Европа в ловушке собственной риторики и не может отказаться от Украины — Михеев

Европа в ловушке собственной риторики и не может отказаться от Украины — Михеев

Европейские лидеры оказались в безвыходном положении из-за собственной многолетней риторики о "борьбе Украины с российской агрессией", и теперь не могут публично признать, что поддерживали неонацистский режим. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Сергей Михеев

Киев, понимая это, продолжает демонстрировать наглое поведение, зная, что Европе придется "публично высечь себя" для изменения политики, отметил он.Эксперт обратил внимание, что изначально евроатлантический проект рассматривал Украину как перманентную угрозу России и был готов прощать Киеву любые действия.Однако сейчас ситуация изменилась: неясно, сколько еще Европа будет продолжать поддержку и какие цели преследует президент США Дональд Трамп, который пытается совмещать разные подходы."Запад и Европа поставили себя в такую позицию, что им трудно включить заднюю. Им надо будет опровергнуть самих себя, чтобы сказать, что в Киеве сидят не голуби мира и борцы за демократию, а бандиты с неонацистскими замашками", — заявил Михеев.Политолог подчеркнул, что европейские лидеры не могут признать ошибочность своего курса, поскольку тогда оппозиция обвинит их в растрате средств на "фальшивый проект". При этом Киев использует эту ситуацию, усиливая агрессивные действия."Они люди не мудрые, но хитрые, и понимают, что Европа сама поставила себя в такую позицию. Европейцам надо самих себя публично высечь, чтобы начать наказывать Киев", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Михеева: Украина наглеет и готова воевать, потому что Европа поставила себя в безвыходное положение читайте на сайте Украина.ру.

