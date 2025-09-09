https://ukraina.ru/20250909/energeticheskie-voyny-rossiya-i-kitay-menyayut-mirovoy-gazovyy-rynok-opek-sderzhivaet-padenie-tsen-na-1068374173.html

Энергетические войны: Россия и Китай меняют мировой газовый рынок, ОПЕК+ сдерживает падение цен на нефть

Даже без чёткого понимания затрат на строительство трубопровода "Сила Сибири – 2" и предполагаемой цены газа для Китая, российско-китайская сделка ознаменовала значительный сдвиг на мировом газовом рынке.

хроника энергетической войны

россия

китай

сахалин

владимир путин

александр новак

алексей миллер

опек

газпром

reuters

Объём поставок трубопроводного газа из РФ в Китай достигнет 106 млрд кубометров в годОдним из наиболее заметных экономических результатов визита Владимира Путина в Китай стал пакет документов, подписанных 2 сентября "Газпромом" и компанией CNPC (China National Petroleum Corporation, Китайская национальная нефтяная корпорация).Всего российская и китайская компании подписали четыре документа, в том числе соглашение о стратегическом сотрудничестве. Ещё три документа касаются поставок газа по новым и существующим маршрутам трубопроводных поставок газа из России в Китай:· юридически обязывающий меморандум о строительстве магистрального газопровода "Сила Сибири – 2" в России и его продолжения в Монголии – газопровода "Союз Восток" (Западный маршрут поставок российского газа в Китай) с объёмом поставок 50 млрд кубометров в год;· соглашение об увеличении поставок газа по Восточному маршруту поставок газа в Китай (газопровод "Сила Сибири – 1") с 38 до 44 млрд кубометров в год;· соглашение об увеличении поставок газа по Дальневосточному маршруту поставок газа в Китай (газопровод Сахалин – Хабаровск – Владивосток) с 10 до 12 млрд кубометров в год.Договорённости о поставках трубопроводного газа в Китай по магистральному газопроводу "Сила Сибири – 2" выгодны и России, и Китаю, они строятся на рыночных принципах и не являются благотворительностью. Об этом президент РФ сообщил 3 сентября в ходе пресс-конференции, завершающей его официальный визит в Китай."Цена на этот продукт формулируется не исходя из сегодняшних цен, а по определенной формуле, эта формула носит чисто объективный характер, рыночный. Поэтому есть потребности у растущей китайской экономики, есть возможности поставок этого сырья у нас. Конечно, это будет создавать конкурентные преимущества для наших китайских друзей, потому что они будут получать продукт по взвешенным рыночным ценам, не по каким-то завышенным, как это сейчас мы видим в той же еврозоне. И, что самое главное, это стабильная, надежная поставка", – подчеркнул Владимир Путин.Как известно, в ЕС долгосрочные контракты по газу регуляторно выдавливаются с рынка, доминирует спотовая торговля, а сохраняющиеся пока контракты корректируются в сторону увеличения вклада биржевых цен в формулы цен. В условиях ограниченных доступных объёмов поставок такой подход к регулированию вместе с целевыми уровнями заполнения подземных хранилищ газа практически всё лето 2025 года продержал цены на газ в Европе выше 400 долларов за 1000 кубометров, тогда как ранее такой уровень цен был характерен лишь для периодов резких зимних похолоданий.В Азии подход отличается: большая часть поставляемого газа (как трубопроводного, так и СПГ) идет по долгосрочным контрактам с ценовой формулой, привязанной к нефтепродуктовой корзине. Диверсификация поставщиков, способов поставки, типов контрактов делают азиатский рынок более стабильным и прогнозируемым, причем как для поставщиков, так и для покупателей.Даже без чёткого понимания затрат на строительство трубопровода "Сила Сибири – 2" и предполагаемой цены газа, эта сделка ознаменовала значительный сдвиг на мировом газовом рынке, отметило британское издание The Financial Times (FT). После завершения строительства в начале 2030-х годов газопровод "Сила Сибири – 2" мощностью 50 млрд кубометров в год пройдёт к востоку от газовых месторождений, которые когда-то обслуживали Европу. Он также даст Китаю альтернативу импорту СПГ из США, Катара и Австралии, сказано в публикации FT.Этот проект может изменить экономическую ситуацию для компаний, которые в настоящее время рассматривают возможность дальнейших инвестиций в строительство терминалов по экспорту СПГ, особенно в США, отметила в комментарии изданию научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Анн-Софи Корбо. "Это очень четкий сигнал... Внезапно мы убираем из уравнения 50 млрд кубометров спроса. На месте тех, кто хочет принять окончательное инвестиционное решение сейчас, я бы немного поволновалась", – сказала она.Стоит отметить, что проект магистрального газопровода "Сила Сибири – 2" фактически уже реализуется, об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в кулуарах Восточного экономического форума. Одним из первых участков будущего газотранспортного коридора является 410-километровый отрезок от компрессорной станции (КС) "Аганская" в ХМАО до КС "Вертикос" в Томской области. Помимо обеспечения магистральной прокачки, он позволит увеличить поставки потребителям регионов Сибирского федерального округа.