Европа в ловушке собственной риторики и не может отказаться от Украины — Михеев - 04.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250904/evropa-v-lovushke-sobstvennoy-ritoriki-i-ne-mozhet-otkazatsya-ot-ukrainy--mikheev-1068087261.html
Европа в ловушке собственной риторики и не может отказаться от Украины — Михеев
Европа в ловушке собственной риторики и не может отказаться от Украины — Михеев - 04.09.2025 Украина.ру
Европа в ловушке собственной риторики и не может отказаться от Украины — Михеев
Европейские лидеры оказались в безвыходном положении из-за собственной многолетней риторики о "борьбе Украины с российской агрессией", и теперь не могут публично признать, что поддерживали неонацистский режим. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Сергей Михеев
2025-09-04T05:00
2025-09-04T05:00
новости
европа
украина
киев
сергей михеев
дональд трамп
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101892/86/1018928661_0:123:3203:1924_1920x0_80_0_0_c94fbc610134eeb22faca8cf286130d1.jpg
Киев, понимая это, продолжает демонстрировать наглое поведение, зная, что Европе придется "публично высечь себя" для изменения политики, отметил он.Эксперт обратил внимание, что изначально евроатлантический проект рассматривал Украину как перманентную угрозу России и был готов прощать Киеву любые действия.Однако сейчас ситуация изменилась: неясно, сколько еще Европа будет продолжать поддержку и какие цели преследует президент США Дональд Трамп, который пытается совмещать разные подходы."Запад и Европа поставили себя в такую позицию, что им трудно включить заднюю. Им надо будет опровергнуть самих себя, чтобы сказать, что в Киеве сидят не голуби мира и борцы за демократию, а бандиты с неонацистскими замашками", — заявил Михеев.Политолог подчеркнул, что европейские лидеры не могут признать ошибочность своего курса, поскольку тогда оппозиция обвинит их в растрате средств на "фальшивый проект". При этом Киев использует эту ситуацию, усиливая агрессивные действия."Они люди не мудрые, но хитрые, и понимают, что Европа сама поставила себя в такую позицию. Европейцам надо самих себя публично высечь, чтобы начать наказывать Киев", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Михеева: Украина наглеет и готова воевать, потому что Европа поставила себя в безвыходное положение читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250903/ischenko-evropa-namerenno-provotsiruet-voynu-s-rossiey-chtoby-uderzhat-ssha-1068029071.html
европа
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101892/86/1018928661_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_abab14cc19cd853b1f12e1dc77ea5cba.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, украина, киев, сергей михеев, дональд трамп, владимир зеленский
Новости, Европа, Украина, Киев, Сергей Михеев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Европа в ловушке собственной риторики и не может отказаться от Украины — Михеев

05:00 04.09.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Европейские лидеры оказались в безвыходном положении из-за собственной многолетней риторики о "борьбе Украины с российской агрессией", и теперь не могут публично признать, что поддерживали неонацистский режим. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Сергей Михеев
Киев, понимая это, продолжает демонстрировать наглое поведение, зная, что Европе придется "публично высечь себя" для изменения политики, отметил он.
Эксперт обратил внимание, что изначально евроатлантический проект рассматривал Украину как перманентную угрозу России и был готов прощать Киеву любые действия.
Однако сейчас ситуация изменилась: неясно, сколько еще Европа будет продолжать поддержку и какие цели преследует президент США Дональд Трамп, который пытается совмещать разные подходы.
"Запад и Европа поставили себя в такую позицию, что им трудно включить заднюю. Им надо будет опровергнуть самих себя, чтобы сказать, что в Киеве сидят не голуби мира и борцы за демократию, а бандиты с неонацистскими замашками", — заявил Михеев.
Политолог подчеркнул, что европейские лидеры не могут признать ошибочность своего курса, поскольку тогда оппозиция обвинит их в растрате средств на "фальшивый проект". При этом Киев использует эту ситуацию, усиливая агрессивные действия.
"Они люди не мудрые, но хитрые, и понимают, что Европа сама поставила себя в такую позицию. Европейцам надо самих себя публично высечь, чтобы начать наказывать Киев", — резюмировал собеседник издания.
Саммит в Брюсселе флаги ЕС США - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Вчера, 04:30
Ищенко: Европа намеренно провоцирует войну с Россией, чтобы удержать СШАЕвропейские страны, понимая, что своими силами не справятся с Россией и рискуют остаться без поддержки уходящих на Дальний Восток США, намеренно провоцируют прямую войну с Москвой. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Полный текст интервью Сергея Михеева: Украина наглеет и готова воевать, потому что Европа поставила себя в безвыходное положение читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаУкраинаКиевСергей МихеевДональд ТрампВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:38Станислав Крапивник: Пока США терпят крах в Тихоокеанском регионе, Россия идет на Славянск и Краматорск
05:37Чем пахнет Дальний Восток, как сделать сало из кокоса и высоки ли ставки в винном казино: закулисье ВЭФ
05:36Трамп закручивает гайки, Европа готовит войска. Украина в международном контексте
05:30Предоставляет площадку и экспертизу: Куприянов о роли России в китайско-индийских отношениях
05:00Европа в ловушке собственной риторики и не может отказаться от Украины — Михеев
04:33Сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00
04:30“Сохранить генофонд” или избежать скандала? Эксперт о щедрости Киева к призывникам
04:10"Гарантии безопасности" Украине являются "гарантиями опасности" европейскому континенту — МИД РФ
04:00Сорокин: Взятие Северска и Константиновки откроет путь к освобождению всего Донбасса
03:47ВСУ отвели военную технику из микрорайона на Карантинном острове Херсона — Сальдо
03:06Аэропорт Сочи открыли, Волгоградский пока закрыт на взлёт и посадку
02:54Пророческий мультфильм "Каиновы слёзы" (1981) о не меняющемся веками облике бандеровца-самостийника
02:44Наиболее значимые события 3 сентября по версии телеграм-канала Украина.ру
02:31Объекты ВСУ в Одессе вновь под ударами "Гераней"
02:05Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропорту Сочи
01:55Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Воронежской области
01:42КНДР продолжит поддерживать Россию в защите интересов безопасности государства — ЦТАК
01:21Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Волгограда
01:14Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
01:05Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Лента новостейМолния