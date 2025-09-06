https://ukraina.ru/20250906/pochemu-zhenschiny-idut-na-front-i-privlekayut-za-soboy-muzhey--operator-bpla-moskva-1068238735.html

Почему женщины идут на фронт и привлекают за собой мужей – оператор БПЛА "Москва"

Почему женщины идут на фронт и привлекают за собой мужей – оператор БПЛА "Москва" - 06.09.2025 Украина.ру

Почему женщины идут на фронт и привлекают за собой мужей – оператор БПЛА "Москва"

Оператор БПЛА из подразделения "Ночные ведьмы" центра спецназа "Барс-Сармат" с позывным "Москва" пообщалась с корреспондентом Украина.ру Александром Чаленко. Украина.ру, 06.09.2025

2025-09-06T10:17

2025-09-06T10:17

2025-09-06T10:17

новости

россия

украина

александр чаленко

украина.ру

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/06/1068238577_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0b4f0744d9fac007061e0073bee13555.jpg

Оператор БПЛА из подразделения "Ночные ведьмы" центра спецназа "Барс-Сармат" с позывным "Москва" пообщалась с корреспондентом Украина.ру Александром Чаленко.Она рассказала об интересных и опасных случаях на фронте, а также о том, как попала в ряды ВС РФ и вызвала интерес к профессии у мужа: 00:39 – Управление дронами Mavic ;02:11 – Смешные случаи во время службы;04:08 – Важность разведки дронами;05:56 – Про позывной "Москва" и жизнь на фронте;07:28 – Семейный подряд в рядах ВС РФ; 08:30 – Первая поездка в зону СВО; 10:08 – Психологическая подготовка к работе на фронте;12:24 – Работа в ПВР на курском направлении; 14:27 – Жизнь после СВО.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, александр чаленко, украина.ру, видео, видео