Вы чьих будете: как на Украине президента назначать будут - 09.09.2025
Вы чьих будете: как на Украине президента назначать будут
Чем ближе выборы, тем больше разоблачений и компроматов. Это национальная особенность сменяемости власти на Украине. И хотя Зеленский засиделся в кресле президента и пока не собирается его покидать, однако борьба за "гетманат" уже идёт, хоть и не так явно.
У западных партнёров в этой гонке пауков свои фавориты. У Германии, например, мэр Киева Кличко. У Великобритании – очевидно, генерал Залужный. США ставят на несколько кандидатов и не складывают яйца в одну корзину. Подтверждением этих политических интриг служит статья в немецкой газете Die Welt, в которой идёт речь о том, что главным руководителем подрывов газопровода "Северный поток" был как раз Валерий Залужный. Версия, что этот теракт проводился сугубо украинской властью без участия спецслужб иностранных государств не раз подвергался критике со стороны российской власти. Например, помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев не считает версию прокуратуры ФРГ правдоподобной и даже назвал её "нелепой". Об этом он заявил в колонке изданию "Коммерсантъ": "Однозначно речь идет о диверсионном акте, выполненном на весьма профессиональном уровне. Уничтожение участка подводного трубопровода — сама по себе достаточно сложная задача, особенно если требуется максимально незаметная работа без привлечения специально оборудованного судна. В случае ''Северных потоков'', очевидно, эту задачу решала высококлассная команда диверсантов". Подобный опыт и компетенцию имеют, например, британские спецслужбы. А вот почему немецкие власти настаивают на исключительно украинском исполнении и при чём здесь будущие выборы – анализировали в своих соцсетях эксперты.Публицист Семён УраловПодрыв "Северных потоков", предположительно, выполнялся по поручению экс-главкома Залужного, анонимно заявил Die Welt немецкий следователь по делу. Какой классный европейский междусобойчик. Только-только на прошлой неделе в украинских СМИ тиснули соцопрос, где Залужный опережает Зеленского в поддержке украинцев, как немецкий следователь решил анонимно поделиться с Die Welt, что так-то Залужный – главный террорист современности. А проще говоря, не лезь, Британия в наш калашный ряд. У нас свой президент Украины имеется – даже ещё почти не просроченный).Политолог Алексей НаумовЗападные медиа пишут, что Валерий Залужный лично координировал атаки на "Северные потоки", чем нанес ущерб безопасности ЕС. Валерий Залужный, напомню, один из главных конкурентов Владимира Зеленского в борьбе за президентское кресло. Примечательно.Политолог Марат БашировНемцы начинают топить Залужного. У них свой кандидат на пост президента Украины - Кличко (мэр Киева). ... Газета Welt пишет, что террористы подорвали Северные потоки по заданию главкома ВСУ Залужного. Он сформировал команду для яхты "Андромеда", которую считают причастной к диверсии. Немецкие следователи "убеждены, что раскрыли дело", и имеют многочисленные доказательства причастности "украинских ведомств". ... Из потенциальных сильных кандидатов на выборы пока "нарисовываются" - сам Зе, Залужный, Кличко и Порошенко*.Украинский политик Александр ДубинскийВсе ОП-шные ( офис президента) СМИ пишут о “противостоянии Залужного с Зеленским”, а это означает только одно - никакого противостояния нет. Клан Кучмы-Пинчука, контролирующий Украину с 90-х, готовит очередную замену марионетки во главе Украины, как это было с заменой Порошенко* на Зеленского - более подходящего для того, чтобы развязать войну. Сценарий этой замены максимально прост - зачистив политическое поле, Зеленский просто не пойдет на выборы, и передаст таким образом власть Залужному. Пинчук уже готовит команду, которая поведет Залужному партию в парламент - обратите внимание на Железняка и собравшихся вокруг него соросят, включая Шабунина. Их приход к власти будет финальным актом существования независимой Украины в XX-XXI веках.*Пётр Порошенко - внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Вы чьих будете: как на Украине президента назначать будут

06:02 09.09.2025
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныЗалужный и Зеленский
Залужный и Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Чем ближе выборы, тем больше разоблачений и компроматов. Это национальная особенность сменяемости власти на Украине. И хотя Зеленский засиделся в кресле президента и пока не собирается его покидать, однако борьба за "гетманат" уже идёт, хоть и не так явно.
