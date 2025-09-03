Михеев: Трампу "до лампочки" судьба Украины и России — он хочет Нобелевку и сделки - 03.09.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20250903/mikheev-trampu-do-lampochki-sudba-ukrainy-i-rossii--on-khochet-nobelevku-i-sdelki-1068029592.html
Михеев: Трампу "до лампочки" судьба Украины и России — он хочет Нобелевку и сделки
Михеев: Трампу "до лампочки" судьба Украины и России — он хочет Нобелевку и сделки - 03.09.2025 Украина.ру
Михеев: Трампу "до лампочки" судьба Украины и России — он хочет Нобелевку и сделки
Президент США Дональд Трамп не руководствуется сочувствием или дружбой в украинском вопросе, а преследует собственные цели: обезопасить США от войны с Россией, получить Нобелевскую премию мира и обеспечить американские инвестиционные сделки. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Сергей Михеев
По его словам, судьба Украины и России американского лидера не волнует, что делает наивными любые ожидания ответственного поведения с его стороны.Эксперт подчеркнул, что Трамп обладает значительными рычагами влияния на Владимира Зеленского, но не использует их, поскольку конфликт не представляет для него жизненно важного интереса.При этом европейские союзники убеждали его, что можно "обмануть Путина", используя его готовность к контактам."Что будет дальше с Украиной и с нами – ему до лампочки. Поэтому все вопросы, которые мы адресуем ему как к ответственному политику, выглядят по-детски", — заявил Михеев.Политолог отметил, что сила России заключается в том, что Запад не смог нанести ей поражение за три с половиной года, а слабость — в сохраняющихся самоограничениях в действиях против Украины, Европы и США, которые воспринимаются как уязвимость."Сила нашей позиции состоит в том, что за три с половиной года объединенному Западу не удалось нанести ни политическое, ни экономическое, ни военное поражение... А слабость в том, что мы по-прежнему очень сильно себя ограничиваем в действиях на Украине и в отношении Европы и США", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Михеева: Украина наглеет и готова воевать, потому что Европа поставила себя в безвыходное положение читайте на сайте Украина.ру.
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Президент США Дональд Трамп не руководствуется сочувствием или дружбой в украинском вопросе, а преследует собственные цели: обезопасить США от войны с Россией, получить Нобелевскую премию мира и обеспечить американские инвестиционные сделки. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Сергей Михеев
По его словам, судьба Украины и России американского лидера не волнует, что делает наивными любые ожидания ответственного поведения с его стороны.
Эксперт подчеркнул, что Трамп обладает значительными рычагами влияния на Владимира Зеленского, но не использует их, поскольку конфликт не представляет для него жизненно важного интереса.
При этом европейские союзники убеждали его, что можно "обмануть Путина", используя его готовность к контактам.
"Что будет дальше с Украиной и с нами – ему до лампочки. Поэтому все вопросы, которые мы адресуем ему как к ответственному политику, выглядят по-детски", — заявил Михеев.
Политолог отметил, что сила России заключается в том, что Запад не смог нанести ей поражение за три с половиной года, а слабость — в сохраняющихся самоограничениях в действиях против Украины, Европы и США, которые воспринимаются как уязвимость.
"Сила нашей позиции состоит в том, что за три с половиной года объединенному Западу не удалось нанести ни политическое, ни экономическое, ни военное поражение... А слабость в том, что мы по-прежнему очень сильно себя ограничиваем в действиях на Украине и в отношении Европы и США", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Михеева: Украина наглеет и готова воевать, потому что Европа поставила себя в безвыходное положение читайте на сайте Украина.ру.
