https://ukraina.ru/20250910/1068474477.html

Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ закроют Купянск и Боровую, окончательно демонтировав Сумской участок

Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ закроют Купянск и Боровую, окончательно демонтировав Сумской участок - 10.09.2025 Украина.ру

Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ закроют Купянск и Боровую, окончательно демонтировав Сумской участок

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру.

2025-09-10T17:27

2025-09-10T17:27

2025-09-10T17:27

эксклюзив

спецоперация

андрей билецкий

вооруженные силы украины

украина

купянск

оскол

сумы

красный лиман

северский донец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/10/1063928906_1:0:1288:724_1920x0_80_0_0_c0cd5d5c1234d122a00b4158918a916d.jpg

Несмотря на все разговоры о скором падении Купянска, полагаю, что Украина в ближайшее время сможет усилить оборону города. Если она его потеряет, это будет очень тяжелым политическим и военным поражением. Это крупный железнодорожный узел с удобной переправой через Оскол, который позволит нам продвигаться вглубь Харьковской области и вернуть утраченные позиции в сентябре 2022 года.Хотя противник вновь оказался в трудной ситуации, когда ему надо выбирать, что усиливать. У него ведь сложная ситуация и под Боровой, и под Красным Лиманом. А территория там по развитости транспортных сетей и крепких зданий для размещения войск не такая уж богатая. Да, это направление вроде бы второстепенное, но кризис все равно надвигается.Мне кажется, враг все же наскребет силы для прикрытия Купянска и Боровой, окончательно демонтировав Сумское направление.Кстати, украинская пропаганда сейчас строит конспирологические теории, что киевский режим специально создает кризис на этом направлении для 3-й корпуса во главе с нацистом Билецким*, чтобы потопить его политические амбиции. Я в это не верю. Я бы руководствовался тезисом Пелевина: "Миром правит не тайная ложа, а явная лажа" (смеется).Противник слишком уверовал в себя, учитывая, что наши войска на северном берегу Северского Донца на фоне всех остальных не показывали блестящих успехов. Они вели вязкие муторные сражения. Украина сочла, что сможет сдержать этот наш темп наличными силами. Ослабления этого участка нет, но и усиления тоже нет. За исключением постоянно мигрирующих сил беспилотных систем.Северо-западный участок не такой бедный родственник для ВСУ, как бывшее Южно-Донецкое направление.Наверное, тут сохранится прежний темп нашего продвижения. "Шаг вперед-два шага назад-два шага вперед". С другой стороны, мы же видим, что в Серебрянском лесничестве ни с того, ни с сего (хотя причины понятны) украинские войска резко просели по боеспособности и не смогли сдержать очередного натиска. Может быть, севернее и западнее случится нечто подобное, когда мы за короткий срок продвинемся на 5 километров.* Террористическая организация, запрещенная в РФ.

https://ukraina.ru/20250709/vladimir-noskov-kto-on-1064953012.html

https://ukraina.ru/20250909/1068412487.html

украина

купянск

оскол

сумы

красный лиман

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, андрей билецкий, вооруженные силы украины, украина, купянск, оскол, сумы, красный лиман, северский донец