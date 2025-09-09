https://ukraina.ru/20250909/farkhad-ibragimov-esli-iran-i-izrail-nachnut-novuyu-voynu-tramp-uzhe-ne-pridet-na-pomosch-netanyakhu-1068414068.html

Фархад Ибрагимов: Если Иран и Израиль начнут новую войну, Трамп уже не придет на помощь Нетаньяху

Если начнется ближневосточная заварушка, и Нетаньяху пойдет на Иран, Трамп уже не будет его так рьяно поддерживать. Есть предположение, что акция, которую Нетаньяху устроил в отношении Ирана в июне, не была до конца согласована с Трампом. Его поставили перед фактом, что очень разозлило американского президента. Это был удар по репутации Трампа.

2025-09-09T18:14

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов.- Фархад, в Пекине 2 сентября был подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода в Китай "Сила Сибири - 2". Некоторые эксперты предполагают, что Китай после длительных переговоров согласился на реализацию этого проекта, потому что в Пекине осознают неизбежность нового ближневосточного конфликта между Ираном и Израилем, который сделает невозможными поставки энергоресурсов с Ближнего Востока. Как вы оцениваете перспективы такого конфликта?- Я бы рассматривал проект "Сила Сибири-2" не только через призму ближневосточного конфликта. Россия является, пожалуй, единственной страной в мире, которая сумеет обеспечить той или иной стране энергетическую безопасность. Китай входит в число стран, с которыми Россия выстраивает доверительные, прагматичные и прочные отношения.У Китая действительно есть справедливые опасения относительно того, что ближневосточный конфликт вновь может вспыхнуть. Уже в самом Иране гадают, когда начнется вторая фаза израильских ударов. Китай, который зависит от иранских энергоресурсов не может не принимать это во внимание. Но "Сила Сибири-2" к ситуации на Ближнем Востоке не имеет никакого отношения, потому что планы по реализации этого проекта существовали давно.Совершенно справедливыми были обоснования этого проекта. Потребности Китая в энергоресурсах растут. Так что Росся здесь не второй вариант и не запасной аэродром.Не только Китай, но и Индия, и Турция, которая также закупает иранскую нефть, все они опасаются того, что в ноябре-декабре опять возникнет новая волна ирано-израильского противостояния, и ситуация может быть значительно хуже, чем в июне месяце.- Стороны и в этот раз ограничатся воздушными ударами?- Нет. Если начнется вторая фаза война, она будет жестче и агрессивнее. Израиль неудовлетворен итогами июньской операции. Израильская сторона считает, что не достигла всех поставленных целей, иначе она бы не задумывала вторую фазу войну.Ведь конечной целью была фрагментация Исламской республики с последующим распадом самого иранского государства. То есть ядерная программа была лишь поводом. У многих экспертов в области военных технологий есть ощущение, что Израиль как раз обладает ядерным оружием. Если исходить из этой парадигмы, то Иран имеет право на получение ядерного оружия.Но Ираном подписан договор о нераспространении ядерного оружия. Иран не нарушал до последнего времени условия СВДП, впускал инспекторов МАГАТЭ, которые и сообщили в своем отчете о том, что якобы Иран начинает производить ядерное оружие, но потом отказались от своих слов, когда война уже началась.Израиль не остановится, потому что единственным вариантом для него является битва не на жизнь, а на смерть. Примерно таких же позиций придерживается Иран. Ни о каких переговорах речь не идет. Если еще в июне глава МИД и президент Пезешкиан старались подбирать выражения и не эскалировать обстановку своими заявлениями. В этот раз ситуация будет иной. В Иране произошли очень серьезные кадровые перестановки. Возник новый институт, Совет обороны, который курирует лично верховный лидер, а возглавляет его Али Лариджани, один из, хоть и умеренных, но консерваторов, жестко настроенных в отношении Израиля, но при этом лояльных в отношении переговоров с европейскими странами.- По июньским событиям сложилось впечатление, что Иран беззащитен. Израилю удалось уничтожить точечными ударами 30 представителей военно-политического руководства страны и от 111 до 14 физиков-ядерщиков. Сможет ли Иран обеспечить свою безопасность в этот раз, или все пройдет еще более плачевно для него?- Иранцы слишком надеялись на переговоры, которые им предложил Трамп в апреле. Это их погубило. В Иране до последнего многие, и ваш покорный слуга, в частности, были убеждены, что ударов не будет. На самом деле, перед нами разыграли грандиозный спектакль, который можно номинировать на Оскар.С одной стороны, Запад весь мир уверял, что готов к переговорам и не хочет войны, но в итоге эту войну и создал. Свою роль сыграли Франция и Германия, которые сыграли на руку Израилю.Сейчас Иран ведет работу над ошибками. Насколько она будет эффективной, сказать сложно. Кадровые назначения вселяют надежду на то, что Иран сможет выстоять. Но и при всем том, что Иран был захвачен врасплох, он устоял, несмотря на то что впервые США нанесли удар по его территории противобункерной бомбой. То есть Иран в июне не победил, но точно не проиграл.