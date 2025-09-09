Что Польша хочет устроить на Украине и при чём здесь Зеленский и декоммунизация — Гаспарян - 09.09.2025 Украина.ру
Что Польша хочет устроить на Украине и при чём здесь Зеленский и декоммунизация — Гаспарян
Что Польша хочет устроить на Украине и при чём здесь Зеленский и декоммунизация — Гаспарян - 09.09.2025 Украина.ру
Что Польша хочет устроить на Украине и при чём здесь Зеленский и декоммунизация — Гаспарян
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру рассказал, как Польша воспользуется декоммунизацией,... Украина.ру, 09.09.2025
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру рассказал, как Польша воспользуется декоммунизацией, которую проводит киевский режим, и чем это обернётся для жителей Украины. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
видео, польша, украина, россия, армен гаспарян, общественная палата, декоммунизация, эксперты, владимир зеленский, видео
Видео, Польша, Украина, Россия, Армен Гаспарян, общественная палата, декоммунизация, эксперты, Владимир Зеленский

Что Польша хочет устроить на Украине и при чём здесь Зеленский и декоммунизация — Гаспарян

15:16 09.09.2025
 
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру рассказал, как Польша воспользуется декоммунизацией, которую проводит киевский режим, и чем это обернётся для жителей Украины.
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
ВидеоПольшаУкраинаРоссияАрмен Гаспарянобщественная палатадекоммунизацияэкспертыВладимир Зеленский
 
