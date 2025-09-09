https://ukraina.ru/20250909/zhivov-vzyatie-pokrovska-otkroet-put-k-zaklyuchitelnoy-stadii-osvobozhdeniya-donbassa-1068316819.html

Живов: взятие Покровска откроет путь к заключительной стадии освобождения Донбасса

Освобождение Покровска (Красноармейска) станет ключевым этапом в операции по взятию под контроль всего Донбасса, поскольку откроет возможность перерезать критически важные пути снабжения группировки ВСУ и выйти на подступы к Павлограду

2025-09-09T04:20

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов.Комментируя сообщения о выходе российских штурмовых групп в центр Покровска, собеседник издания призвал не торопиться с преждевременными выводами, но подчеркнул стратегическое значение города."Как только будет освобожден Покровск, противнику будет оборонять оставшуюся под его контролем часть Донбасса гораздо труднее, потому что мы выйдем на ряд ключевых магистралей и сможем перерезать снабжение этой группировки ВСУ", — заявил Живов.Он также отметил, что взятие Покровска и соседнего Мирнограда создаст угрозу для важного промышленного центра ВСУ. Живов резюмировал, что освобождение этих населённых пунктов ознаменует переход к завершающему этапу операции."После взятия Покровска и его города-спутника Мирнограда можно будет сказать, что началась заключительная стадия освобождения Донбасса", — заключил эксперт.Ранее стало известно, что на Покровском направлении формируется котел: ключевые трассы под контролем российских войск. Отмечалось, что российские подразделения ведут активное наступление на Покровском направлении, создавая угрозу полного окружения для крупной группировки ВСУ в районе Покровска, Мирнограда и Родинского.Полный текст интервью Алексея Живова: Россия переосмыслила стратегию применения дронов и скоро кардинально изменит облик войны читайте на сайте Украина.ру.

