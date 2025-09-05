https://ukraina.ru/20250905/v-nadezhde-dozhdatsya-ukhoda-trampa-mikheev-raskryl-smysl-avantyury-kievskogo-rezhima-1068142871.html

В надежде дождаться ухода Трампа: Михеев раскрыл смысл авантюры киевского режима

Киевский режим надеется на безвыходное положение Европы и рассчитывает продержаться до окончания срока президента США Дональда Трампа в ожидании прихода демократа, который возобновит полномасштабную поддержку. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Сергей Михеев

Эксперт подчеркнул, что украинские власти живут сегодняшним днем и их главная цель — сохранить себя, а не строить будущее страны. Он назвал такую позицию авантюрой и аферой, ведущей в тупик, поскольку ни одна ответственная элита не может планировать вечную войну с соседом."Ни одна ответственная элита не может планировать будущее своей страны, как вечную войну с соседом. Это не стратегия, а авантюра, афера, тупик. Но пока им кажется, что у них есть какой-то шанс, и они за него цепляются", — заявил Михеев.Политолог отметил, что такая позиция является формой геноцида украинского народа, поскольку националисты, работая на чужой проект, рассматривают своих сограждан как "мусор"."Украинские националисты занимаются геноцидом собственного народа, а в реальности работают на совершенно другой проект, для которого украинский народ это мусор", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Михеева: Украина наглеет и готова воевать, потому что Европа поставила себя в безвыходное положение читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250903/1068115657.html