В июньской войне победителей не было, но если сравнивать промежуточные итоги, то Иран в более выигрышном положении, потому что Израиль не добился своих целей. Он ослабил иранскую машину, но не уничтожил ее. А Иран самосохранился, понеся сопутствующие потери, которые он быстро восполняет, чтобы восстановить обороноспособность.- Если вернуться к событиям саммита ШОС, то глава евродипломатии Кая Каллас, оценивая итоги встречи мировых лидеров, заявила, что Россия, КНР, Иран, КНДР бросают вызов "миропорядку, основанному на правилах". Какое определение этому порядку вы могли бы предложить?- Правил никаких нет. Европейцы все еще живут в своем мирке и считают, что миропорядок, сформированный после распада СССР продолжает существовать.Россия до последнего надеялась на то, что европейцы будут вести более последовательно и аккуратно. Но мы увидели в ответ на благородное поведение России и аккуратное поведение Китая и ряда стран глобального юга, в частности, Индии, хамское поведение в отношении всех насЕвропейцы считают, что весь мир должен жить по мифическим правилам, которые они выдумали. И они смертельно боятся того, что мир будет полицентричным, или, как говорят, многополярным. Они привыкли находиться в зоне комфорта, которая подразумевает наличие гегемона в лице США. А Европа будет и дальше строить свои воздушные замки.Полицентричный мир — это не миф, а реальность. Еще 10 лет назад, когда об этом говорили в России и в Китае, многие даже в странах Глобального юга воспринимали такие заявления скептически, потому что авторитет США казался непоколебимым. Но новый миропорядок складывался кирпичик за кирпичиком.Запад раздражен от того, что хотя в отношениях между странами Глобального юга существует огромное количество противоречий, как в случае Китая и Индии, Турции и Ирана, Ирана и арабского мира, они все же находят площадки в виде ШОС, БРИКС и о чем-то договариваются.Ранее Запад, который исповедовал идею "разделяй и властвуй", разделял макрорегион на кусочки, устраивал им неприятности и подпитывал тем самым свой гегемонизм. Сейчас это уже не работает, хотя работы еще предстоит много.- За последнее время Россия и США сделали несколько шагов по сближению своих позиций по конфликту на Украине. Но, как утверждает западная пресса, все мирные инициативы Трампа встретили сопротивление европейских лидеров и Зеленского. Как возможный конфликт на Ближнем Востоке повлияет на отношение Трампа к Украине?- Украинский конфликт изрядно Трампу надоел. Зеленский чисто физически Трампу неприятен, как и практически всей его администрации. Они вынуждены все еще этот тренд поддерживать, потому что влияние западной идеологии еще никуда не делось.Европейцы этот конфликт тщательно подпитывают. Они выстраиваются в очередь и умоляют Трампа, чтобы он не забывал про украинский вопрос. Конечно же, Трампа больше заботит ближневосточная проблема. Но еще больше его заботит нормализация отношений с Россией и Китаем, потому что если он хочет чего-то добиться в мировой экономике, то он должен не санкции против России вводить и Китаю угрожать тарифными войнами, а идти на контакт с Москвой и Пекином.Худо-бедно у него это получается, российский лидер не раз это подчеркивал. Но и этого недостаточно, потому что американцы нарубили дров за предыдущие годы, что установить доверие будет крайне сложно.Но если начнется ближневосточная заварушка, и Нетаньяху пойдет на Иран, Трамп уже не будет его так рьяно поддерживать. Есть предположение, что акция, которую Нетаньяху устроил в отношении Ирана в июне, не была до конца согласована с Трампом. Его поставили перед фактом, что очень разозлило американского президента. Это был удар по репутации Трампа.Трамп многое сделал для Израиля, и не скрывает это. И нанеся 22 июня удар по иранской территории, он показал Израилю, что я свое дело сделал, дальше разбирайтесь сами, на меня не рассчитывайте.В администрации США есть антииранские ястребы. Это тот же Кит Келлог, который сейчас занимается украинским вопросом. Напомню, что он в феврале вместо того, чтобы отправиться на Украину, поехал в Париж, где встретился с несистемной иранской оппозицией и инструктировал ее по поводу организации цветных революций. То есть в окружении Трампа есть ястребы, которые мечтают сменить строй в Иране, когда почва для этого созреет.- Москва стремится сохранять хорошие отношения не только с Тегераном, но и с Израилем. Как эта ситуация будет угрожать интересам России в регионе?- Российская дипломатия играет филигранно в ситуации вокруг ирано-израильского конфликта. Российская дипломатия играет филигранно в ситуации вокруг ирано-израильского конфликта. Россия в будущем могла бы стать площадкой для переговоров между сторонами, если не напрямую, то через посредников, потому что она крайне заинтересована в том, чтобы на Ближнем Востоке было спокойно.Географию еще никто не отменял. И если Иран будет погружен в пучину военной тьмы, то нестабильностью будут охвачены постоветские республики на южных рубежах России, что также отразится на нашей безопасности.Россия в июне активно вела свою дипломатию, и совпадение это или нет, но спустя два дня после переговоров главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с нашим президентом и Сергеем Лавровым, все прекратилось. У России очень серьезный статус на Ближнем Востоке, и с этим считаются.

