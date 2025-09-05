Фронт продвигается с сумасшедшей скоростью: штурмовик "Знахарь" из "Сомали" о реалиях войны в 2025 - 05.09.2025 Украина.ру
Фронт продвигается с сумасшедшей скоростью: штурмовик "Знахарь" из "Сомали" о реалиях войны в 2025
Корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк пообщался в ДНР со Знахарем, штурмовиком легендарного батальона "Сомали"
Знахарь участвует в конфликте с 2014 года и не понаслышке знает, как изменилась война и работа штурмовика за это время.Своим опытом, мыслями и надеждами он поделился в интервью с нашим корреспондентом. * В материале упоминаются подразделения "Кракен" и "Правый сектор", признанные террористическими организациями и запрещённые в РФ.
Фронт продвигается с сумасшедшей скоростью: штурмовик "Знахарь" из "Сомали" о реалиях войны в 2025

09:27 05.09.2025
 
Корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк пообщался в ДНР со Знахарем, штурмовиком легендарного батальона "Сомали"
Знахарь участвует в конфликте с 2014 года и не понаслышке знает, как изменилась война и работа штурмовика за это время.
Своим опытом, мыслями и надеждами он поделился в интервью с нашим корреспондентом.
* В материале упоминаются подразделения "Кракен" и "Правый сектор", признанные террористическими организациями и запрещённые в РФ.
