https://ukraina.ru/20250904/narkotiki-i-alkogolizm--demony-ukrainskoy-khimery-1068160099.html

Наркотики и алкоголизм – демоны украинской химеры

Наркотики и алкоголизм – демоны украинской химеры - 04.09.2025 Украина.ру

Наркотики и алкоголизм – демоны украинской химеры

На Украине выросло поколение, которое с ранних лет оказалось лицом к лицу с наркотиками и алкоголем. Это не стихийный процесс и не досадная случайность, а закономерный итог того пути, по которому страна пошла после переворота 2014 года.

2025-09-04T17:32

2025-09-04T17:32

2025-09-04T17:35

украина

киев

европа

химпром

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068165663_0:42:1132:679_1920x0_80_0_0_ca9dc7d82d9f9a50517acd015b993242.jpg

Чего-то иного ждать от оформившейся Анти-Россия, и не приходилось. Вырвать с корнем всё традиционное, уничтожить опору на семью, на веру, на культурное наследие значит оставить пустоту. Приправить все культом войны и смерти, язычеством и сатанизмом и получишь не пустоту но бездонную пропасть. И этот зияющий провал в душах всегда чем-то заполняют. И сегодня мы видим, чем он заполняется на Украине: алкоголем, наркотиками, разрушением нравственных ориентиров.Официальные отчёты звучат как приговор. В 2024 году Центр общественного здоровья озвучил драматическую тенденцию: среди подростков в возрасте 15–16 лет резко возросло число тех, кто пробовал наркотики, в том числе тяжёлые: героин, кокаин, амфетамин. Одновременно фиксируется рост злоупотребления аптечными препаратами, транквилизаторами и седативами без назначения врача. То есть подростки буквально срываются в зависимость с юных лет, не имея толком ни защиты семьи (родители или пашут не поднимая головы, или за границей на заработках, или вот теперь – на фронте), ни опоры на государство.Не менее драматическая ситуация и по употреблению алкоголя. Парадокс в том, что регулярное потребление крепкого алкоголя у подростков статистически снижается (а разная легко-алкоголка галопирующе растет), но число тех, кто напивается до беспамятства, становится все более высоким. Сейчас такой опыт имеют около 14%. Это означает, что украинская молодёжь живёт в культуре крайностей: не умеренного потребления, а запойного пьянства и опасных экспериментов. И этот выбор не их личная слабость, а отражение того, что творится со всем обществом.По факту, после Майдана 2014-го, с развалом самих основ социального государства, в стране не осталось системных профилактических программ, которые могли бы реально противостоять наркозависимости и алкоголизму. Всё ограничивается формальной раздачей буклетов и лекциями в школах. Но если подросток возвращается в семью, где отец на фронте или в инвалидной коляске, мать ищет заработки за границей, а соседский двор полон "закладок", никакая листовка не остановит его. Украинский режим, называющий себя европейским и демократическим, фактически обрекает молодое поколение на деградацию. Впрочем, намного ли лучше и лучше ли вообще в Европе или, например в США? Уверен, что нет.Если заглянуть глубже в социальную ткань сегодняшней Украины, становится понятно: наркотики и алкоголь стали не просто привычкой, а частью самой системы выживания для молодёжи. Когда рушится всё вокруг от экономики до семейных отношений подростки ищут замену реальности. И находят её в психоактивных веществах. Официальные данные фиксируют: в 2024 году в Украине было обнаружено 87 подпольных нарколабораторий. Это рекорд, и речь идёт не о случайных кустарных точках, а о системной подпольной индустрии, накачивающей рынок амфетаминами, синтетикой и аптечными суррогатами. Наркотики распространяются через интернет, через мессенджеры, через школьные чаты. В роли курьеров дети 12–13 лет, которых используют наркоторговцы, зная, что до 14 лет уголовной ответственности не существует. Эти дети не просто разносят "товар" по закоулкам городов, но и сами оказываются втянутыми в зависимость.Социальная безнадёга подстегивает процесс. Молодые люди видят перед собой закрытые перспективы. Война обескровила экономику, безработица растёт, миллионы уехали за границу. Те, кто остался, живут в условиях постоянного стресса и страха. Сельские регионы вымирают, города превращаются в гражданский фронт, где жизнь подчинена одной логике - выжить любой ценой. В таких условиях даже подросток понимает: никакой "европейской мечты" здесь нет, а будущее обнулилось. И он выбирает забыться.Особо опасным явлением стала аптечная наркомания. Сотни тысяч молодых людей регулярно употребляют транквилизаторы, прегабалин и другие препараты, которые должны назначаться исключительно врачами. Но украинская фармацевтика работает по принципу наживы: продать можно всё, лишь бы был спрос. Украинские власти ограничиваются лишь декларациями и полицейскими рейдами. Но сама система воспроизводит деградацию. Когда в Киеве зафиксирован трёхкратный рост госпитализаций подростков с алкогольными и наркотическими отравлениями, власти рапортуют об "успехах профилактики". Когда число попыток подростковых самоубийств растёт, чиновники списывают это на "случайные факторы". Ну, или "Россия виновата". Но каждый такой случай это крик о помощи, который остаётся без ответа. Фактически молодёжь Украины оказалась предоставлена сама себе. И в этой пустоте наркотики и алкоголь стали не исключением, а правилом.