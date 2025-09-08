https://ukraina.ru/20250908/1068339921.html
Военный эксперт Борис Рожин: Осенью ВС РФ могут не только выйти к Доброполью, но и отбить у ВСУ Купянск
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
В ходе осенней кампании ВС РФ продолжат каскад операций на разных участках фронта линии соприкосновения.Мы простукиваем фронт. Где-то ВСУ удается притормозить наше продвижение за счет переброски резервов. Но поскольку резервов не хватает, у противника где-то рвется и возникают небольшие прорывы фронта, как это было к северу от Красноармейска. Киевский режим сейчас с большим трудом пытается не допустить его разрастания на запад и на север.И я не исключаю, что в какой-то момент может произойти серьезный обвал, как это было в прошлом году с Угледаром, когда падение города стало следствием операций на других участках фронта. Тогда ВСУ тоже перебрасывали резервы с участка на участок, а вот на Угледар их уже не хватило. И с падения этого важной точки у противника начались системные проблемы, которые привели почти к полному освобождению юга Донбасса. Нам там осталось зачистить посадки, но все населенные пункты заняты.Более того, эти системные проблемы для ВСУ не исчезли с нашим выходом на границы ДНР к югу от реки Волчья. Они переползают в Днепропетровскую область.Киевский режим сейчас заявляет, что ВС РФ готовят серию новых операций. Противник хотел бы знать, где будет нанесен наш главный удар, а где – сковывающий. Это многомерные шахматы. Задача нашего генштаба – переиграть оппонента, заставив его бросить резервы на второстепенные участки, а потом в нужный момент нанести удар на главном направлении, прорвать фронт и освободить территории.Несмотря на господство дронов, российская армия устойчиво наступает. За лето мы освободили 1800 квадратных километров. И летняя кампания заложила фундамент для осенне-зимней кампании, поскольку на ряде направлений для ВСУ установилась критическая ситуация, которой наше командование воспользуется.Повторюсь, судя по уверенным заявлениям нашего военно-политического руководства, результаты летней кампании – это не предел. Осенью мы увидим еще много интересного.Наша задача максимум: занятие Константиновки и Красноармейской агломерации с последующим выходом к Доброполью и Дружковке.Важно понимать, что ВСУ не просто бросают в этот район крупные резервы для постоянных контратак, чтобы не допустить полного обвала фронта. Мы ломаем серьезное сопротивление. Но даже в этих условиях наша армия продвигается вперед. И в сентябре-октябре мы добьемся успехов.Это только то, что касается Донбасса. Но давайте не забывать про Харьковскую область. Контрольная нам территория региона будет увеличиваться. Это касается Купянска, районов на восточном берегу Оскола и Великого Бурлука на границе с Белгородской областью. Все это можно и нужно занимать, учитывая проблемы Украины с личным составом и резервами.
