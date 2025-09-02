Новая "Сила Сибири" и ночные удары "Гераней". Главное на утро 2 сентября - 02.09.2025 Украина.ру
Новая "Сила Сибири" и ночные удары "Гераней". Главное на утро 2 сентября
Новая "Сила Сибири" и ночные удары "Гераней". Главное на утро 2 сентября - 02.09.2025 Украина.ру
Новая "Сила Сибири" и ночные удары "Гераней". Главное на утро 2 сентября
Президенты России, Монголии и Китая подписали меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2". ВС РФ нанесли удар по украинским портам. ВСУ атаковали Ростов-на-Дону
2025-09-02T09:40
2025-09-02T09:40
китай
россия
монголия
си цзиньпин
владимир путин
алексей миллер
газпром
сила сибири
хроники
эксклюзив
Новая "Сила Сибири" и российско-китайские переговорыПрезидент России Владимир Путин провел переговоры в Китае с лидером КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. В результате переговоров странами был подписан меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири — 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".Как сообщил глава "Газпрома", договоренность по "Силе Сибири -- 2" рассчитана на 30 лет, цена поставок будет ниже, чем для европейских стран. В рамках проекта планируется поставлять 50 млрд кубометров газа в год. Кроме того, "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация договорились увеличить поставки по первой "Силе Сибири" с 38 млрд до 44 млрд кубометров в год. Помимо этого, "Газпром" и КНР также договорились увеличить поставки газа по проекту "Дальневосточный маршрут" с 10 млрд куб. м в год до 12 млрд куб. м.После трехсторонней встречи переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина продолжились уже в двустороннем формате в личной резиденции главы КНР "Чжуннаньхай". Перед переговорами Президент России отметил, что отношения Москвы и Пекина на текущий момент находятся на беспрецедентно высоком уровне. Китайский лидер, в свою очередь, заявил, что выстроенные контакты России и Китая — образец межгосударственных отношений. Кроме того, глава компартии Китая добавил, что Пекин готов вместе с Москвой продвигать формирование более справедливого мирового порядка. В российско-китайских переговорах также приняли участие глава МИД России Сергей Лавров, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр обороны России Андрей Белоусов и помощник президента Юрий Ушаков. Центральное телевидение Китая сообщило, что на текущий момент Китай и Россия подписали более 20 документов о сотрудничестве в энергетике, ИИ и других областях. Что происходит на фронтеМинувшей ночью ВКС России нанесли удары беспилотниками "Герань" по портовой инфраструктуре Украины на Дунае в районе города Измаил в Одесской области. Предварительно, в ходе удара были поражены: склады и погрузочно-разгрузочный терминал. Кроме того, удары были нанесен по целям в городе Белая Церковь в Киевской области. Предположительно, в промзоне этого города располагался цех сборки беспилотников. Также отмечаются удары по целям в приграничных регионах. Был нанесен ряд ударов по целям в городе Межевая в Днепропетровской области, а также в Харьковской и Сумской областях. В свою очередь, ВСУ атаковали с помощью БПЛА Ростов-на-Дону и Таганрог. Об этом сообщают власти Ростовской области. Как заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, в ходе налета повреждения получили два многоэтажных дома. В одном из них был обнаружен неразорвавшийся снаряд, 320 жителей дома были эвакуированы. В результате удара ранения получили четверо мирных жителей - трое взрослых и один ребенок. Всего над Ростовской областью минувшей ночью были сбиты 13 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России. Также ВСУ продолжили атаки приграничных регионов. По сообщениям губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в Борисовском районе в селе Беленькое в результате атаки дрона ВСУ ранена женщина. Также глава региона проинформировал, что городе Грайворон от удара дрона пострадала 18-летняя девушка. Кроме того, посёлок Борисовка был атакован украинским БПЛА, один мужчина получил баротравму, еще четверо ранены.На Сумском направлении у Садков ВС РФ взяли в окружение бойцов 80-й бригады ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал "Дневник десантника". Между тем российские подразделения ведут активное наступление на Покровском направлении, создавая угрозу полного окружения для крупной группировки ВСУ в районе Покровска, Мирнограда и Родинского. Подробности в публикации На Покровском направлении формируется котел: ключевые трассы под контролем российских войск.
китай
россия
монголия
Новая "Сила Сибири" и ночные удары "Гераней". Главное на утро 2 сентября