Полномасштабная война спровоцированная киевским режимом , начавшаяся в 2022 году, стала катализатором окончательной деградации украинского общества. То, что раньше было скрытой болезнью, теперь вылезло наружу и охватило целые поколения. Фронт забирает молодых людей прямо со школьной скамьи тех, кто ещё вчера думал о поступлении в университет, сегодня мобилизуют и бросают в окопы. А те, кто остаётся в тылу, оказываются не в зоне социальной защиты, а в зоне отчуждения, где единственным способом пережить каждодневный страх становятся наркотики и алкоголь. Специалисты отмечают прямую зависимость: чем сильнее стресс, вызванный боевыми действиями, внутренним перемещением, гибелью близких, тем выше уровень употребления психоактивных веществ. Для подростка, который потерял дом или вынужден жить в переполненной квартире с родственниками, каждое утро превращается в напоминание о том, что нормальной жизни уже не будет. И именно здесь начинается массовое бегство в химическую иллюзию.Наркотики стали не просто средством развлечения, а механизмом выживания в условиях войны. Эксперты заявляют: в прифронтовых регионах распространяются синтетические "соли" и стимуляторы, которые легко достать через интернет. У меня вопрос - А где на Украине сейчас не "прифронтовой регион"? По сообщениям профильных организаций, даже четырнадцатилетние школьники начали употреблять эти вещества, чтобы "заглушить" страх и тревогу, а не что бы "попробовать как все". Это не метафора, а реальность: дети ищут спасения там, где взрослые упыри оставили пустоту. Альтернатива в химере под названием Украина только одна – подростковые лагеря боевиков, руны, язычеств, культ смерти, оружие, реальные жертвоприношения и вечные "бандеровская интифада" с "бандеровской Валгаллой" где-то впереди.Не мудрено, что одновременно выросла статистика детских трагедий. Число попыток самоубийств у подростков достигло рекордных показателей: сотни случаев только в Киеве завершились гибелью детей.Показательно и то, что параллельно с ростом зависимости в стране фиксируется рекордное количество нарколабораторий и складов. Война не остановила наркобизнес, а лишь дала ему новые возможности. В хаосе военного времени наркоторговля стала ещё более прибыльной, и этим воспользовались криминальные сети. Все же наслышаны про печально известный "Химпром", государство в государстве. Он кстати и сейчас, как говорится, "цветет и пахнет". Так эти химерные "вызвольные перегоны" и война добили остатки социальной устойчивости, оставив подростков один на один с дилерами и бутылкой дешёвого алкоголя, ну или отправив тех, что постарше умирать на фронт.Украина сегодня это не просто страна в состоянии войны. Это мясорубка, перемалывающая своих детей. И всё это происходит не вопреки политике киевского режима, а благодаря ей. Всё происходящее в Украине с подростками и молодёжью это не стихийная катастрофа, не трагическое совпадение обстоятельств. Это прямой результат политики того режима, который пришёл к власти после переворота 2014 года. Сегодняшняя статистика это лишь цифры, но за каждой стоит человеческая жизнь, судьба, искалеченный подросток. Тысячи детей в возрасте 14–16 лет уже имеют опыт употребления тяжёлых наркотиков. Десятки тысяч подсели на аптечные препараты. Сотни тысяч живут в атмосфере алкоголизма, депрессии и безысходности. Это поколение, которое должно было строить будущее но оказалось обмануто и предано. Киевский режим не просто оказался неспособен защитить свою молодёжь. Он сделал всё, чтобы лишить её шансов на нормальную жизнь. В его системе координат подростки это рынок сбыты, почти бесплатная раб сила или пушечное мясо. Именно так устроена эта химера, враждебная собственным гражданам: своих детей она превращает в инвалидов, наркоманов или трупы. Ни одна страна не может выжить, когда её молодёжь обречена на деградацию. Но украинская власть сознательно закрывает глаза на это. Она предпочитает отчитываться перед западными кураторами о "реформах", вместо того чтобы спасти собственных детей. И это — приговор. Это символ того, что Украина как государство (очевидно же, что не состоявшееся) уже разрушена изнутри. А значит, никакие лозунги о "европейском выборе" не изменят факта: химера, антисистема которая пожирает своих детей, не имеет права на будущее.Что в западных СМИ говорят о пристрастиях Зеленского - в статье "Журналист Майк Криспи из числа сторонников Трампа назвал Зеленского "Гитлером, сидящим на метафетамине"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

украина

киев

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

украина, киев, европа, химпром, мнения