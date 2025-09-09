https://ukraina.ru/20250909/zhivov-vzyatie-pokrovska-otkroet-put-k-zaklyuchitelnoy-stadii-osvobozhdeniya-donbassa-1068316819.html
Живов: взятие Покровска откроет путь к заключительной стадии освобождения Донбасса
Живов: взятие Покровска откроет путь к заключительной стадии освобождения Донбасса - 09.09.2025 Украина.ру
Живов: взятие Покровска откроет путь к заключительной стадии освобождения Донбасса
Освобождение Покровска (Красноармейска) станет ключевым этапом в операции по взятию под контроль всего Донбасса, поскольку откроет возможность перерезать критически важные пути снабжения группировки ВСУ и выйти на подступы к Павлограду
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов.Комментируя сообщения о выходе российских штурмовых групп в центр Покровска, собеседник издания призвал не торопиться с преждевременными выводами, но подчеркнул стратегическое значение города."Как только будет освобожден Покровск, противнику будет оборонять оставшуюся под его контролем часть Донбасса гораздо труднее, потому что мы выйдем на ряд ключевых магистралей и сможем перерезать снабжение этой группировки ВСУ", — заявил Живов.Он также отметил, что взятие Покровска и соседнего Мирнограда создаст угрозу для важного промышленного центра ВСУ. Живов резюмировал, что освобождение этих населённых пунктов ознаменует переход к завершающему этапу операции."После взятия Покровска и его города-спутника Мирнограда можно будет сказать, что началась заключительная стадия освобождения Донбасса", — заключил эксперт.Ранее стало известно, что на Покровском направлении формируется котел: ключевые трассы под контролем российских войск. Отмечалось, что российские подразделения ведут активное наступление на Покровском направлении, создавая угрозу полного окружения для крупной группировки ВСУ в районе Покровска, Мирнограда и Родинского.Полный текст интервью Алексея Живова: Россия переосмыслила стратегию применения дронов и скоро кардинально изменит облик войны читайте на сайте Украина.ру.
Живов: взятие Покровска откроет путь к заключительной стадии освобождения Донбасса
Освобождение Покровска (Красноармейска) станет ключевым этапом в операции по взятию под контроль всего Донбасса, поскольку откроет возможность перерезать критически важные пути снабжения группировки ВСУ и выйти на подступы к Павлограду
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов.
Комментируя сообщения о выходе российских штурмовых групп в центр Покровска, собеседник издания призвал не торопиться с преждевременными выводами, но подчеркнул стратегическое значение города.
"Как только будет освобожден Покровск, противнику будет оборонять оставшуюся под его контролем часть Донбасса гораздо труднее, потому что мы выйдем на ряд ключевых магистралей и сможем перерезать снабжение этой группировки ВСУ", — заявил Живов.
Он также отметил, что взятие Покровска и соседнего Мирнограда создаст угрозу для важного промышленного центра ВСУ. Живов резюмировал, что освобождение этих населённых пунктов ознаменует переход к завершающему этапу операции.
"После взятия Покровска и его города-спутника Мирнограда можно будет сказать, что началась заключительная стадия освобождения Донбасса", — заключил эксперт.
Ранее стало известно, что на Покровском направлении формируется котел: ключевые трассы под контролем российских войск
. Отмечалось, что российские подразделения ведут активное наступление на Покровском направлении, создавая угрозу полного окружения для крупной группировки ВСУ в районе Покровска, Мирнограда и Родинского.