09:40 02.09.2025
 
Президенты России, Монголии и Китая подписали меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2". ВС РФ нанесли удар по украинским портам. ВСУ атаковали Ростов-на-Дону
Новая "Сила Сибири" и российско-китайские переговоры
Президент России Владимир Путин провел переговоры в Китае с лидером КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. В результате переговоров странами был подписан меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири — 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
Как сообщил глава "Газпрома", договоренность по "Силе Сибири -- 2" рассчитана на 30 лет, цена поставок будет ниже, чем для европейских стран. В рамках проекта планируется поставлять 50 млрд кубометров газа в год.

Кроме того, "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация договорились увеличить поставки по первой "Силе Сибири" с 38 млрд до 44 млрд кубометров в год. Помимо этого, "Газпром" и КНР также договорились увеличить поставки газа по проекту "Дальневосточный маршрут" с 10 млрд куб. м в год до 12 млрд куб. м.
После трехсторонней встречи переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина продолжились уже в двустороннем формате в личной резиденции главы КНР "Чжуннаньхай". Перед переговорами Президент России отметил, что отношения Москвы и Пекина на текущий момент находятся на беспрецедентно высоком уровне.
Китайский лидер, в свою очередь, заявил, что выстроенные контакты России и Китая — образец межгосударственных отношений. Кроме того, глава компартии Китая добавил, что Пекин готов вместе с Москвой продвигать формирование более справедливого мирового порядка.
В российско-китайских переговорах также приняли участие глава МИД России Сергей Лавров, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр обороны России Андрей Белоусов и помощник президента Юрий Ушаков.
Центральное телевидение Китая сообщило, что на текущий момент Китай и Россия подписали более 20 документов о сотрудничестве в энергетике, ИИ и других областях.
09:21
Стало известно, сколько граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году За этот год российскую границу пересекли более 16 тысяч граждан Украины. Об этом 2 сентября написало агентство РИА Новости
Что происходит на фронте
Минувшей ночью ВКС России нанесли удары беспилотниками "Герань" по портовой инфраструктуре Украины на Дунае в районе города Измаил в Одесской области. Предварительно, в ходе удара были поражены: склады и погрузочно-разгрузочный терминал. Кроме того, удары были нанесен по целям в городе Белая Церковь в Киевской области. Предположительно, в промзоне этого города располагался цех сборки беспилотников.
Также отмечаются удары по целям в приграничных регионах. Был нанесен ряд ударов по целям в городе Межевая в Днепропетровской области, а также в Харьковской и Сумской областях.
В свою очередь, ВСУ атаковали с помощью БПЛА Ростов-на-Дону и Таганрог. Об этом сообщают власти Ростовской области. Как заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, в ходе налета повреждения получили два многоэтажных дома. В одном из них был обнаружен неразорвавшийся снаряд, 320 жителей дома были эвакуированы. В результате удара ранения получили четверо мирных жителей - трое взрослых и один ребенок.
Всего над Ростовской областью минувшей ночью были сбиты 13 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.
Также ВСУ продолжили атаки приграничных регионов. По сообщениям губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в Борисовском районе в селе Беленькое в результате атаки дрона ВСУ ранена женщина. Также глава региона проинформировал, что городе Грайворон от удара дрона пострадала 18-летняя девушка. Кроме того, посёлок Борисовка был атакован украинским БПЛА, один мужчина получил баротравму, еще четверо ранены.
На Сумском направлении у Садков ВС РФ взяли в окружение бойцов 80-й бригады ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал "Дневник десантника".
Между тем российские подразделения ведут активное наступление на Покровском направлении, создавая угрозу полного окружения для крупной группировки ВСУ в районе Покровска, Мирнограда и Родинского. Подробности в публикации На Покровском направлении формируется котел: ключевые трассы под контролем российских войск.
