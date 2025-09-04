https://ukraina.ru/20250904/i-tma-i-kholod-i-skrezhet-zubovnyy-chto-v-menyu-dlya-nezalezhnoy-na-blizhayshuyu-zimu-1068165368.html
И тьма, и холод, и скрежет зубовный. Что в меню для незалежной на ближайшую зиму
И тьма, и холод, и скрежет зубовный. Что в меню для незалежной на ближайшую зиму - 04.09.2025 Украина.ру
И тьма, и холод, и скрежет зубовный. Что в меню для незалежной на ближайшую зиму
"Сегодня последний день лета 2025 года. Готовьтесь к блэкауту и тяжёлой зиме". Депутат Рады Марьяна Безуглая снова нагнала жути на бидолашного украинского обывателя.
Молодец Марьяночка, не перестает подтверждать свой статус "всадника апокалипсиса" украинской политики. Она позиционирует себя практически как военного стратега (что само по себе смешно), а теперь выступила в роли пророка коммунальных бедствий. Лично мне гораздо больше нравится называть ее "Марьяна Безумная". Звучит практически как какая-то средневековая пророчица. Которую непременно за рыжие волосы и дурной нрав в финале сожгут на костре. Но, вообще, если всерьез, Марьяна, это персонаж который часто озвучивает вслух то, что власть предпочитает замалчивать. Вот в данном случае: зима будет тяжёлой, и к этому надо готовиться заранее.Что стоит за этой фразой Безуглой? На самом деле это не эмоциональная вспышка, и не "наброс на вентилятор", а отражение системной угрозы: Украина заходит в холодный сезон с хрупкой, еле живой энергетикой и теплогенерацией, зависимыми от западных вливаний и уязвимыми для военных воздействий. Давайте разбираться.Итак. Для меня очевидно, что отопительный сезон для Украины всё больше становится не вопросом климата, а частью военной кампании. Энергетическая система - это не только свет в квартирах, но и фундамент, через который Запад снабжает Киев ресурсами, позволяющими продолжать войну. Поэтому удары по энергетическим узлам превращаются в инструмент давления на военную машину, а не на гражданское население.Логика проста: ключевые подстанции, трансформаторы, тепловые станции - это артерии, питающие не только дома, но и оборонку, транспорт, логистику снабжения армии. Когда они выводятся из строя, нарушается вся цепочка, которая держит фронт. Именно в этом смысле энергетика становится мишенью.Украинская система противовоздушной обороны объективно деградирует. Западные поставки не успевают восполнять расход, и "окна уязвимости" становятся шире. В такой ситуации даже точечные удары способны надолго вывести из строя важнейшие узлы. Это не сценарий "выключить всю страну", а расчёт на паралич отдельных районов, где сосредоточены промышленные мощности и узлы управления. Побочным эффектом становится холод и тьма в домах, сбои в транспорте, перебои с водой. Но это не цель и не отдельная кампания против населения. Это неизбежное следствие того, что энергетика Украины полностью интегрирована в военные процессы и финансируется за счёт западных вливаний. Зима в этой логике превращается в фактор давления не на людей, а на систему, которая держится на внешней подпитке.Украинская энергетика держится на трёх китах: атом, магистральные узлы и теплогенерация. Атомные станции продолжают выдавать значительную часть мощности, но сами по себе реакторы не решают проблему всё завязано на подстанции и автотрансформаторы, через которые идёт распределение энергии. Именно эти узлы и становятся ключевыми целями. Без подстанций и трансформаторов электроэнергия не попадает туда, где расположены объекты военной логистики, ремонтные заводы, предприятия ВПК, склады снабжения. Несколько прицельных ударов и система рушится по цепочке: не работают оборонные заказы, срываются перевозки, останавливаются цеха, которые обеспечивают фронт.Но вместе с этим выбывает и тепло. Тепловая генерация на Украине, это не только энергия для сети, но и отопление жилых массивов. Каждая ТЭЦ одновременно электростанция и котельная. Когда такой объект останавливается, сразу страдают кварталы вокруг. В Киеве, Харькове, Днепропетровске или Одессе это означает тысячи многоэтажек, где батареи остаются холодными. Ситуацию усугубляет изношенность теплотрасс и дефицит оборудования. Любая авария превращается в длинный ремонт, потому что запасных трансформаторов и турбин на Украине просто нет. Запад обещает поставки, но сроки исчисляются месяцами. А если объект поражается повторно в момент восстановления всё возвращается к исходной точке.