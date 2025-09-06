Почему женщины идут на фронт и привлекают за собой мужей – оператор БПЛА "Москва" - 06.09.2025 Украина.ру
Почему женщины идут на фронт и привлекают за собой мужей – оператор БПЛА "Москва"
Почему женщины идут на фронт и привлекают за собой мужей – оператор БПЛА "Москва"
Оператор БПЛА из подразделения "Ночные ведьмы" центра спецназа "Барс-Сармат" с позывным "Москва" пообщалась с корреспондентом Украина.ру Александром Чаленко. Украина.ру, 06.09.2025
2025-09-06T10:17
2025-09-06T10:17
Оператор БПЛА из подразделения "Ночные ведьмы" центра спецназа "Барс-Сармат" с позывным "Москва" пообщалась с корреспондентом Украина.ру Александром Чаленко.Она рассказала об интересных и опасных случаях на фронте, а также о том, как попала в ряды ВС РФ и вызвала интерес к профессии у мужа: 00:39 – Управление дронами Mavic ;02:11 – Смешные случаи во время службы;04:08 – Важность разведки дронами;05:56 – Про позывной "Москва" и жизнь на фронте;07:28 – Семейный подряд в рядах ВС РФ; 08:30 – Первая поездка в зону СВО; 10:08 – Психологическая подготовка к работе на фронте;12:24 – Работа в ПВР на курском направлении; 14:27 – Жизнь после СВО.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Почему женщины идут на фронт и привлекают за собой мужей – оператор БПЛА "Москва"

10:17 06.09.2025
 
Оператор БПЛА из подразделения "Ночные ведьмы" центра спецназа "Барс-Сармат" с позывным "Москва" пообщалась с корреспондентом Украина.ру Александром Чаленко.
Она рассказала об интересных и опасных случаях на фронте, а также о том, как попала в ряды ВС РФ и вызвала интерес к профессии у мужа:
00:39 – Управление дронами Mavic ;
02:11 – Смешные случаи во время службы;
04:08 – Важность разведки дронами;
05:56 – Про позывной "Москва" и жизнь на фронте;
07:28 – Семейный подряд в рядах ВС РФ; 08:30 – Первая поездка в зону СВО;
10:08 – Психологическая подготовка к работе на фронте;
12:24 – Работа в ПВР на курском направлении;
14:27 – Жизнь после СВО.
Лента новостейМолния