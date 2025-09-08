https://ukraina.ru/20250908/rodion-miroshnik-terror-pytki-i-izdevatelstva--obychnye-metody-ukrainy-kotorye-ne-khotyat-zamechat-1068341367.html

Родион Мирошник: Террор, пытки и издевательства – обычные методы Украины, которые не хотят замечать

Родион Мирошник: Террор, пытки и издевательства – обычные методы Украины, которые не хотят замечать

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник о политических убийствах, произвольных арестах гражданского населения и пытках в секретных тюрьмах на территории Украины, куда не доезжают международные организации.

— Родион Валерьевич, несмотря на то что убийца нациста Парубия признался, что сделал это по личным мотивам и Россия здесь ни при чём, на Украине всё равно пытаются представить Россию как страну, заказывающую политические убийства. В то же время политические убийства, организованные Киевом на территории России и не только, как-то вдруг забылись.— Я бы не смешивал эти явления, потому что убийство Парубия — это точно не категория политически мотивированных внесудебных казней.— Конечно, но в украинских СМИ всё представлено именно так.— Это другое дело. Конституционный запрет цензуры на Украине выброшен в урну. Информацию не просто цензурируют, населению перепрошивают сознание, и это технология. Парубий — фашист, националист, человек, на котором лежит огромная часть вины за Майдан, за Одессу, за "АТО". Его работа на должности спикера Верховной Рады привела к принятию целого перечня документов по легализации нацизма на территории Украины. Если бы у нас была возможность его наказать, он бы сел на скамью подсудимых за совершённые им преступления.Поэтому его убийство — это внутриукраинские дела, дела режима, который предпочитает решать вопросы внесудебным способом, в том числе внутри своей страны. На нашей территории, к сожалению, тоже. Руководителя избирательной комиссии в Херсонской области взорвали в её автомобиле, в Луганске взорвали депутата Михаила Филипоненко, в Москве — Дарью Дугину, неоднократно убивали руководителей населённых пунктов, покушались на чиновников и гражданских. По тому же „Крокусу“ есть чёткий украинский след. Совершение многих из этих преступлений Украина признала, признала, что выступала заказчиком.По организаторам всего этого плачет скамья подсудимых, и они рано или поздно ответят за совершённое, потому что это преступления той категории, по которой нет срока давности. Страны, которые приняли полтора десятка международных конвенций по борьбе с терроризмом, при нормальной ситуации в международной политике должны были бы предъявить Украине претензии за такие вещи. Мы неоднократно передавали документы с требованием провести расследование в рамках антитеррористических конвенций, потому что Украина не просто закрывает глаза на существование на её территории террористических организаций, но как государство генерирует и формирует для них заказы, используя террористический инструментарий как элемент своей и внутренней, и внешней политики.— Среди мировых интеллектуалов сейчас идёт дискуссия, связанная с действиями Израиля, в частности в Иране. Дискуссия касается того, можно ли оправдать и с моральной, и с правовой точки зрения внесудебные казни гражданских лиц, которых считают участниками вооружённых конфликтов. Например, учёных-разработчиков или журналистов.— Понимаете, международное гуманитарное право чётко разделяет население во время конфликтов на комбатантов и некомбатантов, гражданских. К гражданским относятся и те, кто сложил оружие, по той или иной причине вышел из вооружённой борьбы. Такие люди пользуются иммунитетом, и убивать их точно нельзя. Это непреложная истина, которая проходит красной нитью через всё международное гуманитарное право. Да, могут быть вопросы, скажем, к разработчику вооружений, которые используются для целенаправленного уничтожения мирного населения, но должен быть суд, по-другому нельзя.Ни в национальном, ни в международном законодательстве не написано, что можно убивать людей, потому что так хочется диктатору. Для цивилизованного государства, которое придерживается такого рода норм, терроризм неприемлем. Этого нельзя делать, потому что всё всегда начинается с желания разобраться с конкретным человеком, а потом падает планка, будет хотеться всё больше и больше. Это очень опасная тропа, на которую легко скатиться, и называется она военной диктатурой, а в обыденной речи — беспределом. Особенно страшно, когда беспредел характеризует политику целого государства.— Однако беспредел пытаются прикрыть законом. После 2022 года на Украине появился целый ряд новых законов, связанных с национальной безопасностью, согласно которым можно арестовывать людей за разговоры с российскими родственниками по телефону, за призывы к миру, за обсуждение того, как Россия наладила жизнь в Крыму, за работу почтальоном в новых регионах РФ. Существует ли действенная процедура международного давления на Украину на предмет освобождения этих людей?— К сожалению, очень сильно изменились трактовки международного права. Особенно применительно к русским. Если же говорить о самой методике, то методика очень проста. Страна должна нести ответственность за нарушение прав человека. То есть политическое преследование — это нарушение прав человека. Поэтому, если по политически мотивированным статьям человек, извините, загремел в каземат, то за это должно нести ответственность само государство.— Есть ли у международной системы механизмы привлечения к ответственности?— Конечно, есть. Особенно по вопросу Украины. Здесь даже не нужно никакого давления — просто прекратите финансировать режим, который не выполняет общие цивилизационные нормы. Но Запад стремится ничего не видеть. Он не видит порядка десяти тысяч человек, которые сидят по политически мотивированным статьям. Россия добивается освобождения части этих людей путём обмена, но по сути вопрос должен решаться принуждением Украины к выполнению норм международного права, под которыми, в том числе, стоит подпись и представителей Украины. Это ключевое, а обмены — своего рода вынужденная мера.