Как сообщалось ранее, в апреле 2025 года Совет директоров "Газпрома" одобрил работу по реализации проекта "Восточная система газоснабжения" (ВСГ), частью которой будет "Сила Сибири – 2". Этот проект предусматривает на первом этапе соединение газопроводов "Сила Сибири –1" и Сахалин – Хабаровск – Владивосток, а на втором – объединение газотранспортных систем на западе и востоке России путём соединения газопроводов "Сила Сибири – 1" и "Сила Сибири – 2".Решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти пока не привело к падению цен на неёВосемь стран ОПЕК+ приняли 7 сентября решение об увеличении объёма добычи нефти в октябре на 137 000 баррелей в сутки (б/с), сообщается на сайте организации. Виртуальную встречу провели Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, которые с начала 2024 года добровольно сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с.Решение о корректировке принято в связи со "стабильными перспективами мировой экономики и благоприятными фундаментальными показателями рынка, отраженными в низких запасах нефти", говорится в сообщении. Таким образом, добровольные ограничения "восьмерки" в объеме 1,65 млн б/с "могут быть возвращены частично или полностью в зависимости от изменения рыночных условий и постепенно". Картель при этом обещает и дальше проводить ежемесячные встречи для анализа рыночной конъюнктуры, следующая встреча восьми стран состоится 5 октября 2025 года.Россия, как следует из опубликованной таблицы, сможет в октябре нарастить добычу нефти в рамках квоты ОПЕК+ на 42 тысячи баррелей в сутки – до 9,491 млн б/с. "Мы исполняем свои обязательства в полном объеме. С точки зрения компенсации и с точки зрения наращивания объёмов, которые были приняты в предыдущие периоды", – заявил принявший участие во встрече вице-премьер РФ Александр Новак.По словам чиновника, это позволяет нефтяной отрасли РФ обеспечивать рост добычи. "Это положительно сказывается для нашей экономики, для нефтяной отрасли в целом. Поэтому эти все решения будем и дальше принимать исходя из необходимости сохранения баланса спроса и предложений на мировом рынке", – отметил Новак.Накануне встречи ОПЕК+ цены фьючерсы на нефть марки Brent закрылись на уровне $65,50 за баррель (минус 2,2%), а после официального сообщения об увеличении добычи посыпались прогнозы относительно обвала цен на нефть. Так, по оценке эксперта норвежского аналитического центра Rystad Energy Хорхе Леона, решение ОПЕК+ снизит цену на нефть до уровня ниже 60 долларов за баррель. Аналитики из Goldman Sachs и вовсе заявили, что в следующем году цены на Brent могут упасть до $50 за баррель, так как рынки столкнутся с переизбытком предложения.При этом в британском агентстве Reuters напомнили, что страны ОПЕК+ с апреля 2025 года уже увеличили квоты примерно на 2,5 млн баррелей в сутки (около 2,4% мирового спроса), – однако эти шаги не снизили цены существенно: нефть держится около $66 за баррель благодаря западным санкциям против России и Ирана.Стоит отметить, что темпы роста добычи нефти странами-добровольцами ОПЕК+ в октябре снизятся в четыре раза по сравнению с сентябрем и августом 2025 года (578 тысяч б/с), и будут значительно ниже мая-июля текущего года (411 тысяч б/с). Именно на 137 тысяч баррелей в сутки планировалось восстанавливать первоначальное сокращение добычи в 2,2 млн б/с.Судя по всему, "группа восьми" ОПЕК+ считает темп в 137 тысяч б/с безопасным, поскольку в этом случае восстановление растягивается на 12 месяцев. Причем совсем не обязательно, чтобы эти 12 месяцев шли подряд: сезон высокого спроса завершается, а значит продолжать увеличивать добычу в дальнейшем ускоренными темпами – довольно рискованно. Напротив, с наступлением следующего летнего периода высокого спроса вновь можно будет ускорить темпы увеличения добычи.Потому неудивительно, что цены на нефть в понедельник, 8 сентября, выросли более чем на $1 за баррель, отыграв часть значительных потерь предыдущей недели. Правда, по оценкам экспертов Reuters, то связано не только с незначительным повышением уровня добычи странами ОПЕК+ в октябре, но также повышением вероятности введения новых санкций против российской нефти.Речь идёт о воскресном заявлении Дональда Трампа о том, что готов перейти ко "второй фазе" санкций против РФ. Как подтвердил агентству представитель трейдинговой компании Gunvor, новые санкции против покупателей российской нефти могут нарушить потоки сырья на мировом рынке.Однако пока этот рынок объективно готовится к увеличению поставок российской нефти – собственно, это единственный способ компенсировать для бюджета РФ возможное снижение цены сырья. Как заявил главный экономист крупной сингапурской торговой компании Trafigura Саад Рахим, которого 8 сентября процитировало Reuters, "теневой флот" нефтяных танкеров лишь расширился после ряда западных санкций против России. По словам Рахима, в этом году "теневой флот" рос медленнее, но он продолжает расширяться, поскольку новые суда часто заменяют попавшие в "чёрные списки".

