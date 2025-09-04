https://ukraina.ru/20250904/vsepogloschayuschaya-strast-rossiyskaya-razvedka-obnarodovala-interesnye-fakty-pro-mertsa-1068143852.html

Всепоглощающая страсть. Российская разведка обнародовала интересные факты про Мерца

Служба внешней разведки РФ 4 сентября обнародовала заявление, касающееся канцлера ФРГ Фридриха Мерца и помощи Германии Украине

Снять с себя ответственностьМерц возглавляет немецкое правительство только четыре месяца, а уже успел наделать множество антироссийских заявлений. В своей, мягко говоря, нелюбви к России он перешел всякие границы.Последнее, что он позволил себе, - это выпад в адрес Владимира Путина. Он назвал президента РФ "одним из самых серьезных военных преступников нашего времени"."И мы должны ясно понимать, как обращаться с военными преступниками. Здесь снисходительность неуместна", - сказал он в интервью телеканалу Sat.1.Данное заявление прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, немецкий канцлер "допустил в последние часы очень много нехороших заявлений"."Поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание", - сказал он, имея ввиду предложение Мерца провести российско-украинские переговоры в Женеве.Высказывание лидера ФРГ прокомментировал на пресс-конференции 3 сентября и сам Путин.Тем не менее, Мерц, похоже, полон решимости добиться стратегического поражения России. Теперь он призывает Запад довести РФ до "экономического истощения".Ракеты, которые то ли есть, то ли нетЕще при предшественнике нынешнего канцлера зашла речь о возможной отправке Украине немецких дальнобойных ракет Taurus. Давление на Берлин в этом вопросе возросло после того, как стало известно, что США и Великобритания дали Киеву отмашку на применение своих аналогичных ракет.Тем не менее, власти Германии официально заявляли, что не станут этого делать. Но, как выясняется, не все так просто. По данным российской внешней разведки, Мерц гарантировал, что передаст Taurus Украине.Отмечается, что немецкий лидер осознает все риски, которые с этим связаны, поэтому пошел на хитрость и дал команду максимально скрыть этот факт."С комплектующих ракет удаляется заводская маркировка, заменяются отдельные детали", - рассказали в СВР.Ведомство подчеркивает, что скрыть использование немецкого дальнобойного оружия на Украине все равно не получится, так как обслуживать такие ракеты, управлять их пусками могут только военнослужащие Бундесвера, ведь обучать этому украинцев дорого и слишком долго.Немецкие политические элиты обеспокоены планами Мерца, они опасаются, что применение Taurus по российской территории может вызвать ответный удар со стороны РФ, резюмировали в СВР.Как сообщала в середине августа Федеральная служба безопасности РФ, в результате ударов армии России по украинским военным объектам были сорваны планы Киева по созданию собственных ракет "Сапсан", которые теоретически могли достать до Москвы. Подчеркивалось, что эти планы были лично одобрены Мерцем, а Германия взяла на себя финансирование этого проекта.Внук и сын нацистовЖесткая антироссийская риторика со стороны Мерца вызывает вопросы и среди многих европейских экспертов, однако в СВР считают, что удивляться тут как раз и нечему, достаточно посмотреть на родословную канцлера.Как писало ранее издание Украина.ру, для понимания политики нынешнего лидера Германии в отношении РФ нужно внимательно присмотреться к прошлым поколениям его семьи."Не исключено, что истоки этой русофобии заложены у Мерца на генетическом уровне. Или таковы законы исторической памяти. Черного нацистского кобеля не отмоешь до бела: дед будущего канцлера до ухода на пенсию в 1937 году верно служил гитлеровцам бургомистром города Брилон, а позднее был зачислен в резерв СА и вступил в НСДАП. Отец Мерца воевал в составе Вермахта, хотя позже в роли судьи вел при американцах процессы над нацистами", - говорилось в публикации.Об этом же говорят теперь и в СВР – удивляться навязчивой русофобии Мерца могут только те, кто плохо знает его биографию."Его близким хорошо известно, что канцлер воспитан на заветах деда и отца. Йозеф Пауль Совиньи и Иоахим Мерц верой и правдой служили фашистскому режиму, а Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом. Жажда мести росла в нем с детства, а после начала политической карьеры приобрела форму всепоглощающей страсти", - заявила российская внешняя разведка.На этом фоне понятно, почему канцлер ФРГ так решительно настроен в том или ином виде передать Украине немецкие дальнобойные ракеты для ударов по территории России.Если бы мог, Мерц наверняка бы отправил на Украину и сухопутный контингент, хотя бы в рамках гипотетической миссии, которую хотят развернуть в этой стране ряд европейских стран после окончания конфликта.Как сообщила газета Bild, власти Германии приняли решение отказаться от отправки своих военных на Украину "до дальнейшего уведомления", а свое участие в предоставлении гарантий безопасности Киеву видят исключительно в роли денежного спонсора.Подробнее об антироссийской политике канцлера ФРГ - в материале издания Украина.ру Реванш Мерца. Почему власти Германии поддерживают нацистский режим на Украине и так не любят Россию.