Это наше стремление спасти людей, попавших в лапы режима, у которого есть диагноз, но перспективы выздоровления пока не просматриваются. Поэтому наши правозащитники и омбудсмен Татьяна Николаевна Москалькова предпринимают фантастические усилия для того, чтобы вызволять людей. Сейчас на Украине в заложниках находятся двадцать три россиянина, которых вывезли с территории Курской области. Какие претензии к этим людям? Почему они там находятся как заложники?— По идее, международное гуманитарное право требует просто освобождать всех заложников. Там не предусмотрен вариант обмена или чего-то ещё.— Совершенно верно, вы абсолютно правы. Это обычные гражданские люди, среди них есть дети, среди них есть старики, среди них есть тяжело больные. Они в подавляющем большинстве не имеют никакой военной значимости. Люди попали на Украину по совершенно разным причинам: кого-то туда вывезли насильно, кого-то обманом, кого-то убедили, что нужно ехать из-за военной опасности, кто-то сам попросился тоже по соображениям безопасности. Они правдами и неправдами оказались на территории Сумской области, а сейчас их почему-то пытаются отдавать на Родину какими-то порциями и в течение длительного времени. Недавно отдали восемь человек. Почему восемь? Почему не тридцать один? Почему не всех, кто там остался, идентифицирован, подтверждён и попал в списки?— Как они это объясняют?— Никак, они отказываются что-либо объяснять и отказываются передавать всех. Украина всё время пытается торговаться, пытается найти какой-то механизм, чтобы использовать заложников как рычаг давления. Нам говорят — вы же цивилизованная страна, должны заботиться о своих людях, просто обязаны о них позаботиться, а раз так, то мы будем выставлять условия.— Так поступает ХАМАС.— Поэтому мы и характеризуем украинский режим как террористический. Попытки менять гражданское население — это признак государства, которое игнорирует нормы прав человека и гуманитарного права. Игнорирует общепринятые цивилизационные нормы, в том числе ведения войны. Гражданское население должно быть максимально выведено из опасности, связанной с военными действиями, а не отдавать людей, которые находятся в положении заложников, просто нельзя.— Мало того, на Украине созданы госпрограммы по обмену этих гражданских, их буквально пытаются продать России, выставляя их персональные данные на всеобщее обозрение. С военными то же самое. Даже западные правозащитные организации требовали от Украины перестать записывать ролики с пленными. Пленные и так находятся в уязвимом положении, а вы им его только усложняете. Украина не реагирует.— Когда западным организациям что-то нужно, когда для них есть какая-то политическая целесообразность, они могут достучаться до властей и на что-то повлиять. Общаясь с большим количеством людей, среди которых и наши возвращённые военнопленные, я слышу от них, что Украина довольно серьёзно относится к международным организациям, даже боится их. Ребята рассказывают, что, если их перестают бить, начинают кормить и даже приходит доктор для того, чтобы залечить им раны, значит, через неделю приедет миссия Международного Красного Креста или какой-то другой международной организации, которой надо показать, какие мы гуманные, показать, что мы держим пленных в сносных условиях. Правда, после того как они уезжают, начинается всё сначала с новой силой, снова начинают избивать, пытать и издеваться.Такова характеристика мест заключения на Украине, там выстроена целая система, частью которой являются секретные тюрьмы, в которые международные организации вообще не попадают. Эти тюрьмы находятся в прифронтовой зоне, их там десятки, и в них без учёта, без внесения в какие-либо реестры доставляют людей, часть из которых не выживает, проходя через пытки и издевательства. Из них выбивают показания, из их родственников выбивают деньги — всё это в арсенале украинских военных и спецслужб. Это прекрасно известно властям. Более того, это известно международным организациям. Они периодически указывают, делают такие скромные ссылки в своих докладах, что да, где-то есть, но… у нас не получается туда дойти. А может, вы не так сильно хотите дойти и именно поэтому там могут творить такой беспредел?— В ЛНР есть в свободном доступе бывшая тюрьма „Айдара“*, в которой происходило всё, о чём Вы говорите. Туда тоже не получается дойти?— Как видите, не получается.— А что представляют собой секретные тюрьмы на линии фронта?— Иногда это зинданы, иногда это какие-то просто подвалы, куда загоняют людей, которые попали в плен по разным причинам. Часто речь идёт о раненых, контуженых, находящихся в полубессознательном состоянии. Над ними издеваются с помощью электричества, избивают, травят собаками, занимаются насильственными ампутациями. Всё это делают психически неуравновешенные тюремщики.— Это известно от людей, которые пережили пребывание в таких тюрьмах?— Да. Всё запротоколировано, мы сделали целый доклад по секретным тюрьмам, он был опубликован весной, по итогам показаний, которые мы брали у людей, которые вернулись в рамках обмена. Практически каждый второй рассказывает о подробностях этих издевательств, и большинство указывает, что основная концентрация пыток — в секретных тюрьмах, которые находились на территориях, подконтрольных группировкам „Кракен“*, „Азов“*, „Айдар“* и другим. Это вооружённые формирования беспредельщиков, которые позволяют себе издевательства хоть над гражданскими, хоть над военными. Они просто не считаются с какими-то нормами закона, но… как говорят международные правозащитные организации, мы туда не доезжаем.* лица и организации, признанные в РФ террористамиПодробности о пытках в тайных тюрьмах Украины — в материале «Концлагерь в колбасном цехе. Почему мир не знает о преступлениях украинского батальона "Айдар"* в ЛНР»

