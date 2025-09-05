https://ukraina.ru/20250905/zelenskiy-prosit-deneg-na-rakety-indiya-prodolzhaet-pokupat-neft-u-rossii--glavnoe-na-vecher-5-1068219793.html

Зеленский просит денег на ракеты, Индия продолжает покупать нефть у России – главное на вечер 5 сентября

Зеленский просит денег на ракеты, Индия продолжает покупать нефть у России – главное на вечер 5 сентября - 05.09.2025 Украина.ру

Зеленский просит денег на ракеты, Индия продолжает покупать нефть у России – главное на вечер 5 сентября

Глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с лидером Словакии Робертом Фицо. Индия подтвердила намерение и дальше покупать нефть у России. ВС РФ продвигаются в Днепропетровской области

Лидер Словакии встретился с ЗеленскимСегодня, 5 сентября, в Ужгороде состоялась встреча премьер-министра Словакии Роберта Фицо и главы киевского режима Владимира Зеленского. Украинские СМИ отмечают, что локация встречи выбрана неслучайно – Ужгород находится рядом с украинско-словацкой границей.Перед своим визитом словацкий премьер анонсировал, что намерен озвучить Зеленскому "несколько выводов", сделанных им после недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в Китае 2 сентября.По итогам встречи с премьер-министром Словакии глава киевского режима кратко прокомментировал ее:"Спасибо за этот визит. У нас был содержательный разговор. Важно, что этот диалог есть. Мы будем его продолжать".В свою очередь, Фицо заявил, что Словакия готова поделиться с Украиной своим опытом вступления в Евросоюз и выразил надежду на установление дружеских отношений между двумя государствами.Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что проинформировал Роберта Фицо о результатах встречи "коалиции желающих" и разговоре с президентом США Дональдом Трампом.До встречи со словацким лидером диктатор Украины также провел встречу в Ужгороде с председателем Евросовета Антониу Кошту. Во время совместного выхода к прессе Владимир Зеленский заявил, что у Украины "есть план по гарантиям безопасности", однако его детали раскрыть отказался.Кроме того, Зеленский рассказал, что во время встречи с лидерам стран "коалиции желающих" обсудил с ними будущее украинской армии – по его словам, после окончания боевых действий планируется перевооружение ВСУ, поскольку необходимо дополнительное вооружение и военные технологии.Глава киевского режима также пожаловался на нехватку средств для производства Украиной ракетного вооружения – по его словам, денег не хватает и Украина в данный момент ведет диалог с партнерами на предмет финансирования. Зеленский подчеркнул, что только на ракетную программу Украине не хватает 6 миллиардов долларов – а нужны деньги и на другое. Также, по словам Зеленского, в настоящий момент Украина кооперируется в производстве дальнобойных ракет с другими странами – в частности, с Данией.Также диктатор Украины прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который ранее заявил, что не против вступления Украины в ЕС – глава киевского режима пожаловался на "некоторые европейские страны, в особенности Венгрию", которые возражают против вступления Украины – "хотя даже Путин не против". При этом Зеленский заявил, что готов встретиться с Орбаном, чтобы "изменить его позицию".Индия не прекратит закупки российской нефтиМинистр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила в интервью агентству Bloomberg, что Индия не прекратит закупки нефти у России, поскольку это соответствует индийским национальным экономическим интересам.По ее словам, в структуре импорта Индии именно нефть занимает наибольшее место, "Индия платит за нее больше всего", и наиболее выгодными для страны являются закупки именно российской нефти. Министр подчеркнула, что Индия "безусловно будет покупать [нефть у России] и дальше".Как отмечают СМИ, данное заявление по сути стало официальным ответом индийского правительства на требования западных стран присоединиться к ограничениям на приобретение энергоресурсов из России.Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth совместную фотографию президента России Владимира Путина, председателя компартии Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди и написал, что "мы теряем Индию и Россию, которые идут в объятия Китая.Что происходит на фронтеПодразделения группировки войск "Восток" ВС РФ освободили в Днепропетровской области село Хорошее в Днепропетровской области – об этом сообщает военный корреспондент Тимофей Ермаков. Кроме того, по его данным, бои уже идут в восточной части соседнего населенного пункта Сосновка. Военкор отмечает, что ближайшей целью наступающих здесь войск является выход на рубеж Великомихайловка - Орестополь для установления огневого контроля над трассой Покровское - Гавриловка.Кроме того подразделения группировки "Центр" ВС РФ широким фронтом продвинулись в Днепропетровской области в сторону крупного села Новопавловка – об этом сообщает российский картографический ресурс "Z комитет".На Константиновском направлении штурмовые отряды ВС РФ продвинулись в направлении населенного пункта Плещеевка – об этом сообщает телеграм-канал "Новости СВО и мира".В Днепропетровске произошел мощный взрыв на территории бывшего комбайнового завода – об этом сообщают местные паблики, которые также отмечают, что воздушной тревог и прилетов по городу не зафиксировано. По их сообщениям, после взрыва разгорелся мощный пожар, огромный столб дыма виден почти из любой точки города.В Курской области в поселке Коренево украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в результате атаки получил осколочные ранения находившийся за рулем 50-летний мужчина – об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Между тем Белый дом останавливает европейские программы для противостояния России. По сути, речь идет о полном прекращении финансирования США европейского крыла НАТО.На практике США выведут свои вооруженные силы из Европы почти полностью. Останутся некоторые подразделения, связанные с разведкой и оперативной работой поддержки спецопераций.