Так формируется уязвимость, где военный эффект и социальный эффект сливаются воедино. Формально мишенью остаются узлы снабжения армии и оборонной промышленности. Но в условиях, когда военно-промышленная составляющая энергетики Украины полностью связана с гражданским сектором, побочным результатом "блэкауты" и холод. И именно это превращает тепло в ахиллесову пяту системы.Если электричество ещё можно компенсировать импортом из Европы или включением распределённой генерации, то газ это совсем иная история. Украина заходит в отопительный сезон с хранилищами, заполненными ниже нижнего уровня, и вынуждена буквально "добивать" объёмы за счёт кредитов и реверсных схем поставок. Этот газ не украинский, это западные деньги и западные ресурсы, которые через энергетику направляются на продолжение войны.Но и тут очевидно, что газ в украинской системе — это не только тепло для домов, но и топливо для ТЭЦ, которые одновременно обеспечивают фронт энергией. Поэтому удары по добыче и инфраструктуре газотранспортной системы становятся элементом военной логики. Чем меньше собственного ресурса остаётся у Киева, тем сильнее его зависимость от внешних довольно ограниченных вливаний.Тем более, что киевский режим энергично пилит сук на котором сидит окончательно разругавшись со Словакией и Венгрией. Да, внешняя "энергоблокада" может быть мягкой, без формальных эмбарго. Достаточно небольших ограничений в странах, через которые идёт реверс и Украина теряет заметную часть объёмов. Даже несколько таких шагов создают ситуацию, когда котельные начинают работать в режиме экономии: тепло подаётся не в полную мощность, графики отопления становятся жестче. А если реверс вовсе остановится?При этом, западные кредиты и транши закрывают кассовые разрывы, но это не решает главного - уязвимости логистики и рисков целенаправленных ударов. Каждый день закачки газа, каждая импортный мегаватт-час, это вопрос не только денег, но и времени. И чем ближе зима, тем очевиднее: даже при наличии ресурсов Украина будет зависеть от того, насколько устойчивы маршруты поставок и насколько соседние страны готовы идти на встречу. С Венгрией и Словакией все плохо. С Польшей отношения ухудшаются с каждым месяцем.Украинские города входят в зиму, понимая, что привычный порядок коммунальной жизни будет нарушен. Энергетика с высокой вероятность начнет раскалывается на "острова" — зоны, где удаётся удержать работу больниц, водоканалов, железной дороги и ключевых административных и производственных объектов. Для остального сектора включается режим графиков, перебоев и ограничений.Бытовая жизнь будет перестраивается под "окна света". Люди начнут, или уже начали учиться готовить, стирать, заряжать телефоны в часы, когда есть напряжение в сети. Магазины и сервисы подстраиваться под энергоподачу: кто-то работает только днём, кто-то открывается в определённые часы вечером. Уличное освещение сокращается, транспорт движется с перебоями. Тепло становится фактором выживания. В многоэтажках батареи греют неравномерно, и целые районы могут неделями сидеть в холоде. На этот случай развертываются пункты обогрева — фактически временные "убежища" для горожан, где можно зарядить телефон, согреться, выпить горячего чая. Но они не заменяют собственное жильё: это скорее экстренная подстраховка.Такая реальность очень вероятно, что может стать нормой. Суровая зима способна превращает украинские города в подобие военных лагерей, где приоритет будет отдан критической инфраструктуре, а населению придется приспосабливаться к жизни "по часам". Даже если лампочки где-то будут гореть, привычного комфорта уже не будет: каждый вечер люди будут ждать не прогноз погоды (хотя и его), а график отключений. Чем глубже кризис, тем жёстче становятся приоритеты. Власти вынуждены решать не "кому дать больше", а "кому нельзя отключить". Сначала защищаются объекты армии и критической инфраструктуры, затем — социальные учреждения, и только потом — жилой сектор. Это приводит к нарастающему раздражению: люди видят, что ресурсы распределяются неравномерно, и воспринимают это как несправедливость (а это она и есть). И главное, люди прекрасно понимают "кому за все хорошее спасибо". И нет, это не Россия, это неонацистский режим, который последовательно с 2014 года вел страну к полномасштабной войне, после того как спровоцировал ее начало последовательно отказываясь от мира. В том числе и сейчас.О других проблемах, характерных для украинского общества - в статье Михаила Павлива "Наркотики и алкоголизм – демоны украинской химеры"
