Варшава выступает за мобилизацию Запада против "восточной угрозы", так как устала от ненастоящих, "бумажных союзов". Туск уточнил, что под "Западом" он имеет в виду членов НАТО.А пока Варшава ведет переговоры, Польша неизвестным образом готовится принять участие в российско-белорусских учениях - министр обороны "будет выполнять определенную миссию, связанную с тем, что произошло".С военной точки зрения испытание дронами прошло успешно для польской ПВО, заявил журналистам в кулуарах Сейма министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. По его мнению, ситуация, которая спровоцировала координацию всех польских экстренных служб, является политическим тестом для государства."Это была действительно первая такого рода проверка, когда речь идет о проблемах вообще всего НАТО. Мы имеем дело де-факто с первой такой ситуацией в рамках альянса, когда над натовской землей сбили чужие объекты, дроны", - сказал он.Польские политики тем временем заявили о необходимости увеличить производство дронов в стране. Депутатов "Конфедерации" под руководством Славомира Ментцена огорчает тот факт, что Украина и Россия производят миллионы дронов в год, когда у Польши есть многолетний контракт на строительство 10 тысяч беспилотников.Президент Польши Кароль Навроцкий получил полный отчет от начальника генштаба Войска польского генерала Веслава Кукулы. Генштабу нужно еще 48 часов, чтобы провести полный анализ произошедшего. Пока Навроцкий не ознакомился с документом, но запланировал созыв Совета нацбезопасности Республики."Это будет момент, когда все политические партии, председатель парламентских собраний и самые важные люди в государстве будут обсуждать не только то, что произошло, но и то, что, что мы должны делать в будущем, чтобы такого рода ситуации не возникало. На протяжении всего процесса, уважаемые господа, я тоже оставался на связи на регулярной основе и с президентами наших союзных государств, а также с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Это беспрецедентный момент в истории Североатлантического альянса и в истории новейшей Польши. Эта атака дронов действительно, дорогие дамы и господа, уникальна, поэтому мы должны извлечь все последствия из того, что произошло", - заявил Навроцкий в обращении к нации.Недоверие поляковЖители Польши неохотно верят тому, о чем им сообщают власти. На момент публикации гражданам не предъявили ни одного доказательства того, что дроны были российскими. Кроме того, заявления о том, что обстановка находится под контролем, подвергается насмешкам. Такое уже было, когда в 2022 году в Пшеводуве упала ракета украинской ПВО, произошел взрыв и погибли два человека.А неделю назад бывший президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша граничит на востоке со страной, которая всячески пытается втянуть ее в боевые действия, - Украиной. Что же получается, возмущаются комментаторы: Украина напала на страну НАТО и хочет войти в состав ЕС?Возможно, такой точки зрения придерживаются не все поляки, но по крайней мере об этом пишут польские телезрители в комментариях к трансляциям местных телеканалов.Потому что в качестве доказательств им показывают поврежденную неизвестно чем крышу частного дома в селе Вырыки в Люблинском воеводстве и огороженный красными тряпками кусок земли в поле с расстояния минимум в сотню метров. Также в СМИ сообщается о якобы сбитиях или падениях беспилотников в нескольких воеводствах:Дом в Вырыках странным образом пострадал минимально. Выглядит так, будто кто-то снял металлическую кровлю, оставил деревянные стропила, выбил несколько газосиликатных блоков, а пластиковый стеклопакет оставил нетронутым. Плюс вообще никто в Польше не пострадал за минувшую ночь.Польский генерал Дариуш Вронский в эфире телеканала TVRepublika обратил внимание на то, что дроны, скорее всего, были разведывательными и не начинены боевой частью. По его словам, если бы реальная российская "Герань" попала бы в частный дом, то от него мало что осталось бы.В итоге большинство польских журналистов находятся в недоумении: информации настолько мало, что отбивает желание спекулировать напрочь.Тревогу не объявлялиПока польские власти говорят о единстве политиков, простые поляки буквально недоумевают. Обычным смертным, оказывается, и вовсе не нужно ничего знать как об инциденте, так и о потенциальных атаках. В случае чего их не будут предупреждать ни о чем.В МВД Польши провели специальный брифинг по ситуации. Поляков, оказывается, не предупреждали о работе ПВО потому, что иначе они бы начали убегать."Я думаю, что такое оповещение у части жителей, граждан Польши вызвало бы полную панику и реакцию под влиянием эмоций. Это естественно: мы люди, мы эмоционально реагируем. Я, честно говоря, если бы как гражданин получила такое оповещение, я бы подумала, что мне нужно собрать детей, взять машину и уехать из страны", - сказала официальный представитель МВД Польши Каролина Галицкая.А польских военных предупреждали о возможных инцидентах их белорусские коллеги. Силы и средства ПВО отслеживали беспилотники, которые потеряли курс в результате воздействия на них средствами радиоэлектронной борьбы.Часть дронов залетела на территорию Белоруссии, где и была сбита. Часть полетела в сторону Польши, о чем белорусы предупредили и поляков, и литовцев. Об этом сообщил начальник белорусского Генштаба генерал-майор Павел Муравейко."Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы.Справедливости ради стоит отметить, что польская сторона также информировала белорусские дежурные боевые расчеты о приближении к границе Республики Беларусь неопознанных летательных аппаратов с территории Украины", - заявил он.Обмен информацией между Литвой, Польшей и Белоруссией происходит в рамках обязательств об обмене информацией о воздушной обстановке с Польшей и странами Балтии.К консультациям открытыВ Минобороны России подтвердили факт ночного удара высокоточным оружием по предприятиям ВПК в западных областях Украины. Все назначенные объекты были поражены.Объекты для поражения на территории Польши не планировались, заявили в Минобороны РФ. Хотя бы потому, что максимальная дальность российских беспилотников, которые якобы пересекли границу Польши, не превышает 700 километров. В оборонном ведомстве предложили польской стороне провести консультации.

https://ukraina.ru/20250710/v-polshe-panikuyut-strana-bezzaschitna-pered-dronami-1064989163.html

польша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

эксклюзив, польша, украина, россия, кароль навроцкий, анджей дуда, антон поляков, нато, сейм, генштаб, ми-24, f-16, f-35