https://ukraina.ru/20250909/s-demokratiey-ne-ochen-kak-germaniya-pytaetsya-navredit-rossii-1068409854.html

"С демократией не очень": как Германия пытается навредить России

"С демократией не очень": как Германия пытается навредить России - 09.09.2025 Украина.ру

"С демократией не очень": как Германия пытается навредить России

Антироссийская риторика властей Германии находит свое подтверждение в конкретных делах. Досаждать стараются даже в мелочах

2025-09-09T16:42

2025-09-09T16:42

2025-09-09T16:42

эксклюзив

германия

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/13/1064022211_0:0:3616:2034_1920x0_80_0_0_c9279f23bb7832d9c77bddb02808c277.jpg

Снимали с рейсовВ июне этого года в Санкт-Петербурге по традиции состоялся международный экономический форум (ПМЭФ). На этот раз его посетили 24,2 тыс. человек из 144 стран и территорий.Участников и гостей мероприятия могло быть еще больше, если бы в некоторых государствах не стали бы чинить препятствия для своих граждан, которые собирались на форум в Россию.Речь идет в данном случае о Германии, о чем на днях рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЭФ Антон Кобяков. Оказалось, что немецкие спецслужбы сделали так, что некоторые представители этой страны не смогли добраться до Санкт-Петербурга."Взять, например, прошедший Петербургский международный экономический форум, там BND (Федеральная разведывательная служба Германии – ред.) снимала немцев с рейса, которые ехали в Россию на ПМЭФ. Наверное, как-то у них там с демократией не очень", - рассказал он.Конкретных фамилий Кобяков не назвал, однако в анонсе форума отмечалось, что в его работе планировалось участие представителей деловых кругов ФРГ - инвесторов, экспертов в области промышленности, высоких технологий, сельского хозяйства и культуры.Там же приводился комментарий управляющего партнера Kempkens x Kohler GmbH Оливера Кемпкенса, который до России доехал и в работе форума участие принял. Также как и его соотечественники - операционный директор Deloitte CIS Томас Дикс, депутат Бундестага, музыкант Маттиас Моосдорф и режиссер-постановщик Ханс-Йоахим Фрай.Представители Германии даже провели брифинг, на котором выразили надежду на нормализацию отношений между Берлином и Москвой, однако нынешние немецкие власти этой нормализации явно не хотят.В поисках "российских шпионов"Инцидентам с участниками форума в Санкт-Петербурге предшествовали другие антироссийские заявления и откровенные провокации со стороны немецких спецслужб. В июле этого года Служба военной контрразведки Германии проинформировала, что в стране якобы зафиксированы участившиеся случаи "шпионажа" и "гибридных мер" со стороны РФ."Подход стал более массовым и агрессивным. Они действуют методами, известными со времен холодной войны, и расширяют свой инструментарий", - сказала глава разведки Мартина Розенберг.В Германии расцветает самая натуральная шпиономания. Российские агенты мерещатся уже везде и всюду – кибератаки, диверсии на линиях снабжения, дезинформация и даже запуски БПЛА с особой защитой от средств радиоэлектронной борьбы.Немецкое информационное агентство dpa утверждает, что число таких случаев будто бы выросло вдвое за последний год.Проводятся и реальные судебные процессы над такими "шпионами". В 2024 году в Баварии был задержан российский немец Дитер С., который согласно материалам уголовного дела в 2014-2016 гг. служил в ополчении Донбасса. После начала СВО по заданию российской разведки он якобы планировал диверсии на объектах инфраструктуры, связанных с оказанием Германией военной помощи Украине. Вместе с ним по делу в качестве обвиняемых проходят еще три человека. Все они имеют двойное гражданство – РФ и Германии.В мае этого года с санкции федеральной прокураты были арестованы трое граждан Украины. Они будто бы тоже готовили диверсии по заданию РФ, но гораздо более изощренные.Так, они якобы готовили отправку взрывных и зажигательных устройств, спрятанных в почтовые посылки. Возможно, речь идет об истории с несколькими посылками, которые самовоспламенялись в нескольких европейских городах летом прошлого года, о чем сообщала пресс-служба немецкой разведки.Немецкие власти всячески раздувают "российскую угрозу"."Мы убеждены, что Россия постоянно ведет шпионскую деятельность в ущерб интересам Германии. Она ведется и тогда, когда ее осуществляют уже не собственные агенты, а выездные агенты или люди, которые работают под прикрытием и приезжают в Германию как бизнесмены, журналисты или ученые, но на самом деле занимаются шпионажем в пользу России. Разумеется, в российском арсенале есть и диверсионная деятельность. Москва может быть жизненно заинтересована в том, чтобы препятствовать или усложнять поставки оружия в Украину, а страна, которая готова вести войну самыми жестокими методами, не будет чураться диверсий. В этом отношении мы в Германии должны быть готовы к такому сценарию", - заявил в апреле прошлого года глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Томас Хальденванг.Понятно, что все эти истории с поимками российских диверсантов высосаны из пальца. Нагнетаемая истерия позволяет Берлину переключать внимание населения с внутренних проблем Германии на поиски "вражеских агентов". Кроме того, под этим соусом удобно проводить расширение полномочий разведывательных ведомств, но не для борьбы с мифическими "агентами Кремля", а для цементирования режима и его защиты от любых внутренних угроз.О том, как в Германии сегодня идут процессы милитаризации и фашизации - в материале издания Украина.ру Александр Камкин: Германия отменила долговой тормоз, чтобы подготовиться к войне через пять лет.

https://ukraina.ru/20250904/vsepogloschayuschaya-strast-rossiyskaya-razvedka-obnarodovala-interesnye-fakty-pro-mertsa-1068143852.html

германия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, германия, россия, петербургский международный экономический форум (фонд)