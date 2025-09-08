Военный эксперт Борис Рожин: Осенью ВС РФ могут не только выйти к Доброполью, но и отбить у ВСУ Купянск - 08.09.2025 Украина.ру
Военный эксперт Борис Рожин: Осенью ВС РФ могут не только выйти к Доброполью, но и отбить у ВСУ Купянск
Военный эксперт Борис Рожин: Осенью ВС РФ могут не только выйти к Доброполью, но и отбить у ВСУ Купянск - 08.09.2025 Украина.ру
Военный эксперт Борис Рожин: Осенью ВС РФ могут не только выйти к Доброполью, но и отбить у ВСУ Купянск
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
В ходе осенней кампании ВС РФ продолжат каскад операций на разных участках фронта линии соприкосновения.Мы простукиваем фронт. Где-то ВСУ удается притормозить наше продвижение за счет переброски резервов. Но поскольку резервов не хватает, у противника где-то рвется и возникают небольшие прорывы фронта, как это было к северу от Красноармейска. Киевский режим сейчас с большим трудом пытается не допустить его разрастания на запад и на север.И я не исключаю, что в какой-то момент может произойти серьезный обвал, как это было в прошлом году с Угледаром, когда падение города стало следствием операций на других участках фронта. Тогда ВСУ тоже перебрасывали резервы с участка на участок, а вот на Угледар их уже не хватило. И с падения этого важной точки у противника начались системные проблемы, которые привели почти к полному освобождению юга Донбасса. Нам там осталось зачистить посадки, но все населенные пункты заняты.Более того, эти системные проблемы для ВСУ не исчезли с нашим выходом на границы ДНР к югу от реки Волчья. Они переползают в Днепропетровскую область.Киевский режим сейчас заявляет, что ВС РФ готовят серию новых операций. Противник хотел бы знать, где будет нанесен наш главный удар, а где – сковывающий. Это многомерные шахматы. Задача нашего генштаба – переиграть оппонента, заставив его бросить резервы на второстепенные участки, а потом в нужный момент нанести удар на главном направлении, прорвать фронт и освободить территории.Несмотря на господство дронов, российская армия устойчиво наступает. За лето мы освободили 1800 квадратных километров. И летняя кампания заложила фундамент для осенне-зимней кампании, поскольку на ряде направлений для ВСУ установилась критическая ситуация, которой наше командование воспользуется.Повторюсь, судя по уверенным заявлениям нашего военно-политического руководства, результаты летней кампании – это не предел. Осенью мы увидим еще много интересного.Наша задача максимум: занятие Константиновки и Красноармейской агломерации с последующим выходом к Доброполью и Дружковке.Важно понимать, что ВСУ не просто бросают в этот район крупные резервы для постоянных контратак, чтобы не допустить полного обвала фронта. Мы ломаем серьезное сопротивление. Но даже в этих условиях наша армия продвигается вперед. И в сентябре-октябре мы добьемся успехов.Это только то, что касается Донбасса. Но давайте не забывать про Харьковскую область. Контрольная нам территория региона будет увеличиваться. Это касается Купянска, районов на восточном берегу Оскола и Великого Бурлука на границе с Белгородской областью. Все это можно и нужно занимать, учитывая проблемы Украины с личным составом и резервами.
Военный эксперт Борис Рожин: Осенью ВС РФ могут не только выйти к Доброполью, но и отбить у ВСУ Купянск

16:35 08.09.2025
 
© Украина.ру / serafima091999Борис Рожин (СВО)
Борис Рожин (СВО) - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Украина.ру / serafima091999
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
В ходе осенней кампании ВС РФ продолжат каскад операций на разных участках фронта линии соприкосновения.
Борис Рожин интервью - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
3 сентября, 06:24
Борис Рожин: Осенью Россия заберет Покровск и Константиновку и начнет бить по украинской энергетикеМы готовы ждать, пока Украина согласится на наши условия. Но каждый месяц ожидания – это минус 500 квадратных километров с населенными пунктами. Время работает на нас. Каждый месяц СВО – это будущая территория России
Мы простукиваем фронт. Где-то ВСУ удается притормозить наше продвижение за счет переброски резервов. Но поскольку резервов не хватает, у противника где-то рвется и возникают небольшие прорывы фронта, как это было к северу от Красноармейска. Киевский режим сейчас с большим трудом пытается не допустить его разрастания на запад и на север.
И я не исключаю, что в какой-то момент может произойти серьезный обвал, как это было в прошлом году с Угледаром, когда падение города стало следствием операций на других участках фронта. Тогда ВСУ тоже перебрасывали резервы с участка на участок, а вот на Угледар их уже не хватило. И с падения этого важной точки у противника начались системные проблемы, которые привели почти к полному освобождению юга Донбасса. Нам там осталось зачистить посадки, но все населенные пункты заняты.
Более того, эти системные проблемы для ВСУ не исчезли с нашим выходом на границы ДНР к югу от реки Волчья. Они переползают в Днепропетровскую область.
Киевский режим сейчас заявляет, что ВС РФ готовят серию новых операций. Противник хотел бы знать, где будет нанесен наш главный удар, а где – сковывающий. Это многомерные шахматы. Задача нашего генштаба – переиграть оппонента, заставив его бросить резервы на второстепенные участки, а потом в нужный момент нанести удар на главном направлении, прорвать фронт и освободить территории.
Несмотря на господство дронов, российская армия устойчиво наступает. За лето мы освободили 1800 квадратных километров. И летняя кампания заложила фундамент для осенне-зимней кампании, поскольку на ряде направлений для ВСУ установилась критическая ситуация, которой наше командование воспользуется.
Повторюсь, судя по уверенным заявлениям нашего военно-политического руководства, результаты летней кампании – это не предел. Осенью мы увидим еще много интересного.
Наша задача максимум: занятие Константиновки и Красноармейской агломерации с последующим выходом к Доброполью и Дружковке.
Важно понимать, что ВСУ не просто бросают в этот район крупные резервы для постоянных контратак, чтобы не допустить полного обвала фронта. Мы ломаем серьезное сопротивление. Но даже в этих условиях наша армия продвигается вперед. И в сентябре-октябре мы добьемся успехов.
Это только то, что касается Донбасса. Но давайте не забывать про Харьковскую область. Контрольная нам территория региона будет увеличиваться. Это касается Купянска, районов на восточном берегу Оскола и Великого Бурлука на границе с Белгородской областью. Все это можно и нужно занимать, учитывая проблемы Украины с личным составом и резервами.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
4 сентября, 17:48
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ по частям расправятся с группировкой ВСУ, которая еще обороняет КупянскЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