У западных партнёров в этой гонке пауков свои фавориты. У Германии, например, мэр Киева Кличко. У Великобритании – очевидно, генерал Залужный. США ставят на несколько кандидатов и не складывают яйца в одну корзину.
Подтверждением этих политических интриг служит статья в немецкой газете Die Welt, в которой идёт речь о том, что главным руководителем подрывов газопровода "Северный поток" был как раз Валерий Залужный. Версия, что этот теракт проводился сугубо украинской властью без участия спецслужб иностранных государств не раз подвергался критике со стороны российской власти.
Например, помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев не считает версию прокуратуры ФРГ правдоподобной и даже назвал её "нелепой".
Об этом он заявил в колонке изданию "Коммерсантъ": "Однозначно речь идет о диверсионном акте, выполненном на весьма профессиональном уровне. Уничтожение участка подводного трубопровода — сама по себе достаточно сложная задача, особенно если требуется максимально незаметная работа без привлечения специально оборудованного судна. В случае ''Северных потоков'', очевидно, эту задачу решала высококлассная команда диверсантов". Подобный опыт и компетенцию имеют, например, британские спецслужбы.
А вот почему немецкие власти настаивают на исключительно украинском исполнении и при чём здесь будущие выборы – анализировали в своих соцсетях эксперты.
Публицист Семён Уралов
Подрыв "Северных потоков", предположительно, выполнялся по поручению экс-главкома Залужного, анонимно заявил Die Welt немецкий следователь по делу. Какой классный европейский междусобойчик. Только-только на прошлой неделе в украинских СМИ тиснули соцопрос, где Залужный опережает Зеленского в поддержке украинцев, как немецкий следователь решил анонимно поделиться с Die Welt, что так-то Залужный – главный террорист современности. А проще говоря, не лезь, Британия в наш калашный ряд. У нас свой президент Украины имеется – даже ещё почти не просроченный).
Политолог Алексей Наумов
Западные медиа пишут, что Валерий Залужный лично координировал атаки на "Северные потоки", чем нанес ущерб безопасности ЕС. Валерий Залужный, напомню, один из главных конкурентов Владимира Зеленского в борьбе за президентское кресло. Примечательно.
Политолог Марат Баширов
Немцы начинают топить Залужного. У них свой кандидат на пост президента Украины - Кличко (мэр Киева). ... Газета Welt пишет, что террористы подорвали Северные потоки по заданию главкома ВСУ Залужного. Он сформировал команду для яхты "Андромеда", которую считают причастной к диверсии. Немецкие следователи "убеждены, что раскрыли дело", и имеют многочисленные доказательства причастности "украинских ведомств". ... Из потенциальных сильных кандидатов на выборы пока "нарисовываются" - сам Зе, Залужный, Кличко и Порошенко*.
Украинский политик Александр Дубинский
Все ОП-шные ( офис президента) СМИ пишут о “противостоянии Залужного с Зеленским”, а это означает только одно - никакого противостояния нет. Клан Кучмы-Пинчука, контролирующий Украину с 90-х, готовит очередную замену марионетки во главе Украины, как это было с заменой Порошенко* на Зеленского - более подходящего для того, чтобы развязать войну. Сценарий этой замены максимально прост - зачистив политическое поле, Зеленский просто не пойдет на выборы, и передаст таким образом власть Залужному. Пинчук уже готовит команду, которая поведет Залужному партию в парламент - обратите внимание на Железняка и собравшихся вокруг него соросят, включая Шабунина. Их приход к власти будет финальным актом существования независимой Украины в XX-XXI веках.
*Пётр Порошенко - внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
